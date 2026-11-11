Les sept meilleures stations pour skier au Japon
Poudreuse abondante, bains chauds et paysages spectaculaires : le Japon est devenu une destination incontournable pour les amateurs de glisse.
Des bouleaux verruqueux bordent les pistes de la station de ski de Niseko Grand Hirafu, sur l’île d’Hokkaidō.
Réputé pour sa culture du ski unique, le Japon est une destination de rêve pour les skieurs et snowboardeurs passionnés. Si vous avez l’habitude de descendre les pistes d’Europe ou d’Amérique du Nord, vous apprécierez les petites différences qu’il existe au Japon, comme le menu des cafés de montagne, l’étiquette particulière de l’onsen ou même les toilettes avec siège chauffant. Mais c’est sa poudreuse molle, légère et très homogène, qui attire les skieurs du monde entier.
Les vents d’ouest qui balaient la toundra sibérienne et soulèvent l’humidité au-dessus de la mer du Japon, avant de déverser cette dernière sur l’archipel sous forme de neige. Grâce à cette bizarrerie géographique, certaines régions de l’île septentrionale d’Hokkaidō reçoivent jusqu’à 15 mètres de neige chaque hiver, contre sept mètres dans les stations de ski européennes telles que Tignes, en France. La neige cotonneuse japonaise, qui tombe presque tous les jours, pardonne beaucoup aux skieurs et snowboarders, si bien que les aficionados l’ont surnommée « Ja-pow » (contraction de « Japon » et de « powder snow » ou « poudreuse » en français).
ASAHIDAKE
Si vous êtes un skieur ou une skieuse expérimenté(e) cherchant à s’aventurer dans l’arrière-pays japonais, la station d’Asahidake, située dans le centre de l’île d’Hokkaidō, devrait figurer sur votre liste. Nichée dans le parc national de Daisetsuzan, elle se trouve à 45 minutes de l’aéroport d’Asahikawa, relié à Tokyo par des vols réguliers. Pourtant, elle semble être à des années-lumière de la capitale japonaise.
La station est équipée d’un seul téléphérique et les seules pistes proposées sont les traces étroites laissées par les dameuses. La montagne fait donc office de terrain de jeu recouvert de poudreuse, traversé par de longues pistes fatigantes pour les jambes qui serpentent entre les bouleaux blancs, un arbre endémique d’Hokkaidō. La montagne n’étant pas sécurisée, vous devez partir avec votre équipement de sécurité et il est recommandé de faire appel à un guide local. C’est dans un hameau abritant chalets et maisons d’hôtes, ainsi que quelques grands hôtels équipés d’onsen, les célèbres bains chauds japonais, que vous passerez votre temps lorsque vous ne serez pas sur la poudreuse. Oubliez les fêtes endiablées : à Asahidake, tout tourne autour du ski.
Pour admirer les sublimes paysages qui entourent Hakuba, prenez de la hauteur et montez dans l’une des cabines de son téléphérique.
HAKUBA
Sur l’île principale du Japon, Honshū, les Alpes japonaises reçoivent peut-être moins de neige que l’île d’Hokkaidō, mais le terrain plus raide et varié attire les skieurs expérimentés. Située à environ une heure de route de Nagano (la ville elle-même est à deux heures de train à grande vitesse de Tokyo), Hakuba est la porte d’entrée de cette région où le ski est légion. La ville principale est entourée de 10 stations de ski, qui offrent un total de 137 km de pistes. Elles ne sont pas reliées par les remontées mécaniques, mais vous pouvez y accéder avec un seul forfait, grâce à des navettes dédiées aux skieurs qui passent régulièrement.
Happo One et Hakuba 47 disposent de longues pistes noires, rouges et bleues sinueuses. Vous pouvez également y faire du hors-piste, en particulier si vous avez envie de faire du ski de randonnée au-dessus des remontées mécaniques. La ville est animée, surtout le week-end, et bien que les étrangers y soient moins nombreux qu’à Niseko, Hakuba accueille des skieurs du monde entier.
SHIGA KOGEN
Nichée dans les collines entourant la ville de Nagano, à environ trois heures de route à l’ouest de Tokyo, la station de Shiga Kogen abrite les plus hautes remontées mécaniques du Japon, qui emmènent les skieurs jusqu’au sommet du Yokoteyama, à 2 307 mètres d’altitude. Bien qu’elle soit haut perchée, la station est l’une des plus adaptées aux débutants du pays. Elle dispose de nombreuses pistes vertes et bleues, disséminées à travers différentes zones skiables.
