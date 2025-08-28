Caraïbes : cette île sauvage est parfaite pour partir à l’aventure
Ni feu de signalisation, ni gratte-ciel. Pas de plage, pas de foule. Voici Saba, île aux montagnes brumeuses, randonnées fantastiques et récifs sublimes.
Le mont Scenery, un volcan endormi, est le plus haut sommet du royaume des Pays-Bas.
À 48 kilomètres de Sint Maarten, l’île de Saba, et ses 13 kilomètres carrés de superficie, ne figure pas en tête de liste des destinations d'aventure. Drapée dans une verdure sauvage omniprésente, cette île volcanique a presque l’air désertée, vue de loin. Sans feu de signalisation, gratte-ciel, plage ou foule, elle n’est que peu connue. Saba est après tout l’une des îles les moins peuplées des Caraïbes.
Cependant, son côté reculé n’est pas ce qui rendait auparavant Saba aussi intrigante qu’inhospitalière. En 1493, l’île a attiré l’œil de Christophe Colomb qui a décidé de ne pas jeter l’ancre sur ses plages à cause de ses côtes escarpées. Et c’est, de façon très ironique, justement ce qui décourageait les explorateurs qui a fini par attirer les hors-la-loi. L’île est devenue un repaire prisé par les pirates et les contrebandiers, qui cherchaient refuge dans ses falaises abruptes et ses criques isolées.
À L’ASSAUT DU MONT SCENERY
Vu de la terre comme de la mer, le volcan endormi du mont Scenery est le point culminant de Saba et le plus haut sommet du royaume des Pays-Bas. Bien qu’il y ait plusieurs chemins de randonnée pour en faire l’ascension, le plus ardu est l’escalier de 1 064 marches. Il faut avoir les poumons solides pour parvenir au sommet.
Une grande partie des terres est restée inutilisée jusqu’au 20e siècle mais les pentes douces du volcan étaient activement cultivées jusque dans les années 1960, au début de la construction du sentier de randonnée du mont Scenery. « J’étais chargé de transporter du ciment et de l’eau sur le dos de l’âne de mon père. Quatre hommes et quatre ânes. J’ai commencé en 1969 et j’ai complété les marches jusqu’à la dernière, en 1970 », se souvient le guide local James « Crocodile » Johnson.
La faune et la flore sauvages bordent le sentier de tout son long, des deux côtés et les songes caraïbes, aussi appelés « oreilles d’éléphant » servent d’abri lors des averses tropicales. Près du sommet, deux sentiers étroits mènent les randonneurs jusque dans le cœur de la forêt de nuages. À l'intérieur, la brume fraîche est bienvenue et la zone est peuplée d’acajous.
UNE VISITE DES MEILLEURS SITES DE PLONGÉE
Sommet d’un volcan éteint au nord des Petites Antilles, Saba est entourée de falaises marines et de baies qui mènent à des sites de plongée spectaculaires. L’île est particulièrement renommée pour ses sommets et ses volcans sous-marins qui grimpent des profondeurs jusqu’à 25 mètres sous la surface de l’eau. À Saba, plus de trente sites de plongée protégés se trouvent à quelques minutes du port. On y retrouve également le plus grand atoll immergé de l’océan Atlantique.
On retrouve plus de trente sites de plongée protégés autour de Saba.
Une plongeuse et une énorme anémone sur un récif de corail en bonne santé, Torrens Point, Saba.
Les récifs forment un anneau autour de l’île, créés par les éruptions des volcans sous-marins qui crachent de la lave et créent des îles océaniques. De minuscules coraux s’accrochent ensuite à ces îles pour former les exosquelettes des récifs. Le parc marin de Saba Bank, pour son exceptionnelle biodiversité, ses baleines, ses requins, ses dauphins, ses tortues et ses poissons, a été nommé parc national en 2010.
