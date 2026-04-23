Transports, visa, monnaie : comment bien voyager en Chine ?

COMMENT LES TOURISTES SE DÉPLACENT-ILS HABITUELLEMENT ?

À toute allure et avec une belle vue à bord de trains à grande vitesse (gāotiě). La Chine a dépassé les 40 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse en 2025 ; son réseau est ainsi treize fois plus grand que celui du Shinkansen, au Japon. Les tout derniers trains « Fùxīng » glissent à une vitesse de 350 km/h ; ce qui n’est pas rien quand on pense que la première ligne à grande vitesse du pays, un jet de pierre de 120 kilomètres entre Beijing et Tianjin, n’a ouvert qu’à la veille des Jeux olympiques de 2008. Toutes les grandes villes sont désormais reliées ; il existe même une ligne entre Beijing et Kunming, ville de la lointaine province du Yunnan, une ligne droite de 2 760 kilomètres qui se parcourt en dix heures à peine. L’achat de billets de train est également un jeu d’enfant. On peut également les réserver en ligne via le site Trip.com (solution plus facile que l’application officielle si on ne lit pas le chinois), sans qu’il soit nécessaire d’imprimer son billet. Votre passeport est associé à la réservation et scanné dans les gares au moment de l’embarquement.

EXISTE-T-IL DES RESTRICTIONS D’ACCÈS À INTERNET EN CHINE ?

Vous avez probablement entendu parler du Grand Firewall de Chine, le système chinois de censure du web qui bloque bon nombre des applications que l’on utilise au quotidien en voyageant, comme Google Maps, Instagram, Gmail, Facebook, X ou encore ChatGPT. Si vous utilisez un réseau wifi chinois ou une carte SIM chinoise (on en vend dans les aéroports), la seule façon de contourner ce pare-feu est d’installer un VPN, chose qu’il faudra faire avant de partir. Ces services sont toutefois capricieux. Une meilleure option est une eSIM telle que Nomad ou encore le propre service d’itinérance de votre téléphone ; les deux permettent d’accéder aux applications et sites web restreints, bien que les frais d’itinérance puissent rapidement grimper.

DOIS-JE M’INQUIÉTER POUR MA SÉCURITÉ OU DE LA SURVEILLANCE ?