Randonnée en hiver : quelques conseils pour rester en sécurité

C’est l’hiver que l’on prouve vraiment son amour de la randonnée. Cette saison exige un engagement total : plus d’équipement, plus de préparation, plus d’effort physique et plus de risques. En échange, l’on accède à une expérience plus profonde, plus riche et plus authentique.

Pourvu que l’on s’arme des connaissances nécessaires et que l’on se prépare suffisamment, les rudes conditions hivernales ne devraient pas dissuader qui que ce soit de partir sur les sentiers. Une mise en garde toutefois : si votre but est de randonner en montagne et qu’il existe ne serait-ce qu’une petite probabilité qu’il neige ou qu’il y ait de la glace, entraînez-vous d’abord, avec un guide de montagne qualifié ou dans un centre spécialisé dans les activités en plein air. « La neige transforme les collines en montagnes », voilà un proverbe populaire au sein de la communauté des randonneurs britanniques, car en effet, la neige transforme le terrain, ajoute de nouveaux dangers et nécessite des compétences et un équipement complètement différents. Si vous vous apprêtez à randonner dans ces conditions, il vous faudra bien plus que des conseils de sécurité élémentaires pour vous préparer aux défis qu’elles présentent.

1. SACHEZ COMMENT VOUS REPÉRER

« Votre téléphone n’est pas une boussole. Pour avancer en ligne droite, c’est un cauchemar absolu », prévient Dave Evans, responsable de l’alpinisme chez Plas Y Brenin, un centre national d’activités en plein air situé dans la région montagneuse du nord du Pays-de-Galles. « De plus, cela ne remplace pas le fait d’être capable de lire les courbes de niveaux d’un paysage et de prendre des décisions sur la direction à suivre en fonction de cela », ajoute-t-il. Les applications pour smartphone dépendent d’un signal GPS et, à moins que vous n’ayez téléchargé des cartes en mode hors ligne, elles nécessitent également une connexion à Internet pour pouvoir être lues ; deux facteurs qui sont au mieux irréguliers.

Dave Evans conseille plutôt aux randonneurs de s’équiper d’une carte papier de la zone (que l’on portera dans une poche en plastique transparent et résistante à l’eau) ainsi que d’une boussole Silva Expedition 4. Selon lui, « aucune autre boussole ne fait vraiment l’affaire ». Vous ne savez jamais quand vous pourriez vous retrouver à devoir tracer un itinéraire dans un épais brouillard alors que vous n’avez pas de réseau ou que votre batterie est faible. Pour cette raison, un moyen de navigation de secours est indispensable. Faites simplement en sorte de savoir utiliser une boussole et de savoir lire une carte.

2. MODÉREZ VOS AMBITIONS