Comment surmonter sa peur de l’avion ?

La peur de l’avion est courante. Selon les compagnies aériennes, elle toucherait entre 25 et 33 % d’entre nous. Et chez près d’une personne sur deux qui en souffre, la peur est si grande qu’elles évitent tout bonnement de prendre l’avion. L’aérophobie peut naître à tout moment, même si vous n’êtes jamais monté dans un avion. Mais elle n’est pas une fatalité en soi : de nombreuses personnes parviennent à la surmonter, en suivant le plus souvent un stage dispensé par un psychologue ou une compagnie aérienne.

Cette dernière option est la plus plébiscitée : avant la pandémie, des compagnies aériennes comme Air France, British Airways, Easyjet et Virgin Atlantic proposaient ces stages. Alors que les compagnies aériennes renouent avec leur niveau d’activité pré-pandémique, ces programmes commencent à reprendre et sont donc souvent pris d’assaut.

Les stages se présentent généralement en deux parties : des séminaires en groupes au sol et une « expérience de vol » pour mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises. Certains stages n’ont lieu qu’au sol et peuvent convenir aux personnes ayant modérément peur de l’avion.

Les séminaires au sol, animés par des capitaines en uniforme, sont l’occasion d’acquérir de nombreuses informations techniques sur le vol. Les sujets couverts incluent le fonctionnement des avions, les raisons pour lesquelles ils sont sûrs, ce que sont les turbulences, la météo, les différents bruits que vous êtes susceptibles d’entendre lors d’un vol et la gestion des déclencheurs les plus courants de la peur. Les participants découvrent aussi diverses techniques psychologiques qu’ils peuvent employer pour réduire leur stress à bord d’un avion.

Le bref vol inclus dans le stage permet de mettre en pratique les connaissances acquises, à la fois à l’aéroport et pendant le vol. Le fait de ne pas être dans un avion rempli de passagers évite d’être gêné de ses peurs et ôte la pression de devoir rester calme pendant une longue période. Des membres d’équipage supplémentaires sont là pour vous rassurer, tandis que le second pilote vous explique par haut-parleur et en continu les différents bruits, oscillements ou cahots.

Les stages peuvent avoir lieu sur une ou deux journées (cette option convient mieux aux personnes les plus effrayées par l’avion, puisqu’elles peuvent ainsi se concentrer pleinement sur les séminaires sans appréhender le vol qui aura lieu plus tard dans la journée).

Des sessions premium ou en petits groupes, où les spécialistes peuvent davantage prendre en compte les peurs et les déclencheurs individuels que dans des groupes plus grands, sont également proposées.

Vous pouvez aussi prendre part à des stages en ligne seul, en regardant des vidéos, ou en groupe, par téléconférence. Ceux-ci sont assez similaires aux séminaires et certains permettent de poser des questions à un pilote.

Il est difficile de donner des résultats exacts de ces stages puisque la peur varie d'une personne à l'autre, mais selon British Airways, 98 % des participants à ses stages estiment que le programme est une réussite, un chiffre similaire à ceux du dernier stage de Virgin Atlantic (98,6 %).