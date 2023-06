Noiva do Cordeiro, le village de l'harmonie où règnent les femmes

L'arrivée d'Anisio Pereira, dans le courant des années 1940, a changé la donne. Cet évangéliste protestant basait sa version du christianisme sur une lecture littérale des Écritures. Il a fondé une Église et offert le salut aux anciens catholiques qui lui obéissaient. Il a limité la consommation d’alcool et la musique et ordonné que les femmes soient subordonnées aux hommes en toutes choses. Dans les années 1960, le prédicateur, âgé de 45 ans, prit pour épouse une jeune fille de 16 ans : Delina Fernandes, une petite-fille de María.

« Nous, les femmes, nous n’avions pas notre mot à dire, se souvient María Doraci de Almeida, 75 ans aujourd’hui. Nous ne pouvions pas prendre de contraceptifs ni bénéficier d’une césarienne. Delina a eu ses quinze enfants à la maison, sans sage-femme. Une fois, elle a accouché de sa fille à cinq heures du matin et, deux heures plus tard, elle était déjà en train de nettoyer un cochon à l’abattoir. »

Anisio Pereira a utilisé une tendre métaphore religieuse pour son Église, qu’il a nommée Noiva do Cordeiro (« la fiancée de l’Agneau »). À sa mort, en 1995, l’église a été fermée et démolie, mais le village a gardé ce nom. Pour sceller ce change ment de mode de vie, un des fils de Pereira a ouvert un bar de l’autre côté de la rue. Delina a pris la tête de la communauté et son approche a permis aux femmes du village de s’émanciper, sans visiblement contrarier les hommes.