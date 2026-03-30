Les plus beaux safaris-photos autonomes au monde

2. ZIMBABWE ET ZAMBIE

Lieu de départ et d’arrivée : Lusaka, Zambie

Degré d’aventure : intermédiaire

Le fleuve Zambèze offre un cadre exceptionnel pour tout voyage. Celui-ci s’écoule des marais zambiens au cœur de l’Afrique jusqu’à l’océan Indien au Mozambique. L’un des moments forts de l’expédition se situe à mi-parcours, là où le fleuve trace la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe et où deux parcs nationaux, celui du Bas-Zambèze et de Mana Pools, se font face depuis les berges opposées. Safari Drive propose un itinéraire qui vous permet d’explorer les deux rives. Le parc national de Mana Pools, au Zimbabwe, est célèbre pour ses éléphants, dont certains se dressent sur leurs pattes arrière pour se nourrir d’acacias épineux, tandis que son voisin zambien abrite des populations de lions et de léopards en bonne santé. L’hébergement se répartit entre des lodges au bord du fleuve et des campements isolés, où les 4x4 hautement personnalisés de Safari Drive démontrent leur utilité. Une petite cuisine prend forme dans le coffre, tandis qu’une tente se déploie sur le toit, permettant aux occupants de s’endormir au murmure du fleuve et au bruit des créatures cachées par la toile. Un circuit de douze nuits est proposé à partir de 8 500 euros par personne, sur la base d’un véhicule partagé par deux personnes en haute saison.

3. AFRIQUE DU SUD

Lieu de départ et d’arrivée : Johannesburg

Degré d’aventure : accessible

Pour beaucoup, le parc national Kruger représente une initiation au safari-photo. Cette réserve connue dans le monde entier est un lieu où les personnes amoureuses de faune sauvage espèrent croiser le chemin des « Big Five », à savoir les « cinq grands » mammifères d’Afrique que sont le lion, l’éléphant, le léopard, le buffle et le rhinocéros, et où les jeunes mariés en voyage de noces ont hâte de passer la nuit dans des complexes hôteliers de luxe. Néanmoins, cela reste au demeurant un décor sauvage et indompté, ce dont on prend pleinement conscience lorsque l’on s’aventure dans ses recoins les plus reculés. Ces derniers sont nombreux puisqu’il s’étend sur plus de 19 400 kilomètres carrés. Tread Lite 4x4 Hire propose des itinéraires en toute autonomie dans le parc national Kruger au départ de Johannesburg, ainsi que de Pretoria, à bord d’un 4x4 équipé d’une tente, d’un réfrigérateur, d’ustensiles de cuisine et d’autres équipements indispensables qui s’entrechoquent à l’arrière. Les journées peuvent être consacrées à chercher des animaux tels que les lycaons et les guépards, tandis que les nuits sont passées dans des campements rudimentaires comme le Maroela Satellite Camp, situé sur les rives de la rivière Timbavati. Ce petit coin de terre n’offre peut-être pas le grand luxe mais l’expérience y est authentique et enrichissante, les seules lumières se frayant un chemin dans la nuit étant celles des étoiles. Les forfaits cinq jours coûtent à partir de 300 euros par personne, sur la base de deux personnes partageant l’hébergement, hors droits d’entrée dans le parc.

4. OUGANDA

Lieu de départ et d’arrivée : Kampala

Degré d’aventure : élevé