Ce peuple d’Amazonie vieillit bien mieux que les populations occidentales

Depuis près de vingt ans, l’anthropologue Hillard Kaplan, professeur à l’Université Chapman, aux États-Unis, s’intéresse au mode de vie des Tsimanes. En passant du temps avec les personnes âgées, le chercheur s’est aperçu que la plupart d’entre elles ne dépendaient pas des plus jeunes pour les tâches du quotidien. Il s’est alors penché sur leur forme physique. Accompagné de cardiologues, il a invité 705 Tsimanes de plus de 40 ans à passer dans le scanner de l’hôpital Trinidad. Conclusion ? « Chez les Tsimanes, la fréquence de maladie coronarienne est la plus basse de toutes les populations étudiées à ce jour » relève l’étude publiée dans The Lancet – les maladies coronariennes sont à l’origine des arrêts cardiaques, la cause la plus courante étant l’accumulation de plaques de cholestérol dans les artères.