Environnement : le tourisme peut-il avoir un impact positif dans l’océan Indien ?

Les eaux chaudes de l’océan Indien exercent un attrait évident sur ceux qui, venant de climats plus froids, se rendent sur les plages de l’océan Indien. Cependant, comme le niveau de la mer augmente en moyenne plus rapidement dans cette région que dans l’Atlantique et le Pacifique, de nombreuses plages risquent d’être envahies par les marées, ce qui menace les habitats naturels et les moyens de subsistance des populations des zones côtières. Ce problème concerne bien entendu le monde entier : le niveau des mers s’est élevé d’environ 10 cm au cours des 30 dernières années, le rythme étant passé de 1,5 mm par an pendant la majeure partie du 20e siècle, à 3,9 mm par an aujourd’hui. Les projections varient considérablement en ce qui concerne l’élévation future du niveau de la mer, mais pour les Maldives, dont les points culminants s’élèvent à un peu plus de deux mètres au-dessus du niveau de la mer, chaque centimètre compte.

S’il est de notoriété publique que la fonte des glaces polaires entraîne une élévation du niveau des mers, peu de gens connaissent les effets conséquents de la dilatation thermique sur le phénomène. Étant donné que les molécules d’eau de plus de 4°C se dilatent à mesure qu’elles se réchauffent, si l’on extrapole cet effet à l’échelle d’un océan, l’eau plus chaude augmentera sensiblement de volume. Bien que cela semble contre-intuitif, ce phénomène n’est pas réparti uniformément sur les océans du globe, l’eau de mer dilatée ayant tendance à « s’accumuler » par endroits. L’élévation du niveau de la mer se produit à des rythmes différents selon les côtes, mais dans l’océan Indien, majoritairement situé sous les tropiques, les eaux ont tendance à être plus chaudes que dans n’importe quel autre océan du monde, et donc à s’élever plus rapidement.

L’une des approches les plus directes pour lutter contre les conséquences voire les causes de l’élévation du niveau de la mer a été mise en place au nord-est de la capitale des Maldives, Malé, où un terre-plein, l’île d’Hulhumalé, prend forme depuis 1997. L’île artificielle, qui a été aménagée pour soulager les atolls parmi les plus peuplés au monde, s’élève à deux mètres au-dessus du niveau de la mer. C’est deux fois plus haut que pour Malé et la plupart des autres îles des Maldives, ce qui permet à la population de gagner du temps sur la crise climatique.

Reste que seuls quelques endroits peuvent être aménagés en île artificielle, à l’image d’Hulhumalé, et que ces travaux s’accompagnent de leurs propres problèmes environnementaux : le dragage, une opération qui consiste à extraire le sable du centre des lagons pour le redistribuer sur l’île en construction, endommage les récifs coralliens. Cette solution ne tient d’ailleurs pas compte de la perte de l’environnement préexistant. À l’île Maurice, le gouvernement a estimé que la moitié des plages de sable blanc de l’île seront érodées dans les 50 prochaines années en raison de la montée des eaux. Un centre de refuge pour les habitants a ouvert cette année dans le village de Quatre Soeurs, sur la côte est, afin de servir d’espace d’évacuation en cas de marées hautes et d’ondes de tempête record. Des digues construites en roches volcaniques protègent désormais certaines franges côtières de l’île Maurice, mais il ne s’agit là que d’une solution partielle.

L'IMPORTANCE D'AVOIR DES RÉCIFS SAINS

Les meilleures défenses, autant pour les atolls de faible altitude comme ceux des Maldives que pour les îles montagneuses comme l’île Maurice, sont les barrières côtières naturelles que constituent les récifs coralliens. Les efforts déployés pour les protéger permettent non seulement de préserver certains des habitats marins les plus riches de la planète, mais aussi de diffuser la puissance des vagues lors des tempêtes, ce qui contribue à freiner l’érosion. Les coraux des Maldives sont touchés par un blanchiment à cause du réchauffement des mers qui tue les algues vivant sur les coraux et qui constituent la quasi-totalité de leur nourriture. Les coraux sont alors réduits à l’état de squelette blanc, ce qui affecte toute la vie du récif et réduit sa capacité à se protéger.