Les meilleures randonnées itinérantes d’Europe (que l'on peut faire sans camper)
Un long trek est déjà suffisamment éprouvant pour que l’on n’ait pas à planter sa tente tous les soirs. Découvrez notre sélection d’hébergements pleins de charme pour passer la nuit.
L’Europe regorge de sentiers de randonnée de longue distance en terrains divers et variés.
Une randonnée itinérante est un défi d’un type bien particulier. Les exigences pour l’esprit et pour le corps s’accumulent jour après jour et, pour y faire face dans le meilleur état de forme possible, il est important de bien se reposer tous les soirs. On y parvient plus aisément avec un toit au-dessus de la tête que sous la toile d’une tente battue par le vent ; le camping sauvage est, quoi qu’il en soit, interdit dans certains espaces naturels protégés. Heureusement, l’Europe est bien dotée en refuges de montagne, en auberges à destination des pèlerins et en hôtels situés à proximité immédiate des sentiers. Bon nombre de solutions d’hébergement remarquables se trouvent dans les Alpes, mais comme vous le verrez dans notre guide, il en existe aussi ailleurs.
SOUTH WEST COAST PATH, ANGLETERRE
De loin, cela semble insensé : pas moins de 1 015 km de sentiers en montagnes russes alternant entre plages et sommets de falaises qui serpentent entre les destinations balnéaires les plus populaires d’Angleterre. Mais plus on s’en rapproche, plus le South West Coast Path séduit, surtout en Cornouailles. Là se trouvent les plus grandes falaises et les paysages les plus immaculés, ainsi qu’un patrimoine culturel et historique d’une grande profondeur. Surf, exploitation minière de l’étain, collines fortifiées et art moderne à St Ives sont autant d’éléments qui ajouteront de la perspective à votre périple ; en chemin se trouvent d’excellents pubs et bed and breakfasts apportant réconfort et convivialité.
Dans la plupart des secteurs, les transports publics vous permettent de choisir à votre guise des portions du sentier en fonction de vos intérêts et de votre appétit pour les chemins escarpés. À vrai dire, si vous évitez les périodes animées des vacances scolaires, que vous adoptez un rythme raisonnable et que vous réservez votre hébergement bien en avance, le seul vrai défi qui vous attend est la météo. Soyez prêt à renoncer à vos plans pendant une journée ou deux (ou à prendre un bus) si une tempête atlantique venait à s’abattre sur la côte.
Au programme de la section cornouaillaise du South West Coast Path, au Royaume-Uni : falaises imposantes, plages immaculées et sites historiques.
Le Camino Portugués, l’un des 250 sentiers menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, part de Porto et ne manque pas d’auberges pour pèlerins sur son parcours.
CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, PORTUGAL ET ESPAGNE
Il existe plus d’itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle que le pèlerin le plus dévot n’en pourrait parcourir en l’espace d’une vie : plus de 250. Mais si vous ne deviez emprunter qu’un seul Camino, comme on les appelle, ne partez pas du principe qu’il doit s’agir du plus fréquenté. Les 95 derniers kilomètres du Camino Francés qui, vers l’ouest, file vers la ville, peuvent constituer une expérience sociale intense, mais si vous êtes plus curieux que pieux, et intéressé par les paysages et l’Histoire autant que par le développement spirituel, envisagez d’emprunter la version intérieure du Camino Portugués. Au départ de Porto, cette randonnée de 240 km à effectuer en dix à treize jours est jalonnée d’auberges abordables pour pèlerins que l’on appelle albergues. Cependant, son véritable attrait réside dans le mélange de paysages verdoyants et de petites villes historiques qu’elle propose, dont la médiévale Barcelos et la ville fortifiée de Tui. C’est également une façon d’aborder Saint-Jacques plus à l’ombre, un aspect essentiel si vous envisagez de randonner en été.