Shiga Kogen ne se destine pas uniquement aux novices. La station, qui a accueilli les épreuves de slalom et de slalom géant lors des Jeux olympiques d’hiver de 1998 (sur le mont Yakebitai et le mont Higashidate respectivement), dispose de 80 km de pistes et de près de 600 hectares de terrain accessible, de quoi faire quelques descentes exigeantes, notamment en hors-piste.
La station est composée de 18 bases différentes disséminées à travers la vallée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de village central. Les options sont donc assez limitées pour faire la fête le soir, mais si vous souhaitez découvrir la culture et la cuisine montagnardes japonaises traditionnelles, vous êtes au bon endroit.
FURANO
Avec seulement 32 km de pistes et 200 hectares de domaine accessible en remontées mécaniques, la station de Furano est plus petite que celle de Niseko, mais compense sa taille par l’atmosphère qui y règne. Située dans le centre de l’île d’Hokkaidō, ses pistes et ses excellentes options en hors-piste sont moins bondées qu’ailleurs. Il y a également moins de skieurs étrangers que dans les stations proches de la mer, comme Rusutsu. Cela dit, vous y trouverez une multitude de bars et de restaurants tenus par des Japonais et des maisons d’hôtes au sol recouvert d’un tatami.
Furano reste tout de même une destination internationale avec ses moniteurs qui parlent anglais, tandis que son ambiance de village paisible séduit les familles en voyage. L’hiver dernier, la station a rejoint le programme américain Ikon Pass, qui la rend plus accessible aux skieurs étrangers.
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Le salon du Higashiyama Niseko Village est une invitation aux soirées cosy passées bien au chaud.
NISEKO UNITED
Située sur Hokkaidō, l’île septentrionale du Japon, à environ deux heures de route de Sapporo ou huit heures de train de Tokyo, Niseko résume à la perfection ce qui fait du ski au Japon une expérience incroyable. La station compte 50 km de pistes balisées, soit moins que les standards européens, mais ses remontées mécaniques permettent d’accéder à des hectares de domaine en hors-piste recouvert de poudreuse.
Les pistes descendent le long de trois côtés d’un volcan endormi, avant de rejoindre quatre bases distinctes : Annupuri, Niseko Village, Grand Hirafu et Hanazono. Toutes possèdent des équipements adaptés aux débutants, ainsi que des moniteurs parlant anglais. Les arbres qui bordent les pistes faciles permettent de se repérer plus facilement lorsque la visibilité diminue. Et comme partout ailleurs au Japon, les skieurs de niveau intermédiaire et avancé sont ceux qui profitent de la poudreuse ici.
MOIWA
Bien qu’elle se trouve à côté de Niseko, la petite station de Moiwa a son propre caractère. Située sur la côte ouest de l’île d’Hokkaidō, elle reçoit une quantité de neige aussi remarquable que sa célèbre voisine, mais est beaucoup moins fréquentée. Cela s’explique en partie par la taille de la station sur le papier : environ 10 km de pistes balisées et seulement trois remontées mécaniques. Mais ici, le ski ne se vit pas en accumulant les kilomètres, mais en serpentant sur la poudreuse profonde et floconneuse.
Le centre de la station n’abrite qu’une poignée d’hôtels et de chalets familiaux, et un bar le long des pistes. Mais juste en bas de la route, vous pourrez visiter la Niseko Distillery, qui élabore des whiskies et gins. Moiwa a ce qu’il vous faut, que vous soyez un passionné de hors-piste aguerri ou un grand débutant, ou que vous souhaitiez passer une journée loin de la foule de Niseko.
RISHIRI
S’élevant de façon spectaculaire depuis la mer et la côte nord-ouest d’Hokkaidō, un volcan en forme de cône couronne la petite île de Rishiri, LA destination pour les accros à la poudreuse. Ici, aucune remontée mécanique et très peu d’infrastructures touristiques. Tout tourne autour du ski de randonnée. Partez avec un guide à travers la forêt avant de skier sur la poudreuse immaculée et de redescendre jusqu’à la mer.
Vous devrez toutefois être bien préparé, car des vents violents balaient parfois la montagne, rendant de larges portions du domaine impraticables. Mais avec la bonne fenêtre météo, vous vivrez sans doute l’expérience ultime du ski à la japonaise. Au programme, nuit dans de modestes chalets, dégustation de produits de la mer frais, détente dans des onsen sans prétention et traces dans la neige vierge. Hokkaido Powder Guides propose des séjours sur mesure de 10 jours à Rishiri pour les groupes, guide inclus. Prix sur demande.
Cet article a été rédigé avec le soutien de Niseko Village, Ski Safari et de la préfecture de Nagano. Il est à paraître dans le magazine National Geographic Traveller (UK) de décembre 2026 en langue anglaise.