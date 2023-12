Guide pratique pour voyager en train aux États-Unis

Aux voyageurs peu pressés et qui ont soif d’aventure, le réseau ferroviaire américain offre une charmante façon de découvrir le pays. Réunis sous la bannière Amtrak dans les années 1970, ses chemins de fer serpentent à travers presque tous les États. Les voyageurs peuvent se frayer un chemin à travers les Rocheuses, sillonner les Grandes Plaines ou longer l’océan Pacifique en Californie tout en regardant la grande diversité des paysages américains défiler depuis le confort de leur cabine. Pour en tirer le maximum, pour obtenir des conseils de réservation précieux et pour découvrir les divers services proposés à bord, suivez le guide.

COMMENT RÉSERVER MES BILLETS DE TRAIN ?

Aux États-Unis, il n’y a qu’un opérateur ferroviaire : Amtrak, entreprise publique mais tournée vers le profit. Réservez vos billets sur le site d’Amtrak ou sur leur application pour smartphones. L’entreprise possède également un tour-opérateur, Amtrak Vacations, qui propose des packs comprenant voyages en train, nuitées à l’hôtel, activités et agent de voyage personnel pour vous aider à organiser votre voyage. Une autre option est de recourir à une agence tierce telle que Vacations by Rail, filiale de l’entreprise britannique Great Rail Journeys, qui organise des voyages de groupe en train sur une multitude d’itinéraires.

COMBIEN DE TEMPS À L’AVANCE DEVRAIS-JE RÉSERVER MES BILLETS DE TRAIN ?

Réservez vos billets Amtrak dès que vous avez décidé du voyage que vous souhaitez entreprendre, dans l’idéal deux mois à l’avance au minimum, surtout si vous comptez réserver une cabine dans un wagon-lit. À l’instar des compagnies aériennes, Amtrak pratique la tarification dynamique, ce qui signifie que les tickets les moins chers se vendent en premier. Mais pas de panique si vous décidez de partir sur les rails à la dernière minute, des billets seront tout de même probablement disponibles. Si vous n’êtes pas prêt à réserver immédiatement, vous pouvez toujours surveiller la vitesse à laquelle partent les billets pour l’itinéraire que vous souhaitez effectuer. Le site Internet d’Amtrak affiche la disponibilité des sièges en temps réel et permet de se faire une idée du taux de remplissage de chaque train.

EXISTE-T-IL DES PASS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES ?

Pour une aventure du style Interrail, procurez-vous un USA Rail Pass. Celui-ci vous permet d’effectuer dix voyages en trente jours pour 499 dollars (460 euros). Ces pass sont parfois soldés au prix de 299 dollars (275 euros), ce qui revient à pouvoir traverser le pays plusieurs fois pour moins de 30 dollars (28 euros) par trajet. Une mise en garde, toutefois : les pass ne concernent que les sièges de classe économique, et non les wagons-lits. Il est également intéressant de consulter la page des offres spéciales d’Amtrak, qui propose souvent des économies sur les voyages de groupe et des ristournes sur certains itinéraires à certaines périodes, pour aller voir les couleurs de l’été indien dans le nord-est, par exemple. Depuis mars, Amtrak propose des trajets « Night Owl » à cinq dollars (4,60 euros) sur une sélection d’itinéraires de la côte est (par exemple Baltimore-Philadelphie), entre 19 heures et 5 heures du matin.

QUELS SERVICES SONT PROPOSÉS À BORD DES TRAINS ?

Les aménagements et services varient grandement selon les itinéraires. La plupart des trains sont dotés d’un wagon-bar, et pour toute réservation en wagon-lit, les dîners (entrée, plat, dessert), ainsi qu’une boisson alcoolisée par repas, que l’on dégustera en voiture-restaurant attablé devant une nappe en lin blanc, sont inclus. Les passagers ont également le droit d’apporter leur propre nourriture et leurs propres boissons (non alcoolisées) à bord. Certains itinéraires courts ou de distance moyenne proposent une connexion wifi, mais ce n’est pas le cas des trains de nuit longue distance. Le wifi est gratuit mais la connexion est rudimentaire et ne permet pas de télécharger des fichiers lourds, ni de lire des vidéos ou de la musique.

ET CONCERNANT LES RETARDS ?