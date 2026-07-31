Porto Rico : guide pratique pour découvrir l’île autrement
Entre villes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, cascades au milieu de la forêt tropicale, baies bioluminescentes et cuisine locale novatrice, vous ferez le plein d’expériences uniques à Porto Rico.
Datant de 1521, le vieux San Juan est le quartier le plus ancien d’un territoire des États-Unis. Situé sur un îlot relié à l’île principale de Porto Rico par des ponts, il est connu pour son architecture coloniale colorée et ses ruelles pavées.
Porto Rico signifie « port riche » en espagnol. L’île a été longtemps convoitée pour sa beauté, mais aussi pour son emplacement stratégique en tant que bastion militaire. Elle est d’ailleurs largement fortifiée. Son histoire, marquée par une occupation de plusieurs siècles qui a façonné la culture portoricaine, mêle influences espagnoles, africaines et taïnos.
Aujourd’hui, l’île a une identité propre, comme en attestent le street art évocateur, les entrepreneurs locaux développant des manières novatrices d’utiliser les ressources et l’impact mondial indéniable de Porto Rico dans des domaines allant de l’agriculture à la science, en passant par le divertissement. Bien que petite par la taille, l’île vous fera vivre des expériences mémorables.
QUAND VISITER PORTO RICO ?
L’hiver est la saison la plus touristique à Porto Rico, avec des événements comme le décompte du Nouvel An à Distrito T-Mobile et les Fiestas de la Calle San Sebastian. En février, la fête continue dans le sud-ouest de l’île, avec le carnaval de Ponce, au cours duquel les participants arborent des masques de vejigante. Visitez la Casa Museo del Vejigante pour découvrir l’histoire de ces masques et apprendre à en fabriquer un.
Au printemps, le mois de mars marque le retour annuel du PGA Tour. Ceux qui s’intéressent au golf peuvent jouer sur des terrains connus dans le monde entier, comme le Royal Isabela. Cette saison est aussi celle de la nidification chez les tortues de mer. Certaines organisations, comme l’ONG Para La Naturaleza, qui gère les terres publiques et les efforts de conservation, proposent des missions en volontariat.
L’été est chaud à Porto Rico, si bien que tout le monde cherche de l’ombre de juin à août. Le Rio Camuy Cave Park abrite le troisième plus vaste système de grottes au monde ; là-bas, il y règne une température clémente comprise entre 18 et 21°C toute l’année. Délaissez la plage pour les piscines naturelles de Charco El Hippie et Charco Azul notamment, ou les toboggans naturels de Las Paylas et Las Tinajas. C’est également la saison idéale pour faire du tubing sur la rivière Tanama, où vous pourrez admirer des pétroglyphes taïnos.
L’automne est la saison des ouragans. C’est aussi la période la plus adaptée aux petits budgets. Le mois de novembre voit les fleurs éclore de toute part, notamment à la Finca El Girasol, une ferme de tournesols située à Guanica. C’est également à cette saison qu’a lieu le festival annuel des étoiles de Noël (aussi connues sous le nom de poinsettia) au Jardín Botánico de Río Piedras.
QUE VOIR À PORTO RICO ?
Vieux San Juan : le quartier historique de la ville est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et constitue l’un des principaux points d’arrivée des croisiéristes. Parmi les incontournables de la ville figurent la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, deuxième plus vieille église de l’hémisphère ouest et dernière demeure de Juan Ponce de León, ainsi que le Paseo de La Princesa, une promenade bordée d’arbres qui donne sur la baie. Pour vous détendre, vous pourrez aussi faire voler un cerf-volant sur la pelouse du Castillo San Felipe del Morro. L’entrée comprend également l’accès au Castillo San Cristóbal, qui fait partie du site historique national de San Juan. N’oubliez pas de déguster la boisson nationale de Porto Rico, la piña colada, et de découvrir des rhums portoricains à La Casita de Rones.
La forêt tropicale et les montagnes : El Yunque est la forêt tropicale de l’île. Le centre d’information touristique, El Portal, vaut à lui seul le détour ; vous pourrez y regarder une vidéo de bienvenue narrée par Benicio del Toro. La cascade Coca est la première cascade devant laquelle vous passerez en chemin. Plusieurs tours d’observation, comme la tour Yokahú, permettent d’admirer l’océan par temps clair. Pour découvrir le terroir de l’île, rien de tel qu’une randonnée sur l’un des nombreux sentiers serpentant à travers les montagnes. Les amateurs de café pourront en déguster et découvrir le processus de production de leur boisson favorite lors d’une visite des plantations de café qui ont lieu à la Hacienda Muñoz et à la Hacienda San Pedro.
