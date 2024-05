Où voyager au mois de mai ?

Pendant le Memphis in May, des artistes, musiciens et cuisiniers convergent vers le Tennessee, berceau du blues, de la soul et du rock'n'roll, pour un festival d'un mois. Chaque année, ce festival se focalise sur une destination étrangère différente : l'an dernier, c'était le Ghana ; cette année, ce sera la Malaisie. Il faut vous attendre à de la musique de rue, des barbecues et des événements sportifs comme le Great American River Run le long des rives du Mississippi. La transformation du parc Tom Lee (pour 58 millions d'euros) situé au bord du fleuve, a donné naissance à de nouveaux pavillons, à des jardins sonores et à la Canopy Walk, un sentier surélevé reliant le parc au centre-ville. Les récents investissements urbains ont donné lieu à un boom hôtelier, avec de nombreuses ouvertures dans des bâtiments historiques réhabilités, notamment un ancien arrêt de train rebaptisé Central Station et l'hôtel de quartier chic Arrive, installé dans une ancienne école d'art. Les restaurants de la ville s'éloignent eux aussi des modèles de cuisine traditionnelle, avec un nombre croissant de restaurants vegans.