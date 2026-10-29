Pourquoi Santander s’impose comme la nouvelle destination culturelle d’Espagne

Par ailleurs, 2027 verra l’inauguration de la première antenne du célèbre Musée Reine Sofia de Madrid. L’impressionnant Musée de la Préhistoire et d’Archéologie de Cantabrie a lui aussi droit à un nouvel écrin conçu par Mendoza Partida, cabinet d’architectes de Barcelone. Les amateurs d’art ne pourront qu’apprécier le centre-ville piéton de la ville (où des façades néoclassiques décorées côtoient des églises baroques et des places majestueuses bordées d’arcades) et les vastes plages de sable bordées d’élégantes villas fin de siècle.

QUAND PARTIR ?

C’est l’été que Santander est la plus animée. En juillet et en août, les températures maximales moyennes, douces, avoisinent les 22°C. En journée, les habitants envahissent les plages ; le soir, ils dansent dans les rues au son des groupes et des DJ, faisant des pauses pour admirer les feux d’artifices durant le festival en plein air de la Semana Grande, à la fin du mois de juillet. Au début du printemps et en automne, le temps est plus frais et venteux, et les visiteurs moins nombreux ; en décembre, les illuminations de Noël scintillent le long des grands boulevards de la ville.

COMMENT S’OCCUPER ?

Visitez les musées d’art :

Ancien siège de Banco Santander, le majestueux édifice néoclassique Pereda a été transformé en un véritable musée du 21e siècle et peut se targuer de détenir une collection de plus de mille œuvres d’art et de panoramas à couper le souffle sur la baie de Santander. Conçu par Renzo Piano, le Centro Botin domine le front de mer de Santander comme une imposante structure suspendue au-dessus du front de mer ; à l’intérieur se trouve une impressionnante collection permanente abritant des œuvres d’Henri Matisse, de Francis Bacon, de Juan Gris et de Mark Rothko, ainsi que des expositions temporaires. Lui aussi offre des points de vue panoramiques sur la baie ; la terrasse vaut à elle seule le prix du billet.

Remontez le temps :

Au Musée de la Préhistoire et d’Archéologie de Cantabrie (MUPAC), une série d’installations interactives remarquablement conçues racontent l’histoire de la Cantabrie, du Paléolithique jusqu’à la période romaine et au Moyen Âge. Au rendez-vous, un pendentif à l’effigie d’une femme vieux de 30 000 ans sculpté dans un os d’animal et des disques de pierre de l’âge du fer gravés de motifs géométriques.

Allez à la plage :

Il ne faut que quinze minutes en bus ou une demi-heure à pied à allure tranquille pour rejoindre El Sardinero, lieu prisé des amateurs de bronzette, de baignade et de surf qui est également idéal pour les familles.

S'Y DÉPLACER

L’aéroport Santander Seve Ballesteros propose des liaisons avec des villes européennes majeures, comme Madrid, Barcelone, Londres, Paris et Rome. Des ferries rallient les ports britanniques de Plymouth et de Portsmouth, ainsi que celui de Cork, en Irlande. Le centre-ville de Santander est propice à la marche et ses plages sont facilement accessibles par un système de bus publics. Les trajets en taxi restent généralement abordables dans le centre-ville, il faut compter cinq euros environ pour un petit trajet.