Turquie : vous pouvez descendre ce volcan endormi en skiant

Le mont Erciyes est plus haut que le Mont Blanc et la Dufourspitze, dans les Alpes. Je n’avais pourtant jamais entendu parler de cet impressionnante montagne anatolienna avant d'avoir l'occasion de skier sur ses pentes. Avec ses 3 917 mètres d’altitude, il n'est que le cinquième plus haut mont de Turquie, mais ce volcan endormi donne son nom à la plus grande station de ski du pays et offre une expérience très différente de celle du ski dans les Alpes.

Pour commencer, le coût de son forfait de remontées mécaniques est remarquablement bas : 52 TRY (1, 60 euro) par jour, soit 260 TRY (8 euros) la semaine en 2022/23, ce qui représente environ 2,5 % du prix d'une station moyenne dans les Alpes. Et cela n’enlève rien à la qualité des équipements de ski. Erciyes dispose de dix-neuf remontées mécaniques modernes qui rassemblent télécabines et télésièges généralement rapides et efficaces, ainsi que 110 kilomètres de pistes principalement bleues et rouges, bien entretenues, qui serpentent le long des pentes inférieures du Mont Erciyes pour offrir tous les défis qu'un skieur novice ou intermédiaire pourrait souhaiter essayer. Cinq domaines skiables sont réservés aux débutants, et si vous recherchez un terrain plus difficile, vous disposerez d’une petite sélection de pistes noires. Mais le véritable trésor, si vous avez la chance de visiter la station après une bonne chute de neige, est son terrain hors-piste. La station de remontées mécaniques d'Erciyes se trouve à 3 400 mètres d'altitude, plus haut que tout ce qui se fait dans les Alpes, et de là, vous pouvez accéder à un arrière-pays très escarpé, qui n'est pas très fréquenté par les skieurs locaux, alors attendez-vous à des traces fraîches en abondance.