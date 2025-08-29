Paris : Manon Fleury, une cuisine qui se conjugue au féminin

La cheffe a goûté à la gastronomie durant son enfance en Bourgogne, entourée de deux grands frères et de ses parents. Elle passait ses étés chez sa grand-mère, qui possédait des vergers. « Je me souviens de l’odeur des fruits mûrs dans les bâches [au moment de la récolte], sous les arbres », se rappelle Manon Fleury. « Les pommes, les poires, les coings, les mirabelles, les prunes et les mûres, il y en avait en abondance. Et, à l’automne, c’était au tour des noix », ajoute-t-elle.

Lorsque Manon Fleury a intégré l’école hôtelière Ferrandi, à Paris, elle entendait souvent dire qu’elle aurait à choisir entre sa carrière professionnelle et sa vie privée. « On n’encourageait pas les femmes à pratiquer ce métier, et pourtant, à la maison, elles étaient celles qui cuisinaient », remarque la cheffe. Malgré tout, elle a rejoint la brigade d’Alexandre Couillon dans le restaurant La Marine, à Noirmoutiers, et celle de Pascal Barbot, à L’Astrance, de nouveau à Paris.

Plus tard, Manon Fleury s’est rendue à New York, où elle a travaillé aux côtés de Dan Barber, dans son restaurant Blue Hill, à Stone Barns, où les produits étaient directement récoltés pour être mis dans l’assiette. Mais ce n’est pas avant ses vingt-sept ans, quand elle est devenue cheffe au Mermoz, à Paris, que les critiques culinaires et les connaisseurs ont commencé à voir en elle une future cheffe étoilée. C’est également dans ce restaurant qu’elle a développé son propre style de cuisine qui met les légumes à l’honneur.

En grandissant, les parents de Manon Fleury choisissaient les produits de saison au marché, et mettaient un point d’honneur à cuisiner des ingrédients bio. On retrouve cela sur la carte du Datil, où les produits ne proviennent que de France et de producteurs indépendants. Non seulement cela participe à la réduction de l’empreinte carbone du restaurant, mais cela crée un rapport direct et une collaboration durable avec les agriculteurs et les pêcheurs.