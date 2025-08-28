Caraïbes : cette île sauvage est parfaite pour partir à l’aventure

À 48 kilomètres de Sint Maarten, l’île de Saba, et ses 13 kilomètres carrés de superficie, ne figure pas en tête de liste des destinations d'aventure. Drapée dans une verdure sauvage omniprésente, cette île volcanique a presque l’air désertée, vue de loin. Sans feu de signalisation, gratte-ciel, plage ou foule, elle n’est que peu connue. Saba est après tout l’une des îles les moins peuplées des Caraïbes.

Cependant, son côté reculé n’est pas ce qui rendait auparavant Saba aussi intrigante qu’inhospitalière. En 1493, l’île a attiré l’œil de Christophe Colomb qui a décidé de ne pas jeter l’ancre sur ses plages à cause de ses côtes escarpées. Et c’est, de façon très ironique, justement ce qui décourageait les explorateurs qui a fini par attirer les hors-la-loi. L’île est devenue un repaire prisé par les pirates et les contrebandiers, qui cherchaient refuge dans ses falaises abruptes et ses criques isolées.

À L’ASSAUT DU MONT SCENERY

Vu de la terre comme de la mer, le volcan endormi du mont Scenery est le point culminant de Saba et le plus haut sommet du royaume des Pays-Bas. Bien qu’il y ait plusieurs chemins de randonnée pour en faire l’ascension, le plus ardu est l’escalier de 1 064 marches. Il faut avoir les poumons solides pour parvenir au sommet.

Une grande partie des terres est restée inutilisée jusqu’au 20e siècle mais les pentes douces du volcan étaient activement cultivées jusque dans les années 1960, au début de la construction du sentier de randonnée du mont Scenery. « J’étais chargé de transporter du ciment et de l’eau sur le dos de l’âne de mon père. Quatre hommes et quatre ânes. J’ai commencé en 1969 et j’ai complété les marches jusqu’à la dernière, en 1970 », se souvient le guide local James « Crocodile » Johnson.

La faune et la flore sauvages bordent le sentier de tout son long, des deux côtés et les songes caraïbes, aussi appelés « oreilles d’éléphant » servent d’abri lors des averses tropicales. Près du sommet, deux sentiers étroits mènent les randonneurs jusque dans le cœur de la forêt de nuages. À l'intérieur, la brume fraîche est bienvenue et la zone est peuplée d’acajous.

UNE VISITE DES MEILLEURS SITES DE PLONGÉE