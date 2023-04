Ce weekend, des milliers d'amateurs seront réunis autour de l'omelette géante de Bessières

La France ne manque pas d’événements culinaires, tout étant prétexte à dégustation, des citrons de Menton aux oignons de Roscoff. Pourtant, en termes d’ambition, peu d’événements rivalisent avec la Fête de l’Omelette Géante de Bessières. Celle-ci combine durant trois jours dîners, chasses aux œufs de Pâques, défilés et animations en tous genres. Elle atteint son point culminant le lundi de Pâques avec un exploit culinaire : la préparation d’une omelette colossale contenant 15 000 œufs, assez grosse pour nourrir 6 000 habitants et visiteurs.

Lorsque j’arrive, les organisateurs, réunis sous le nom solennel de Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante, ont déjà bouclé la place du marché de la ville pour réaliser cette prouesse culinaire. Alors qu’un feu de joie crépite au centre, près de cent bénévoles, tous vêtus de jaune et de blanc, se rassemblent autour d’une longue table et commencent à casser des œufs dans de grands bols.

J’interroge un membre de la confrérie sur la légende souvent citée comme étant à l'origine de cette fête. Elle raconte que Napoléon Bonaparte, qui se serait arrêté dans une auberge des environs, y aurait tellement apprécié l’omelette qu’il aurait insisté pour revenir le lendemain avec son armée et ordonné à l’aubergiste d’en préparer une assez grande pour les nourrir tous. « Oui, certains racontent cette histoire », laisse-t-il entendre en levant les yeux au ciel. « Mais il s’agit en fait d’une communauté, une amitié, dans le monde entier. »

En 2023, cet événement fêtera son 50e anniversaire. Au cours de ce demi-siècle, il a inspiré six autres fêtes de l’Omelette Géante dans le monde : en Provence, en Belgique, en Argentine, en Nouvelle-Calédonie, en Louisiane et au Québec. Chaque événement a sa propre confrérie, et de nombreux membres de ces confréries sœurs se rendent chaque année à Bessières pour participer à la fête originale.

Au bout de la table, un tas de coquilles d'œufs grossit régulièrement jusqu'à atteindre un mètre de haut. À la fin de l’événement, celles-ci seront récupérées par les habitants et utilisées comme engrais ou données aux poulets. Pendant ce temps, les Chevaliers de Bessières, reconnaissables à leur toque, placent une poêle à frire de 850 kilogrammes et de près de 4 mètres de diamètre au-dessus du feu à l’aide d’un chariot élévateur. Ils versent ensuite 70 litres de graisse de canard dans la poêle pendant qu’elle chauffe. Peu après, les œufs sont transvasés dans d’immenses marmites en aluminium et fouettés à l’aide de mélangeurs à palettes manuels, habituellement utilisés pour le béton, auxquels sont ajoutés de la ciboulette hachée, du sel, du poivre et du piment d’Espelette.