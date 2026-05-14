Maharajas’ Express : dans les coulisses de l’un des trains les plus luxueux du monde
Derrière le faste du Maharajas’ Express, un ballet parfaitement réglé se joue en coulisses pour faire vivre l’expérience du luxe absolu.
Des musiciens folkloriques accueillent les passagers qui montent à bord du Maharajas’ Express à Jaipur au son de la musique traditionnelle.
Une vague de chaleur m'envahit dès que je pénètre dans la cuisine, et l'air est imprégné d'une odeur d'oignons frits et de fenugrec. Des marmites de dahl doré sont en train de mijoter et une casserole de piments verts bouillonne sur le feu. Les assiettes sont empilées dans des paniers ressemblant à ceux d'un lave-vaisselle, retenues par des barres métalliques alors qu'elles tremblent, au bord de la rébellion. Le cliquetis des tasses de thé s'ajoute à la cacophonie tandis que le train atteint sa vitesse maximale en direction de la ville de Fatehpur Sikri, dans le nord de l'Inde.
Je suis à bord du Maharajas’ Express, l'un des trains les plus luxueux du monde, qui propose des voyages de six nuits de Mumbai à Delhi à partir d'environ 8 000 €. Avec ses wagons rouges et bleus et ses couronnes dorées peintes sur les côtés, c'est un train que je rêve de prendre depuis son lancement en 2010. À l'époque, j'effectuais des recherches pour mon livre Le tour de l'Inde en 80 trains, et j'avais passé trois mois à parcourir plus de 25 500 kilomètres à bord de toutes sortes de trains, de trains postaux à des hôpitaux sur rails. Je m'étais promis de monter un jour à son bord.
Seize ans plus tard, j'ai l'occasion de le faire et je me trouve rapidement fascinée par la prouesse opérationnelle qui permet à ce train de fonctionner. Lors de mon premier jour à bord, on m'invite dans les coulisses, en cuisine, pour observer les quatorze cuisiniers tout préparer, du rogan josh de mouton aromatique au homard Thermidor dans un cadre qui donne l'impression d'être secoué par un tremblement de terre permanent.
Autour de moi, ils déposent du caviar sur des œufs mimosas et versent du curry chaud dans des bols katori tandis que le wagon tangue d'un côté à l'autre. John Stone, le chef cuisinier du train, parle d'une voix douce et porte une tenue blanche impeccable. Âgé de cinquante-trois ans et originaire de Shimla, dans le nord de l'Inde, il travaille chaque saison depuis le voyage d'inauguration du train, se réveillant à quatre heures du matin pour préparer les légumes et faire mariner la viande. Il fait du yaourt et du pain à bord, et stocke du riz à sushi provenant du Japon.
« Si vous vous réveillez en pleine nuit et que vous avez envie de sushis, je ne peux pas vous dire non, ce serait une honte », me dit-il, en se rappelant qu'un client turc avait une fois demandé une mangue fraîche en décembre. Comme il s'agit d'un fruit d'été, « elle a été acheminée par avion depuis les Caraïbes et a coûté 2 300 $ (soit 1 965 €). Nous l'avons commandée à Udaipur et elle a été apportée à bord à Jodhpur trois jours plus tard ».
Ce soir-là, je me tiens dans le couloir, observant le soleil éclatant dans le ciel. À travers les fenêtres, je vois des cerfs-volants qui virevoltent au-dessus des maisons à terrasses du district d'Agra et des enfants qui jouent au cricket le long de chemins de terre, s'arrêtant pour nous regarder passer. Des hommes âgés jouent aux cartes, accroupis en cercle sous des arbres. Plus tard, alors que d'autres passagers s'initient au carrom dans le wagon-bar, mon regard est attiré par mon valet, Pritpal Singh.
Lorsque les huit passagers de son wagon sont sortis pour des excursions d'une journée, il passe rapidement dans chaque compartiment et, en vingt minutes, il change les draps, remplace les serviettes, plie les pyjamas et cire même les chaussures. Pendant le dîner, il prépare les lits, regarde la météo prévue et laisse des notes suggérant comment s'habiller le lendemain. S'il y a une occasion spéciale, il cueille des pétales de fleurs pour les déposer sur le lit, et il plie les serviettes en forme de cygnes, de singes ou de chiens. À minuit, il va se coucher dans le wagon réservé au personnel, disponible en un coup de téléphone pour répondre aux demandes nocturnes, pour se lever à nouveau à quatre heures du matin. Avant de travailler à bord du Maharajas’ Express, Pritpal Singh a travaillé dans des hôtels pendant cinq ans. « À l'époque, je n'avais pas l'opportunité de rencontrer des gens. Ici, j'apprends le russe, l'espagnol et le portugais grâce à tous les passagers ».
Je me dirige vers Mayur Mahal, mon wagon-restaurant préféré, où je sirote un lassi à la mangue, entourée de cristal tintant et de teck de Birmanie étincelant. Tout autour se trouvent de la soie brute provenant de la ville indienne de Thanjavur et des tapis cachemire tissés à la main, un décor très éloigné des intérieurs de trains spartiates auxquels je suis habituée. Nous ralentissons à la hauteur d'une rangée de maisons en terre avec des toits de chaume et l'odeur de leurs poêles à bois s'infiltre dans le wagon. Le chef John Stone passe et me demande si je souhaite un autre verre. Il m'explique que dans un mois, le train sera entièrement démonté et transporté dans un atelier à Jagadhri, dans l'État d'Haryana, pour un contrôle technique complet. Pour le personnel, cela marque la fin de la saison, jusqu'à ce que le mois de septembre arrive et que tout recommence.
les plus populaires
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.