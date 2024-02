Se détendre en transpirant : ce qu'il faut savoir sur le sauna finlandais

Sur le plan physique, les saunas ont toujours été considérés comme un moyen d'améliorer sa santé. Selon un ancien proverbe finlandais, « si le goudron (antiseptique à base de sève de pin), la vodka ou le sauna n'y font rien, alors la maladie est fatale ». Aujourd'hui, la science peut appuyer cette idée. Il a été démontré que l'immersion dans la chaleur et la vapeur améliore le métabolisme, la circulation sanguine et la fonction cardiovasculaire, tout en contribuant à la perte de poids et, pour certains, à réduire les problèmes de peau comme l'eczéma et les inflammations.

TRANSPIRER COMME LES LOCAUX

Pour profiter pleinement de l'expérience du sauna finlandais, il est essentiel de se familiariser avec les coutumes locales. Les saunas sociaux ont connu une baisse de popularité lorsque les Finlandais ont commencé à intégrer des saunas privés à leur maison, mais ils sont aujourd'hui en plein essor. Des bars comme Löyly à Helsinki et Bodom dans la ville voisine d'Espoo ont même installé des saunas à disposition de leurs clients, afin qu’ils puissent transpirer tout en sirotant une sahti, bière locale. Les saunas sont redevenus des lieux où passer du bon temps avec ses proches, où avoir des discussions profondes et franches, où rencontrer des inconnus et même où conclure des affaires.

Dans ces lieux, la nudité est tout à fait normale. Historiquement, on se déshabillait pour garder le sauna aussi propre et pur que possible et aujourd'hui encore, les Finlandais préfèrent y entrer nus. En retirant vos vêtements, vous sortez symboliquement de votre rôle de la vie de tous les jours et des obligations qui l’accompagnent et vous vous mettez sur un pied d'égalité avec la personne qui se trouve à vos côtés. En revanche, vous ne risquez pas d'attirer des regards curieux si vous choisissez de porter un maillot de bain. En fin de compte, l’objectif des saunas est de permettre à chacun de se sentir le plus détendu possible, peu importe s’il décide de se couvrir ou non.

Ne vous attendez donc pas à une longue liste de règles à respecter, ni à ce que l'air soit chargé de parfums aromatiques et de musique apaisante. Le sauna finlandais est réputé pour sa simplicité. Il s’agit d’un endroit calme et immuable où les sons et les odeurs restent les mêmes, où que vous vous trouviez. Si les saunas ne diffusent pas de musique pour se relaxer, il est courant d’y trouver des fagots de brindilles de bouleau, appelés vihta, que l'on utilise pour un massage unique. En les utilisant pour se brosser et en se taper doucement le corps, ces objets stimuleraient la circulation sanguine et rendraient la peau douce et souple.

La chaleur peut devenir difficile à supporter et les Finlandais alternent souvent leurs séances de sauna avec des bains d'eau froide ou même avec une petite balade dans la neige. Avec des températures hivernales chutant jusqu'à -45°C dans certaines régions, cette pratique peut sembler un peu folle, mais des rapports montrent que ce changement soudain de température renforce considérablement le système immunitaire.