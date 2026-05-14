Maharajas’ Express : dans les coulisses de l’un des trains les plus luxueux du monde

Une vague de chaleur m'envahit dès que je pénètre dans la cuisine, et l'air est imprégné d'une odeur d'oignons frits et de fenugrec. Des marmites de dahl doré sont en train de mijoter et une casserole de piments verts bouillonne sur le feu. Les assiettes sont empilées dans des paniers ressemblant à ceux d'un lave-vaisselle, retenues par des barres métalliques alors qu'elles tremblent, au bord de la rébellion. Le cliquetis des tasses de thé s'ajoute à la cacophonie tandis que le train atteint sa vitesse maximale en direction de la ville de Fatehpur Sikri, dans le nord de l'Inde.

Je suis à bord du Maharajas’ Express, l'un des trains les plus luxueux du monde, qui propose des voyages de six nuits de Mumbai à Delhi à partir d'environ 8 000 €. Avec ses wagons rouges et bleus et ses couronnes dorées peintes sur les côtés, c'est un train que je rêve de prendre depuis son lancement en 2010. À l'époque, j'effectuais des recherches pour mon livre Le tour de l'Inde en 80 trains, et j'avais passé trois mois à parcourir plus de 25 500 kilomètres à bord de toutes sortes de trains, de trains postaux à des hôpitaux sur rails. Je m'étais promis de monter un jour à son bord.

Seize ans plus tard, j'ai l'occasion de le faire et je me trouve rapidement fascinée par la prouesse opérationnelle qui permet à ce train de fonctionner. Lors de mon premier jour à bord, on m'invite dans les coulisses, en cuisine, pour observer les quatorze cuisiniers tout préparer, du rogan josh de mouton aromatique au homard Thermidor dans un cadre qui donne l'impression d'être secoué par un tremblement de terre permanent.

Autour de moi, ils déposent du caviar sur des œufs mimosas et versent du curry chaud dans des bols katori tandis que le wagon tangue d'un côté à l'autre. John Stone, le chef cuisinier du train, parle d'une voix douce et porte une tenue blanche impeccable. Âgé de cinquante-trois ans et originaire de Shimla, dans le nord de l'Inde, il travaille chaque saison depuis le voyage d'inauguration du train, se réveillant à quatre heures du matin pour préparer les légumes et faire mariner la viande. Il fait du yaourt et du pain à bord, et stocke du riz à sushi provenant du Japon.