Situé à l’extrémité est d’un volcan sous-marin en forme de fer à cheval, le Third Encounter est un site de plongée qui descend jusqu’à 33 mètres de profondeur. C’est une petite excursion du mystérieux Eye of the Needle. À 27 mètres de la surface, le sommet sous-marin est la demeure des requins de récif des Caraïbes, des requins nourrices atlantiques, des raies manta, de nombreuses espèces de poissons et d’un mérou rayé que l’on appelle Charlie.
Les fameux sables chauds de Saba et les surplombs spectaculaires peuvent être trouvés à Babylon, où tortues imbriquées et requins nourrices dérivent avec grâce près de coulées de lave et de chutes de sable. Un peu plus au sud, les Hot Springs témoignent de l’activité volcanique d’origine de l’île. On y retrouve une grande diversité de faune marine et de roches où prolifèrent des coraux.
LES BONS PLANS DE RANDONNÉE
La solitude peut être trouvée n’importe où sur Saba. Se réveiller au doux chant de centaines de rainettes chaque jour. Une nature immaculée. Avec ses routes sinueuses et sa verdoyance, se balader autour de Saba est déjà une randonnée en soi. Mais on retrouve également quelques sentiers de randonnée bien entretenus sur l’île.
Le sentier de Crispeen emmène les randonneurs à travers la forêt tropicale secondaire de Saba.
La vue du sommet du mont Scenery est à couper le souffle, les nuages s’accrochent au paysage et dévoilent des aperçus de la civilisation au loin. Vingt autres randonnées à la portée de tous sont autant de possibilités sur l’île. Le sentier de Crispeen prend son départ au même endroit que celui de mont Scenery, à Windwardside, mais il serpente à travers la forêt tropicale secondaire de Saba, habitée par d’innombrables espèces d’oiseaux, d’insectes et où pousse une impressionnante flore.
Le sentier de Ladder mettra votre équilibre à l’épreuve. Avec ses 800 marches le long de la côte, cette route était auparavant le principal moyen de transporter des biens sur l’île. Taillée dans la roche, cette ascension abrupte offre des vues imprenables sur l’océan et est une leçon d’humilité.
Entre piscines tranquilles et vagues déchaînées, le sentier des Tidepools est un régal pour les sens. Cette randonnée facile prend 25 minutes à faire le long du littoral et permet d’observer d’une nouvelle manière les coulées de lave et l’écosystème plein de vie de Saba.
LE SNORKELING À SABA
Les eaux immaculées et les restes volcaniques attirent une abondance de vie marine vers les récifs qui entourent Saba. Si l’île est une destination qui réjouira tout plongeur, les snorkeleurs sont souvent orientés vers les récifs moins profonds (Torrens Point, Tent Reef et Hole in the Corner) pour plus de sûreté.
Le parc marin de Saba abrite plus de trente sites de plongée et quelques sites de snorkeling faciles d’accès. Les eaux peu profondes de Wells Bay pullulent d’une variété d’espèces marines juvéniles et abritent d’intéressantes structures sous-marines. Il s’agit d’ailleurs d’un des seuls endroits sur l’île accessible directement depuis la côte en snorkeling, grâce à ses plages éphémères, qui vont et viennent au gré de la marée. Un autre site populaire où enfiler vos palmes et votre masque se situe à l’extrémité nord de Wells Bay. Les eaux protégées et la haute visibilité de Torrens Point réunissent les conditions idéales pour une plongée en eaux peu profondes où pour du snorkeling plus poussé : ses profondeurs varient entre 1,5 mètre et 9 mètres.
Une option plus courante pour les visiteurs est de réserver un tour en bateau vers certains sites de snorkeling, accompagné d’un guide. Sea Saba escortera ses clients du port jusqu’à certains sites tels que Wells Bay ou Torrens Point, Cove Bay et Ladder Bay.
Hayley Domin est une journaliste de voyage britannique et manager en marketing dans l’industrie de l’hôtellerie. Experte des voyages en solo et fondatrice de Hayley on Hiatus, elle partage des guides de voyage et ses astuces pour inspirer l’exploration indépendante. Son travail peut être retrouvé dans Condé Nast Traveler, National Geographic, Business Insider, AFAR, le New Zealand Herald et d’autres.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.