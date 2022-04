Chez les membres de l’ethnie Bai, on se parle en chansons

C’est le film Les Cinq Fleurs d’or qui a fait découvrir à toute la Chine la tradition chorale des Bai. Vantant les vertus du véritable amour et de la construction socialiste, cette comédie musicale de 1959 présente un univers Bai idéalisé où le chant, la danse et les vêtements traditionnels autochtones colorés sont omniprésents. Le film a contribué à transformer le cœur du territoire de l’ethnie, une sublime étendue du Yunnan où vivent près de deux millions de Bai, ponctuée d’un grand lac, de montagnes qui chatouillent les nuages et de villages aux ruelles pavées, en l’une des principales attractions touristiques du pays. Avant la pandémie de COVID-19 qui a mis à mal le secteur du tourisme, des millions de visiteurs chinois et internationaux se rendaient dans la région et assistaient à des performances musicales Bai. Désormais, le festival Shibaoshan Gehui dispose d’un plateau de tournage et d’amplificateurs, attire des chanteurs de variété et décerne des récompenses financières aux gagnants des concours.

« Tout a changé, c’est devenu plus commercial », reconnaît Li. Lui et son épouse, une « maîtresse-chanteuse » de son village, sont des ambassadeurs de la culture Bai. « Nous essayons encore de préserver nos chants. C’est loin d’être évident aujourd’hui, car nos jeunes partent s’installer en ville, et ils préfèrent la musique pop et les jeux vidéo ».

À Qing’Anli, un village Bai voisin, Yang Shao Xian, une agricultrice d’âge mûr, essaie aussi de contribuer à la préservation de cette culture.

Lorsque des touristes débarquent dans la ferme d’un voisin, Yang enfile rapidement sa tenue Bai traditionnelle colorée, son chapeau blanc qui symbolise les nuages, saisit son luth à trois cordes, appelé sanxian, et entame un solo impromptu. Il lui arrive d’oublier les paroles, alors elle reprend depuis le début, encore et encore.

« Je recommence », souffle Yang. Elle vérifie la position de ses doigts sur les cordes sans accorder d’importance aux commentaires élogieux. « C’est important », dit-elle.