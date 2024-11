Notre guide pour découvrir la Suisse en train

Cette journée est consacrée au train à crémaillère reliant Kleine Scheidegg à Jungfraujoch ainsi qu’à la gare la plus élevée d’Europe (perchée à 3 451 mètres d’altitude). La ligne de chemin de fer de Jungfraujoch s’étend sur huit kilomètres pour 1 372 mètres de dénivelé, et passe dans un tunnel creusé dans la montagne sur plus de six kilomètres. Une fois arrivé au sommet, vous pourrez partir sur les sentiers de randonnée ou vous adonnez à diverses activités, comme le tubing sur la neige. Vous pourrez aussi dîner dans le complexe touristique Top of Europe. Grimpez sur les plateformes d’observation installées sur le glacier Aletsch, long de 22 kilomètres (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le plus long glacier alpin suisse). Visitez le Palais de glace, un monde glacé ponctué de sculptures qui évolue sans cesse selon la fonte et le déplacement de la glace.