Quel est le meilleur endroit pour nager avec des requins-baleines ?

Malgré leur taille et la réputation des requins dans la culture populaire, les requins-baleines sont inoffensifs. Le seul danger qui émane d’eux pèsent sur le plancton et le krill, leur principale source d’alimentation. Le récif de Ningaloo abrite près de 300 d’eux en tout ; ils migrent tous les ans depuis l’Australie occidentale, à partir de la mi-mars jusqu’à août. Il s’agit d’un des lieux parmi les mieux gérés pour les observer, et une récente étude de l’université Murdoch de Perth montre que les rencontres avec les snorkeleurs avaient un impact négligeable sur la population locale. Le petit nombre de petits tours opérateurs locaux, comme Live Ningaloo, l'explique en grande partie. Les sessions de snorkeling s’effectuent sous l’œil vigilant des scientifiques marins qui font office de guide et qui expliquent méticuleusement aux nageurs de rester le plus possible calmes et tranquilles pour ne pas déranger les animaux afin qu’ils continuent d'évoluer comme s’ils étaient seuls.