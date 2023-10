Que faire si une catastrophe naturelle survient pendant votre voyage ?

De la préparation des valises à l'éternelle recherche des passeports, l'organisation d'un voyage est autant une source de joie que de stress avec toutes les tâches qui précèdent le départ. Aussi difficile soit-il de réprimer votre enthousiasme, il peut s'avérer utile de prendre un peu de temps pour vous renseigner sur les risques associés à votre destination.

Des catastrophes naturelles à l'instabilité sociale ou politique, personne ne s'attend à vivre une crise sérieuse lors d'un voyage, mais il est souvent impossible de savoir quand un événement tragique risque de se produire. Même si cette éventualité reste peu probable, il est préférable de savoir comment réagir.

QUE FAIRE AVANT LE DÉPART ?

Pour les ressortissants français, commencez par visiter le site France Diplomatie où vous pourrez consulter les recommandations du gouvernement. D'autres pays proposent un service similaire de conseil aux voyageurs. Il est également primordial de souscrire une assurance voyage complète, sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans la suite de cet article.

Faites vos devoirs avant un voyage pour être prêt à toute éventualité, vous ne le regretterez pas. Votre destination est-elle vulnérable aux séismes ? Aux ouragans ? Aux inondations ? Ou au terrorisme ? Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais plutôt de mesurer le risque afin de ne pas être pris de court en cas de crise. Ainsi, en ayant conscience de vous trouver sur une zone sismique, vous ne serez pas totalement surpris si le sol se met à trembler.

COMMENT RESTER EN SÉCURITÉ ?

Dans les régions du monde vulnérables aux catastrophes naturelles, la plupart des établissements hôteliers affichent des informations sur le comportement à adopter dans les chambres ou à la réception. Lisez ces documents et gardez leurs directives à l'esprit pour être en mesure de les appliquer le moment venu.

Voici quelques conseils élémentaires à mémoriser : en cas de tsunami ou d'inondation, prenez de la hauteur ; lors d'un séisme, éloignez-vous des bâtiments si possible, ou baissez-vous et protégez-vous la tête et le cou avec les bras.

Face à un incendie ou à une éruption volcanique, évacuez immédiatement la zone et, si nécessaire, couvrez-vous la bouche et le nez pour vous protéger des cendres et de la fumée. En cas d'attaque terroriste, après avoir évalué la situation, vous pouvez soit trouver un endroit où vous cacher ou vous éloigner le plus vite possible.

Dans tous les cas, suivez les instructions des services d'urgence locaux et privilégiez votre sécurité personnelle. Si vous devez quitter un hôtel, emportez uniquement votre passeport, ne perdez pas de temps pour des possessions matérielles.

COMMENT RENTRER CHEZ VOUS ?

Les aéroports risquent d'être fermés ou les vols complets, soyez donc flexibles dans l'élaboration de votre plan ; par exemple, opter pour un moyen de transport terrestre vers un pays voisin peut offrir la solution la plus sûre et la plus rapide pour rentrer chez vous. Si vous avez accès à Internet, il peut être utile de vérifier si les trains circulent toujours ou s'il est possible de louer une voiture, dans le cas où la conduite ne présenterait pas de danger. Vous pouvez également solliciter l'aide de la réception de l'hôtel.

Si les vols ne sont pas annulés, vous aurez peut-être la possibilité d'avancer votre date de départ, notamment à l'heure où les compagnies aériennes essaient d'améliorer leur flexibilité en période de crise dans le sillage de la pandémie. Si votre assurance le permet, vous pouvez également réserver un vol avec une compagnie différente et demander ultérieurement le remboursement de votre vol initial.

QUI CONTACTER ET OÙ OBTENIR DES INFORMATIONS ?

En fonction de la façon dont vous avez réservé votre voyage, vous devriez prendre contact avec votre tour-opérateur, votre prestataire de transport ou votre agent de voyage dès que possible. Ils pourront vous conseiller sur les alternatives de retour et vous donner les dernières informations. Vérifiez toujours que votre agent de voyage ou votre opérateur s'engage à vous proposer une solution de retour anticipé sans frais en cas de force majeure, par exemple à travers son adhésion à un organisme comme le Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) en France.

En période de crise, vous aurez peut-être besoin d'obtenir une assistance consulaire, notamment si vous n'avez pas votre passeport avec vous. Il peut s'avérer utile de conserver un numéro à contacter et une adresse dans votre téléphone, ou sur un post-it dans votre portefeuille. Vous pouvez trouver ces coordonnées en ligne avant votre voyage.

Gardez à l'esprit que les infrastructures nationales peuvent être mises à mal pendant une crise, notamment les lignes téléphoniques et la connexion à Internet. Si possible, contactez l'assureur de votre voyage pour lui indiquer que vous êtes concernés par l'incident et allez déclarer un sinistre. Votre contact d'urgence peut également contacter l'assureur, il aura toutefois besoin de votre numéro de dossier. Gardez les factures comme preuve de paiement pour être remboursé.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

Les touristes n'ont pas la priorité sur la population locale, alors ne vous attendez pas à recevoir un traitement de faveur et n'interférez pas avec les efforts de secours locaux.

EST-CE QUE JE PEUX AIDER LES SECOURS ?

Selon le degré avec lequel vous êtes affecté par l'événement, vous aurez peut-être envie d'apporter votre aide à la réponse humanitaire. Bien que la décision soit admirable, il est préférable d'attendre que les autorités locales ou les services de secours sollicitent cette aide pour être sûr de ne pas représenter une entrave à ces efforts, de ne pas vous exposer inutilement au danger et de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Pour apporter votre aide dans de bonnes conditions, vous pouvez commencer par vous rapprocher d'organismes comme la Croix-Rouge.

QUEL TYPE D'ASSURANCE CHOISIR ?

Il est essentiel de souscrire une assurance voyage. Même si les tarifs ont augmenté ces dernières années, rien ne vaut la tranquillité d'esprit offerte par le fait de voyager en se sachant correctement couvert.

Une bonne police d'assurance devra couvrir les soins médicaux à hauteur de 2,3 millions d'euros en Europe et de 5,7 millions d'euros ailleurs dans le monde. Veillez à ce que votre assurance couvre le rapatriement anticipé à la suite d'une catastrophe.

Toutes les bonnes polices d'assurance couvrent l'annulation ainsi que l'interruption de séjour. Une couverture à hauteur de 3 000 euros est correcte pour les voyages à courte distance. Pour les longues distances, prévoyez plutôt le double de cette somme. De manière générale, vous devriez également vérifier les exclusions, comme les activités et les sports à haut risque. La voile et les sports d'hiver nécessitent des options supplémentaires.