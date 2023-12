Groenland : cap sur les fjords les plus inaccessibles de la planète

Bernabe Urtubey joue les guides à ces latitudes polaires depuis qu’il a quitté la Patagonie argentine – cela fait désormais deux décennies que ce biologiste marin voit la mer déferler et monter ici – et il ne prétend pas que l’est du Groenland soit sans problèmes. Cette partie de l’Arctique, l’un des endroits les plus inaccessibles de la planète, est en première ligne en ce qui concerne la crise climatique, et Bernabe Urtubey est aux premières loges pour témoigner des changements subis par le détroit Scoresby et par son labyrinthe de fjords. La calotte glaciaire du Groenland est plus grande que celle des États-Unis, et pourtant, me confie-t-il, elle fond cent fois plus vite que nos calculs ne l’indiquaient. De plus, les icebergs qui se répandent dans le fjord après avoir été entraînés vers le sud par le courant du Groenland oriental sont plus imprévisibles – et plus monstrueux – que jamais.