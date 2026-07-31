Porto Rico : guide pratique pour découvrir l’île autrement

Porto Rico signifie « port riche » en espagnol. L’île a été longtemps convoitée pour sa beauté, mais aussi pour son emplacement stratégique en tant que bastion militaire. Elle est d’ailleurs largement fortifiée. Son histoire, marquée par une occupation de plusieurs siècles qui a façonné la culture portoricaine, mêle influences espagnoles, africaines et taïnos.

Aujourd’hui, l’île a une identité propre, comme en attestent le street art évocateur, les entrepreneurs locaux développant des manières novatrices d’utiliser les ressources et l’impact mondial indéniable de Porto Rico dans des domaines allant de l’agriculture à la science, en passant par le divertissement. Bien que petite par la taille, l’île vous fera vivre des expériences mémorables.

QUAND VISITER PORTO RICO ?

L’hiver est la saison la plus touristique à Porto Rico, avec des événements comme le décompte du Nouvel An à Distrito T-Mobile et les Fiestas de la Calle San Sebastian. En février, la fête continue dans le sud-ouest de l’île, avec le carnaval de Ponce, au cours duquel les participants arborent des masques de vejigante. Visitez la Casa Museo del Vejigante pour découvrir l’histoire de ces masques et apprendre à en fabriquer un.

Au printemps, le mois de mars marque le retour annuel du PGA Tour. Ceux qui s’intéressent au golf peuvent jouer sur des terrains connus dans le monde entier, comme le Royal Isabela. Cette saison est aussi celle de la nidification chez les tortues de mer. Certaines organisations, comme l’ONG Para La Naturaleza, qui gère les terres publiques et les efforts de conservation, proposent des missions en volontariat.

L’été est chaud à Porto Rico, si bien que tout le monde cherche de l’ombre de juin à août. Le Rio Camuy Cave Park abrite le troisième plus vaste système de grottes au monde ; là-bas, il y règne une température clémente comprise entre 18 et 21°C toute l’année. Délaissez la plage pour les piscines naturelles de Charco El Hippie et Charco Azul notamment, ou les toboggans naturels de Las Paylas et Las Tinajas. C’est également la saison idéale pour faire du tubing sur la rivière Tanama, où vous pourrez admirer des pétroglyphes taïnos.

L’automne est la saison des ouragans. C’est aussi la période la plus adaptée aux petits budgets. Le mois de novembre voit les fleurs éclore de toute part, notamment à la Finca El Girasol, une ferme de tournesols située à Guanica. C’est également à cette saison qu’a lieu le festival annuel des étoiles de Noël (aussi connues sous le nom de poinsettia) au Jardín Botánico de Río Piedras.

QUE VOIR À PORTO RICO ?

Vieux San Juan : le quartier historique de la ville est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et constitue l’un des principaux points d’arrivée des croisiéristes. Parmi les incontournables de la ville figurent la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, deuxième plus vieille église de l’hémisphère ouest et dernière demeure de Juan Ponce de León, ainsi que le Paseo de La Princesa, une promenade bordée d’arbres qui donne sur la baie. Pour vous détendre, vous pourrez aussi faire voler un cerf-volant sur la pelouse du Castillo San Felipe del Morro. L’entrée comprend également l’accès au Castillo San Cristóbal, qui fait partie du site historique national de San Juan. N’oubliez pas de déguster la boisson nationale de Porto Rico, la piña colada, et de découvrir des rhums portoricains à La Casita de Rones.

La forêt tropicale et les montagnes : El Yunque est la forêt tropicale de l’île. Le centre d’information touristique, El Portal, vaut à lui seul le détour ; vous pourrez y regarder une vidéo de bienvenue narrée par Benicio del Toro. La cascade Coca est la première cascade devant laquelle vous passerez en chemin. Plusieurs tours d’observation, comme la tour Yokahú, permettent d’admirer l’océan par temps clair. Pour découvrir le terroir de l’île, rien de tel qu’une randonnée sur l’un des nombreux sentiers serpentant à travers les montagnes. Les amateurs de café pourront en déguster et découvrir le processus de production de leur boisson favorite lors d’une visite des plantations de café qui ont lieu à la Hacienda Muñoz et à la Hacienda San Pedro.