Conseils de femmes à femmes : comment voyager seule ?

CONSIDÉREZ LES AUBERGES DE JEUNESSE

« J’aime m’immerger dans les endroits que je visite, prendre le temps de vivre, de respirer et d’absorber la nature et les traditions », explique Ginny Greenwood. À Rangoun, au Myanmar, cet état d’esprit l’a poussée à quitter son hôtel et à descendre dans une auberge de jeunesse pour avoir de la compagnie. Un des résidents l’a même mise en contact avec un guide à moto qui parlait anglais. Celui-ci l’a emmenée voir des artisans de la région à l’œuvre : des fondeurs de bronze, des sculpteurs de jade, des tisserands de bambou, des brodeurs et des fabricants de poupées. Ginny Greenwood et son guide ont ensuite admiré le Soleil se couchant sur le plus long bois en teck du monde.

Conseil : Loger en auberge de jeunesse avec d’autres voyageurs solitaires vous procurerera non seulement un sentiment de sécurité et de camaraderie, mais vous exposera peut-être aussi à d’autres expériences intéressantes. Les sites de réservation d’auberges de jeunesse en ligne comme Hosteling International et Hostelworld.com comportent des avis de lectrices qui, bien que n’étant pas infaillibles, permettra aux aventurières de savoir s’il vaut mieux aller coucher ailleurs.