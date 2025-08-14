Où partir en septembre ?

5. SLOVÉNIE

C’est le dernier appel pour une randonnée dans les Alpes ; l’arrivée de l’automne commence et la saison de la marche avec la météo se termine, réduisant l’accès aux montagnes. Le mois de septembre est spectaculaire, surtout en altitude. Il fait toujours chaud, sec, le ciel est dégagé et les arbres se parent de leurs éclatantes couleurs automnales. Les Alpes juliennes de Slovénie, à l’extrémité est de la chaîne de montagnes, sont ponctuées de pics déchirés de calcaire offrant des opportunités de randonnées infinies, et balisées. Au cœur des montagnes, le mont Triglav, qui culmine à 2 864 mètres d’altitude, est le pic le plus élevé de Slovénie, dominant les magnifiques lacs des glaciers de Bohinj et Bled. Le sentier de randonnée de Juliana est un réseau récemment cartographié de chemins qui s’étendent sur 270 kilomètres dans le nord-ouest de la Slovénie, passant par le parc national de Triglav et traversant certains des terrains alpins les plus spectaculaires du pays au cours de seize sections de 16 kilomètres.