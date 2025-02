Tous les douze ans, l’Inde construit cette cité géante éphémère avant de la détruire

Début janvier, des pèlerins sont arrivés à Prayagraj sur ce site nouvellement transformé qui fait approximativement la taille de 7 500 terrains de football. Certains ne sont restés que quelques jours tandis que d’autres ont eu le courage de rester les six semaines entières. Pour accueillir les millions de participants, le gouvernement indien a construit une « Méga Cité Éphémère », pour reprendre les mots de Rahul Mehrotra, co-auteur de l’étude menée à Harvard avec Diana L. Eck.

« Ce n’est pas une ville improvisée, clarifie-t-il. Il s’agit d’une entreprise étatique tout à fait délibérée et officielle et c’est ce qui la rend absolument unique. » Cette ville temporaire est aménagée selon une grille et sa disposition est suffisamment marquée pour être visible depuis l’espace. « Le gouvernement construit des kilomètres et des kilomètres de routes et de ponts, ajoute Diana L. Eck. Ce sont même de larges avenues. »

Les milliers de bâtiments utilisés pour héberger les visiteurs et les activités de services doivent être construits dans les deux mois qui suivent les crues et qui précèdent l’événement. Cette cité rouge, blanche et jaune est faite principalement de grosse toile, de tiges de bambous et de cordages, bien que certains édifices soient construits en tôle ondulée. Les hébergements varient en style et en confort selon les moyens des pèlerins. Les plus pauvres dorment dans des espaces communs, par exemple sur des matelas dans des tentes communautaires construites par l’État avec sanitaires et réfectoires communs. À l’autre extrême, on trouve des tentes privées avec climatisation, salles de bain privatives, wi-fi et repas préparés par des chefs.