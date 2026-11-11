Les sept meilleures stations pour skier au Japon

HAKUBA

Sur l’île principale du Japon, Honshū, les Alpes japonaises reçoivent peut-être moins de neige que l’île d’Hokkaidō, mais le terrain plus raide et varié attire les skieurs expérimentés. Située à environ une heure de route de Nagano (la ville elle-même est à deux heures de train à grande vitesse de Tokyo), Hakuba est la porte d’entrée de cette région où le ski est légion. La ville principale est entourée de 10 stations de ski, qui offrent un total de 137 km de pistes. Elles ne sont pas reliées par les remontées mécaniques, mais vous pouvez y accéder avec un seul forfait, grâce à des navettes dédiées aux skieurs qui passent régulièrement.

Happo One et Hakuba 47 disposent de longues pistes noires, rouges et bleues sinueuses. Vous pouvez également y faire du hors-piste, en particulier si vous avez envie de faire du ski de randonnée au-dessus des remontées mécaniques. La ville est animée, surtout le week-end, et bien que les étrangers y soient moins nombreux qu’à Niseko, Hakuba accueille des skieurs du monde entier.

SHIGA KOGEN

Nichée dans les collines entourant la ville de Nagano, à environ trois heures de route à l’ouest de Tokyo, la station de Shiga Kogen abrite les plus hautes remontées mécaniques du Japon, qui emmènent les skieurs jusqu’au sommet du Yokoteyama, à 2 307 mètres d’altitude. Bien qu’elle soit haut perchée, la station est l’une des plus adaptées aux débutants du pays. Elle dispose de nombreuses pistes vertes et bleues, disséminées à travers différentes zones skiables.

Shiga Kogen ne se destine pas uniquement aux novices. La station, qui a accueilli les épreuves de slalom et de slalom géant lors des Jeux olympiques d’hiver de 1998 (sur le mont Yakebitai et le mont Higashidate respectivement), dispose de 80 km de pistes et de près de 600 hectares de terrain accessible, de quoi faire quelques descentes exigeantes, notamment en hors-piste.

La station est composée de 18 bases différentes disséminées à travers la vallée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de village central. Les options sont donc assez limitées pour faire la fête le soir, mais si vous souhaitez découvrir la culture et la cuisine montagnardes japonaises traditionnelles, vous êtes au bon endroit.

FURANO

Avec seulement 32 km de pistes et 200 hectares de domaine accessible en remontées mécaniques, la station de Furano est plus petite que celle de Niseko, mais compense sa taille par l’atmosphère qui y règne. Située dans le centre de l’île d’Hokkaidō, ses pistes et ses excellentes options en hors-piste sont moins bondées qu’ailleurs. Il y a également moins de skieurs étrangers que dans les stations proches de la mer, comme Rusutsu. Cela dit, vous y trouverez une multitude de bars et de restaurants tenus par des Japonais et des maisons d’hôtes au sol recouvert d’un tatami.

Furano reste tout de même une destination internationale avec ses moniteurs qui parlent anglais, tandis que son ambiance de village paisible séduit les familles en voyage. L’hiver dernier, la station a rejoint le programme américain Ikon Pass, qui la rend plus accessible aux skieurs étrangers.