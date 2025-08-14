Où partir en septembre ?
Le mois de septembre marque les prémisses d’une nouvelle saison, et avec lui de nouvelles destinations s'ouvrent à vous.
Septembre, chaud et sec, et ses feuillages enflammés sont les conditions idéales pour une randonnée dans les Alpes juliennes de Slovénie.
Cet article a été rédigé par le magazine National Geographic Traveller (UK).
Existe-t-il un meilleur mois que septembre pour ressentir le besoin de voyager ? Alors que la fin des vacances d’été point à l’horizon, l’Europe recommence à fonctionner normalement. La saison des récoltes apporte son lot de nouveautés fraîchement sorties de terre sur les tables des restaurants : nouveaux vins et olives, figues grecques et pommes anglaises, amandes espagnoles et bien plus encore.
Le changement de saison est synonyme de renouveau et d’aventures inédites. Peut-être cela se manifestera-t-il par un voyage où vous ferez de nouvelles découvertes, tomberez pour un nouveau passe-temps ou bien développerez votre curiosité créative. Des cours de méditation aux cours de cuisine, de nouveaux voyages peuvent avoir lieu alors que la saison des plages touche à sa fin.
De plus, la fin de l'été est une merveilleuse période pour observer la faune et la flore sauvages : des troupeaux d’animaux qui se rassemblent autour de trous d’eau pour s’abreuver en Namibie, des tortues qui nagent dans les eaux du Costa Rica ou des cétacés à la recherche de lions de mer sur la côte californienne.
1. ALLEMAGNE
Malgré son nom, l’Oktoberfest commence en réalité en septembre. Le festival de la bière bat son plein à Munich à partir milieu du mois, et cette année il commencera le 20 septembre et se terminera le 5 octobre. Une parade de plus de 1 000 participants en tenues traditionnelles défileront dans les rues, aux couleurs de seigneurs, brasseries et bars locaux. Elle sera suivie des défilés des chasseurs, une autre occasion d’observer les traditionnels costumes bavarois et de ne pas manquer le salut des douze coups de feu pour déclarer l’ouverture officielle du festival. Vous retrouverez trente-huit tentes où profiter de l’ambiance de l’Oktoberfest, avec l’opportunité de déguster les spécialités régionales, des fromages des Alpes aux huîtres de la mer de Nord, en passant par les petits-déjeuners copieux, jusqu’aux alternatives végans et toutes sortes de saucisses et charcuterie. La saison des récoltes au sein des vignobles réjouira toutes les foules alors que les vignes allemandes s’emplissent de vie et d’événements.
L’Oktoberfest est l’un des plus grands festivals du monde, plus de six millions de personnes font le déplacement pour profiter des festvités.
2. SICILE
L’île la plus méridionale d’Italie se vide des foules venues profiter de ses plages pour accueillir les amateurs du soleil de fin de saison et des rues animées des villes siciliennes. Palerme, la capitale, reprend vie alors que ses résidents défont leurs valises, revenus de leurs périples côtiers. Certains des meilleurs produits de Sicile font leur chemin des lieux de récolte de saison jusque sur les tables de restaurants. Vous pourrez ainsi profiter de figues fraîches, de pistaches, d’amandes et de champignons. Les températures de septembre rendent l’ascension de l’Etna encore plus agréable et le prix des ferrys vers les îles volcaniques éoliennes est bien plus bas qu'en haute-saison. C’est également le moment idéal d’explorer la campagne vallonée de Sicile, moins connue des foules.
3. CORNOUAILLES, ROYAUME-UNI
Les Cornouailles se visitent idéalement en septembre : les températures de l’eau sont les plus chaudes, les villages pittoresques comme St. Ives et Padstow se libèrent d’un traffic abondant et les plages sont bien moins prises d’assaut par les touristes estivaux. Durant deux semaines, en septembre chaque année, St. Ives célèbre les arts par un festival de cinéma, d’expositions, de comédies et de concerts, de tous horizons musicaux. Vous pourrez prendre part à des visites commentées et guidées de la ville et de ses environs, découvrant ainsi l’histoire locale, des tombes mégalithiques à la Talland House où habitait Virginia Woolf. L’Heritage Open Days (un équivalent des Journées du Patrimoine) a lieu du 12 au 21 septembre, et les bâtiments historiques de tout le pays ouvrent leurs portes au public pour des visites. Certains d’entre eux se trouvent en Cornouailles.
La côte spectaculaire de St. Ives, en Cornouailles.
4. NAMIBIE
La saison sèche en Namibie dure de juin à octobre, et c’est la période parfaite pour observer les éléphants lors de leur traversée du désert à Damaraland, dans le nord du pays. Ils sont autrement invisibles et ne se distinguent pas des nombreux inselbergs rougeâtres de la région. Mais alors que les pachydermes se rassemblent autour des systèmes de rivières en baisse et des sources, il devient plus facile de les voir. Les températures grimpent et d’autres animaux se retrouvent dans ces attroupements autour des points d’eau en train de s’assécher : girafes, rhinocéros, hyènes et, parfois, léopards. Grâce aux journées chaudes et ensoleillées, quand les cieux bleu cobalt détonnent sur les dunes orange, et aux nuits dégagées pleines d’étoiles sans être trop fraîches, vous découvrirez la Namibie à un moment privilégié.
La saison sèche en automne est le moment parfait pour observer les antilopes springbok dans le parc national d'Etosha, en Namibie, parmi d'autres animaux.
5. SLOVÉNIE
C’est le dernier appel pour une randonnée dans les Alpes ; l’arrivée de l’automne commence et la saison de la marche avec la météo se termine, réduisant l’accès aux montagnes. Le mois de septembre est spectaculaire, surtout en altitude. Il fait toujours chaud, sec, le ciel est dégagé et les arbres se parent de leurs éclatantes couleurs automnales. Les Alpes juliennes de Slovénie, à l’extrémité est de la chaîne de montagnes, sont ponctuées de pics déchirés de calcaire offrant des opportunités de randonnées infinies, et balisées. Au cœur des montagnes, le mont Triglav, qui culmine à 2 864 mètres d’altitude, est le pic le plus élevé de Slovénie, dominant les magnifiques lacs des glaciers de Bohinj et Bled. Le sentier de randonnée de Juliana est un réseau récemment cartographié de chemins qui s’étendent sur 270 kilomètres dans le nord-ouest de la Slovénie, passant par le parc national de Triglav et traversant certains des terrains alpins les plus spectaculaires du pays au cours de seize sections de 16 kilomètres.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.