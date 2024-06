Europe : les sept plus belles routes à découvrir en vélo

L'Europe dispose d'un vaste réseau cyclable composé de véloroutes accessibles aux enfants au gré desquelles les familles peuvent transformer la simple balade du week-end en vacances sensationnelles. Quel que soit votre objectif, faire le tour d'un lac alpin, suivre la ligne d'un ancien chemin de fer, longer les plus belles rivières du continent ou dévaler les pentes des parcs d'aventure, il existe forcément une véloroute adaptée à votre âge et à votre maîtrise de la bicyclette.

1. BANNAU BRYCHEINIOG, PAYS DE GALLES

Difficulté : le parc BikePark Wales offre des pistes pour les cyclistes de tous les niveaux.

Au sud du parc national des Bannau Brycheiniog, BikePark Wales propose plus de 40 sentiers de VTT permettant de sillonner près de 500 hectares de forêts à flanc de colline. La nouvelle formule, baptisée « Ticket to Ride » et dédiée à la découverte du parc pendant les vacances scolaires, comprend quatre heures d'accès aux pistes de niveau débutant avec la location du vélo et des équipements. En dehors du parc, les familles peuvent explorer divers autres sentiers, comme le Taff Trail qui relie Brecon à Brynich Lock en longeant la rivière Usk.

2. LAC DE CONSTANCE, ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE

Difficulté : débutant – pédalez aussi loin que vous le souhaitez chaque jour et agrémentez votre voyage de trajets en ferry.

Que vous soyez du côté suisse ou allemand, la piste cyclable du lac de Constance est adaptée aux vélos équipés de remorques pour enfants. L'itinéraire alterne entre plages et jolis villages adossés au lac, le tout dominé par de majestueux sommets alpins. L'agence de voyages Freedom Treks propose des itinéraires au départ d'un seul hôtel pour un maximum de commodité.

3. VÉLOROUTE DU DANUBE, AUTRICHE

Difficulté : débutant – les pistes cyclables sont plates et damées, adaptées à tous les niveaux.

Dans son intégralité, la véloroute du Danube traverse huit pays et s'étend sur près de 1 200 kilomètres, ce qui en fait un projet légèrement ambitieux pour des vacances en famille, mais certaines sections sont tout à fait adaptées aux jeunes aventuriers. L'une des plus ravissantes vous emmène de Linz à Vienne en pédalant sur les berges du fleuve, au fil desquelles vous aurez l'occasion d'explorer divers vestiges historiques. Avec une multitude d'hôtels, de maisons d'hôtes ou de campings disséminés sur l'itinéraire à intervalles réguliers, le voyage convient parfaitement à une organisation indépendante pour les familles les plus intrépides. Veillez à prévoir les distances quotidiennes en fonction de l'endurance de vos enfants et n'oubliez pas d'inclure une nuit au pied des vignes au cœur de l'irrésistible région viticole de Wachau.

4. VÉLOROUTE VAN GOGH, PAYS-BAS

Difficulté : débutant – paisible et agréable, l'introduction idéale aux vacances à vélo.