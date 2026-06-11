Les meilleures randonnées itinérantes d’Europe (que l'on peut faire sans camper)

Une randonnée itinérante est un défi d’un type bien particulier. Les exigences pour l’esprit et pour le corps s’accumulent jour après jour et, pour y faire face dans le meilleur état de forme possible, il est important de bien se reposer tous les soirs. On y parvient plus aisément avec un toit au-dessus de la tête que sous la toile d’une tente battue par le vent ; le camping sauvage est, quoi qu’il en soit, interdit dans certains espaces naturels protégés. Heureusement, l’Europe est bien dotée en refuges de montagne, en auberges à destination des pèlerins et en hôtels situés à proximité immédiate des sentiers. Bon nombre de solutions d’hébergement remarquables se trouvent dans les Alpes, mais comme vous le verrez dans notre guide, il en existe aussi ailleurs.

SOUTH WEST COAST PATH, ANGLETERRE

De loin, cela semble insensé : pas moins de 1 015 km de sentiers en montagnes russes alternant entre plages et sommets de falaises qui serpentent entre les destinations balnéaires les plus populaires d’Angleterre. Mais plus on s’en rapproche, plus le South West Coast Path séduit, surtout en Cornouailles. Là se trouvent les plus grandes falaises et les paysages les plus immaculés, ainsi qu’un patrimoine culturel et historique d’une grande profondeur. Surf, exploitation minière de l’étain, collines fortifiées et art moderne à St Ives sont autant d’éléments qui ajouteront de la perspective à votre périple ; en chemin se trouvent d’excellents pubs et bed and breakfasts apportant réconfort et convivialité.

Dans la plupart des secteurs, les transports publics vous permettent de choisir à votre guise des portions du sentier en fonction de vos intérêts et de votre appétit pour les chemins escarpés. À vrai dire, si vous évitez les périodes animées des vacances scolaires, que vous adoptez un rythme raisonnable et que vous réservez votre hébergement bien en avance, le seul vrai défi qui vous attend est la météo. Soyez prêt à renoncer à vos plans pendant une journée ou deux (ou à prendre un bus) si une tempête atlantique venait à s’abattre sur la côte.