Après avoir visité le vieux San Juan, les voyageurs peuvent se rendre dans la forêt nationale d’El Yunque. Cet écosystème protégé de 11 000 hectares situé dans le nord-est de Porto Rico est la seule forêt tropicale du système forestier national des États-Unis. Il est connu pour sa biodiversité, ses cascades tumultueuses et l’Eleutherodactylus coqui, une espèce endémique d’amphibiens.
Les îles : Porto Rico est un archipel composé de nombreuses îles. Trois sont habitées, notamment Vieques et Culebra. Vieques abrite Mosquito Bay, la baie la plus bioluminescente au monde, particulièrement visible les soirs de pleine lune à bord d’un kayak à fond transparent. Culebra abrite l’une des plus belles plages au monde, Flamenco Beach, connue pour ses chars d’assaut abandonnés recouverts de graffitis. L’île de Cayo Icacos, qui est inhabitée, est la destination idéale pour une excursion à la journée à bord d’un catamaran au départ de San Juan ou Fajardo.
QUE MANGER À PORTO RICO ?
Les chefs de Porto Rico sont les porte-drapeaux de la scène culinaire acclamée de l’île, mettant en valeur des ingrédients endémiques et indigènes grâce à la cuisine fusion. Natalie Vallejo est entrée dans l’histoire en devenant la première femme portoricaine à remporter le James Beard Award. Elle est aujourd'hui aux commandes de Cocina Al Fondo, située dans une maison portoricaine restaurée. Francis Guzmán, nominé au James Beard Award, est le propriétaire et le chef de Vianda, un établissement situé à Santurce ; il y propose des menus dégustation de saison en plusieurs services. Raúl Correa est le chef et le copropriétaire de BACOA Finca + Fogón à Juncos, où il propose une cuisine haut de gamme au feu de bois dans une ferme.
Sur la côte ouest du pays, Abel Mendoza, semi-finaliste du James Beard Award, est le chef et l’un des associés du restaurant Estela, à Rincón, l’un des meilleurs restaurants de l’île pour un dîner en tête-à-tête. Le chocolatier Germán Ramos est le propriétaire de Montadero Chocolate, qui propose des chocolats de la cabosse à la tablette à deux adresses, la première à Caguas et la seconde à San Juan.
OÙ DORMIR À PORTO RICO ?
L’île compte de nombreux hôtels connus, mais les trois suivants couvrent une vaste zone géographique, chacun unique en son genre, que ce soit en matière d’architecture ou de services proposés.
La Concha Resort : situé sur la plage, cet hôtel compte plusieurs piscines, un casino et se distingue par une structure iconique en forme de coquillage.
El Conquistador Resort : cette propriété de 200 hectares située à Fajardo abrite un parc aquatique réservé à sa clientèle, le Coquí Water Park.
Copamarina Beach Resort & Spa : cet établissement isolé et familial est bien placé pour rejoindre l’île de Gillagan, uniquement accessible en kayak ou en bateau-taxi.
COMMENT SE DÉPLACER ?
En avion : Porto Rico compte trois aéroports principaux, l’aéroport international Luis Muñoz Marín (SJU), situé près de San Juan et porte d’entrée principale du pays ; l’aéroport Rafael Hernández (BQN) à Aguadilla ; et l’aéroport international Merceditas (PSE) à Ponce. Les aéroports plus petits, comme ceux de Vieques et Culebra, proposent des vols en alternative au ferry.
En voiture : louer une voiture est la meilleure façon de découvrir Porto Rico. Le covoiturage est possible, mais bien plus courant dans les zones métropolitaines, tandis que les transports publics sont limités. Les agences de location locales comme Charlie Car Rental proposent des options pratiques.
À vélo : l’île compte plusieurs itinéraires à vélo touristiques, notamment un qui longe la côte du vieux San Juan à Condado.
À SAVOIR AVANT DE PARTIR
Porto Rico est un territoire des États-Unis. La monnaie est donc le dollar américain. L’anglais est couramment parlé et les citoyens américains n’ont ni besoin d’un passeport ni d’un forfait téléphonique international pour s’y rendre.
POUR UN SÉJOUR DURABLE
Soutenez l’économie locale en choisissant des hôtels et des guides indépendants, ainsi que de petits restaurants et boutiques. Cherchez des expériences proposées par les habitants et veillez à ne rien laisser derrière vous et à respecter la nature lorsque vous allez à la plage, que vous vous rendez dans la forêt tropicale ou dans d’autres zones naturelles.
Contribuez à la protection des écosystèmes de l’île en utilisant de la crème solaire respectueuse des récifs coralliens, en emportant une gourde et en respectant la faune et la flore. Les voyageurs peuvent également utiliser l’initiative Green Path proposée par l’office du tourisme de Porto Rico pour trouver des entreprises et des expériences engagées dans une démarche de tourisme durable.
les plus populaires
Jen Ruiz est journaliste de voyage récompensée. Elle vit en Floride et est la créatrice du blog Jen on a Jet Plane.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.