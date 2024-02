Islande : la péninsule de Reykjanes frappée par une nouvelle éruption

C’est en 2021, après 6 000 ans d’inactivité, que le système volcanique de Fagradalsfjall situé dans la péninsule de Reykjanes s’est réveillé en formant une fissure de plus de 180 mètres de long. Jusqu’alors, la région n’avait pas connu d’éruption depuis plus de 800 ans. Trois petites explosions se sont ensuite produites (en 2021, 2022 et à l’été 2023), chacune produisant des fontaines de feu.

Pour l’heure, seuls les habitants de Grindavík, évacués avant l’éruption survenue en décembre, sont les plus impactés par ce sursaut d’activité volcanique. Suite aux récentes explosions, certaines maisons y ont d’ailleurs été détruites par la lave. Le Lagon bleu, l’une des attractions les plus populaires du pays qui se situe non loin de la zone surveillée, a uniquement été brièvement fermé par intermittence par mesure de précaution. Rien n’a signalé non plus à Reykjavík et à son aéroport international.