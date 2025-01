Chine : ces forêts ancestrales produisent le meilleur thé du monde

L’aube se lève sur un sommet couvert de forêts de la montagne Jingmai et vient caresser de sa lumière chaude un vénérable théier. Son tronc de 1,20 m de diamètre et ses énormes branches s’étirant vers la canopée lui confèrent un port imposant – rien de comparable avec les petits buissons de théiers en rangs serrés qu’on voit partout en Chine dans les plantations industrielles. Cet arbre profondément ancré dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, est différent. Et sa fonction l’est tout autant.

Ai Rong, 41 ans, et son épouse, Ke Lanfang, 36 ans, sont venus avec leurs vieux parents prier devant lui dans la langue des Bulangs – la communauté autochtone de la région où sont cultivées cinq forêts de théiers, qui représentent ensemble la plus ancienne et la plus grande forêt de ce type dans le monde. Pour un oeil non averti, cet arbre pourrait n’être qu’un élément de la forêt. Mais, pour cette famille, il est le coeur d’un sanctuaire vivant : elle y prie l’esprit du théier en invoquant un ancêtre nommé Pa Aileng, qui est aujourd’hui considéré comme une divinité, de lui accorder une bonne récolte. « Il a 1 000 ans », indique fièrement Ai Rong en désignant l’imposant tronc. Mais ces dernières années, la foi du cultivateur n’a cessé d’être mise à l’épreuve. Alors que le thé produit dans la région suscite un large intérêt, tirant les prix à la hausse de façon spectaculaire, il doit faire face à des forces naturelles toujours plus imprévisibles.

Après l’eau, le thé est le breuvage le plus répandu sur la planète. Au niveau mondial, on en boit 170 milliards de litres chaque année. Les procédés de transformation varient selon les variétés, mais toutes reposent sur le même ingrédient de base : Camellia sinensis. Cette plante au feuillage persistant s’est répandue à travers le monde, notamment lorsque l’Angleterre coloniale l’a importée en Inde au début du XIXe siècle, brisant ainsi le monopole chinois. De nos jours, cependant, une variété spécifique reste intimement liée à la montagne Jingmai. Les Bulangs, comme les Dais, un autre groupe ethnique, entretiendraient depuis plus de mille ans les vieilles plantations de Camellia sinensis var. assamica, dont sont issus le thé noir et sa version sombre au goût puissant, le pu-erh. Certains connaisseurs qualifient ce thé convoité d’« or liquide », en partie parce que nombre de producteurs le laissent fermenter pendant au moins dix ans, ce qui lui confère une saveur intense et lui donne encore plus de valeur. En Chine, les classes aisées en pleine expansion comparent volontiers à un bon vin ce thé légèrement amer au goût de noisette et de terre qui s’adoucit et se complexifie avec l’âge, et devient même une pièce de collection.

Si Ai Rong et sa famille possèdent une parcelle d’environ 4 000 arbres, ils ont lutté des années pour qu’elle soit rentable. En 2015, ils se sont associés avec une marque de luxe commercialisant du pu-erh haut de gamme. Aujourd’hui, ils dirigent une coopérative agricole qui emploie des ouvriers de toute la région et traite le thé de trente-sept exploitations familiales, soit une production d’à peu près 1 t par an. Compressé en galettes, vieilli puis emballé, il est ensuite vendu aux alentours de 310 euros par galette de 357 g. Dans la région de Jingmai, le revenu moyen est sensiblement plus élevé qu’il y a vingt ans. Ai Rong et Ke Lanfang ont vu leurs revenus combinés atteindre 36 000 euros par an, plus que la moyenne de ceux des ménages de la ville voisine de Huimin.

Il y a deux ans, la montagne Jingmai a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce n’est sans doute pas un hasard si le prix du pu-erh issu de ses forêts a quasiment doublé depuis que l’idée d’une candidature a été lancée, il y a un peu plus de dix ans.