TOUR DU MONT-ROSE, SUISSE ET ITALIE
À chaque saison, 20 000 à 25 000 randonneurs entreprennent le Tour du Mont-Blanc ; cela fait beaucoup de personnes marchant sur des sentiers étroits autour d’un seul massif. Si vous recherchez un circuit plus calme et plus serein, tentez de faire le tour du deuxième plus haut massif des Alpes, le mont Rose. Le circuit entier comprend la traversée d’un glacier au-dessus de Zermatt, à ne pas entreprendre sans guide de montagne, mais vous pouvez l’éviter en empruntant un téléphérique pour rejoindre votre premier hébergement. Ensuite, ce trek de 160 kilomètres sur huit à dix jours est relativement simple à condition de ne pas avoir le vertige et d’avoir la cheville stable. En chemin, des stations de ski désertées en saison basse offrent, dans plusieurs vallées, des alternatives d’hébergement luxueuses aux refuges de montagne plus rudimentaires. Si vous n’êtes pas familier des randonnées alpines, il est préférable de prendre part à un circuit guidé, proposé par des sociétés comme KE Adventure Travel et Walkers Britain. Quelle que soit l’approche choisie, attendez-vous à une splendeur en continu de bout en bout.
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En Autriche, le Berliner Höhenweg dispose d’un réseau de refuges pour passer la nuit.
BERLINER HÖHENWEG, AUTRICHE
Pour ce qui est des refuges de montagne, l’Autriche est imbattable. Vous le découvrirez en vous lançant sur le Berliner Höhenweg. Cette randonnée de 80 kilomètres à étaler sur huit jours explore les Alpes de Zillertal, érodées par les éléments, à l’est d’Innsbruck. On y trouve un réseau de refuges pour passer la nuit qui a commencé à prendre forme dès 1879. Pour la plupart situés au-delà de 2 000 mètres d’altitude, ces huit refuges sont tous bien équipés et organisés, mais le plus ancien, la Berliner Hütte, est devenu un véritable mastodonte accroché à la montagne.
Il faut avoir deux choses à l’esprit avant d’entreprendre cet itinéraire. D’abord, pour être certain d’avoir un lit, réservez au moins six mois à l’avance. Ensuite, bien qu’il y ait une longue tradition de randonnée dans la région, ce parcours est loin d’être une promenade de santé. Certaines sections, notamment lors du franchissement du Friesenbergscharte, à 2 910 mètres d’altitude, nécessitent quelques compétences en escalade et un bon équilibre en surplomb des dénivelés abrupts. Bien entendu, cela ajoute au spectacle et à l’adrénaline, mais il est conseillé d’emporter avec soi un équipement élémentaire de via ferrata (un harnais et deux longes avec mousquetons) afin de pouvoir se vacher aux câbles fixes qui protègent certains des pans les plus retors.
ALTA VIA 1, ITALIE
En matière de beauté visuelle pure, il est difficile de faire mieux que les Dolomites. Ces citadelles de roche vertigineuses forment le cadre de l’Alta Via 1, qui s’étire sur 120 kilomètres du Lago di Braies (qu’on appelle aussi lac de Braies ou Pragser Wildsee), au nord, jusqu’à un humble arrêt de bus sur la route de Belluno, au sud. L’itinéraire, bien qu’exigeant, n’est pas technique, et il est bien doté en refuges de montagne. Les randonneurs en bonne condition physique et expérimentés peuvent effectuer le parcours en sept journées de marche ininterrompue, mais cela serait passer à côté des nombreux plaisirs de cette remarquable région, entièrement située en Italie mais traversant trois aires culturelles et linguistiques distinctes. On commence entouré de germanophones dans le Tyrol du Sud et l’on termine chez les italophones du Veneto après être passé, au milieu, chez les Ladins, dont 30 000 parlent encore une tout autre langue. En ce moment, les Dolomites se caractérisent par leur gastronomie également ; et si cela vous donne envie de faire un détour, par exemple par la charmante San Cassiano ou par la « Reine des Dolomites », Cortina d’Ampezzo, on peut tout à fait faire durer le trek deux semaines.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.