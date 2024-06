Comment bien préparer son voyage sur les îles écossaises

La majorité des 900 îles et îlots côtiers de l'Écosse peuvent être regroupés en quatre archipels principaux : les Shetlands et les Orcades au nord, et les Hébrides intérieures et extérieures à l'est. Il est impossible de les définir avec précision. Certains ont des falaises rocheuses, d'autres des rivages si pittoresques qu'ils pourraient tenir lieu de Tropiques. Bien qu'éloignés, ils peuvent être très occupés, et il est donc utile de s'y prendre à l'avance.

COMBIEN DE TEMPS À L'AVANCE DOIS-JE RÉSERVER MON LOGEMENT ?

Bien que vous puissiez trouver une chambre pour la nuit dans des villes comme Stornoway et Lerwick, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une région rurale et que les hôtels et auberges y sont rares. Si vous voyagez en pleine saison estivale ou pendant les vacances scolaires, vous devrez réserver plusieurs mois à l'avance, voire plus longtemps, pour obtenir les meilleures chambres.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES TRAVERSÉES EN FERRY ET COMBIEN DE TEMPS À L'AVANCE DOIS-JE RÉSERVER ?

Les ferries sont l'élément vital des îles, de sorte que la plupart des destinations principales ont au moins une liaison quotidienne avec le continent. Bien qu'il soit souvent possible de se présenter à un port de ferry et de prendre le prochain bateau disponible, il est toujours préférable de réserver ses voyages à l'avance, surtout si l'on voyage avec une voiture.

CalMac, qui dessert de nombreuses îles de la côte ouest, publie généralement ses horaires d'été en janvier et ses horaires d'hiver en septembre, avec une ouverture progressive des réservations peu de temps après. NorthLink Ferries, qui dessert les Orcades et les Shetlands, publie généralement ses horaires et ouvre les réservations pour l'année civile suivante en novembre. Si vous voyagez entre Aberdeen et Lerwick, vous naviguerez pendant la nuit et devrez réserver une cabine, un module de couchage ou un siège inclinable. Il est préférable de le faire les plus tôt possible.

QUE DEVRAIS-JE EMPORTER ?

Quels que soient vos projets, vous aurez besoin de plusieurs couches de vêtements (thermiques en hiver), d'une bonne veste de pluie et de chaussures imperméables. Les îles sont un endroit décontracté, et même les dîners les plus chics peuvent être appréciés avec un pull et des chaussures de marche.

DEVRAIS-JE PRÉVOIR DE QUOI ME PROTÉGER DE LA PLUIE ?

Le climat écossais a une réputation épouvantable, et ce n'est pas pour rien que de nombreux Écossais s'envolent en été vers des destinations où le temps chaud et sec est garanti. L'Écosse, et en particulier sa côte ouest, est un endroit humide et venteux. Mais, comme les insulaires aiment le dire, si vous n'aimez pas ça, attendez que la météo change. C'est un endroit où les nuages ont tendance à passer plutôt qu'à s'installer pour une longue période, alors suivez le conseil local de faire les choses « entre les deux temps ». Lorsqu'il y a du soleil, assurez-vous d'en profiter au maximum.

ET LES MOUCHERONS ?