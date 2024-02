Voyage : un weekend dans le comté de Wicklow, le magnifique "jardin de l’Irlande"

En vous dirigeant vers le sud depuis Dublin, vous passerez par le comté de Wicklow et vous serez presqu’immédiatement confrontés à certains des paysages les plus grandioses et hors du temps de l’île d’émeraude. Bienvenue dans le « jardin de l’Irlande », un royaume boisé plein de vallées glaciaires pentues qui grimpent de façon spectaculaire jusqu'aux hautes terres austères des montagnes de Wicklow. Sa beauté en a fait un lieu de pèlerinage depuis l'Antiquité et entre le 6e et le 12e siècle, la vallée de Glendalough abritait l'un des monastères les plus puissants et érudits de toute la chrétienté.

Aujourd’hui, les randonneurs s’y rendent en groupe pour s’attaquer à des tronçons du Wicklow Way (chemin de Wicklow), si ce n’est à l’entièreté du sentier de 130 kilomètres, qui serpente à travers le centre du comté. Le long de la route, il propose des détours vers de spectaculaires demeures aristocratiques comme Powerscourt House & Gardens ou des merveilles horticoles comme les jardins botaniques nationaux de Kilmacurragh. Au cours de la dernière décennie, une vague de fierté civique et d'investissements financiers a conduit au lancement de nouveaux programmes de visite et attractions, notamment la passerelle forestière aérienne Beyond the Trees, qui a coûté plusieurs millions de livres. Sur la côte, de jolies villes aux plages sablonneuses offrent aux surfeurs et aux nageurs un accès à la mer d'Irlande et leurs rues sont pavées d'histoires de contrebandiers, de Vikings, de rebelles et de poètes.

JOUR 1 : DE LA MER AUX SOMMETS

Le matin

À la frontière entre le nord du comté et Dublin se trouve la ville balnéaire animée de Bray, dont la promenade s’étend sur 1,6 kilomètre entre l’embouchure du fleuve Dargle et un cap de pierres, connu pour avoir, à l’époque, abrité des caves de contrebandiers. Enfilez un gilet de sauvetage pour une leçon de kayak avec Bray Adventures. Tout en pagayant pour s’éloigner du port, l’instructeur brosse un tableau de ce qu’était Bray à son apogée, la station balnéaire la plus glamour d'Irlande au 19e siècle, et indique des points de repère tels que la maison natale d'Oscar Wilde. Le point de chute est un ensemble de stacks où nichent des guillemots, des cormorans et des mouettes tridactyles. Vous pourrez ensuite déjeuner dans la ville de Greystones, où The Happy Pear sert des currys et des soupes à base de plantes, ainsi que des desserts végétaliens.

L’après-midi

Rendez-vous à la propriété Powerscourt, l'un des domaines les plus impressionnants et les plus riches en histoire de l'est de l'Irlande, à Enniskerry. Ce manoir palladien du 18e siècle ne sert que de décor au véritable spectacle : vingt hectares de jardins paysagers. Magnifiquement disposés sur de grandes terrasses et encadrés à l'horizon par le grand pic du Sugar Loaf de Wicklow, les jardins disposent de pièces d’eau et de folies qui rivalisent avec les palais les plus grandioses d'Europe continentale. Des visites autoguidées vous conteront l'histoire de l'Irlande à travers les triomphes et les tragédies de cette grande maison. Ensuite, faites un saut à la distillerie de whisky, située sur place, ou suivez la route à six kilomètres au sud pour admirer la spectaculaire cascade Powerscourt, la plus haute chute d’eau d'Irlande, haute de 120 mètres.