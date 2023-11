Huit voyages sur le thème de l’espace à faire en famille

7. LE DÉSERT D’ATACAMA, AU CHILI

Abritant l’un des outils astronomiques les plus puissants au monde, le grand réseau d’antennes millimétrique/submillimétrique de l’Atacama, cette région aride du nord du Chili offre l’un des ciels les plus dégagés de la planète, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits pour observer les étoiles. Les familles aventureuses peuvent participer à des excursions nocturnes au départ de San Pedro. Des guides vous expliqueront comment les anciens habitants de cette région se sont familiarisés avec le cosmos et vous aideront à scruter le ciel de haute altitude à l'aide de télescopes informatisés manuels et haut de gamme.

Conseil : planifiez votre voyage de manière à éviter la période de la pleine lune : cinq nuits par mois, la Lune brille tellement que les excursions nocturnes ne peuvent pas avoir lieu.

8. LE PARC EPCOT, À WALT DISNEY WORLD, EN FLORIDE

L’un des quatre parcs à thème de Disney à Orlando, EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow) célèbre l’innovation technologique, le futurisme et l’univers. Au Mission : SPACE pavillion, par exemple, deux manèges simulent ce qu’un astronaute pourrait vivre à bord d’un vaisseau spatial en mission pour Mars. Les familles peuvent ensuite se restaurer au Space 220 du pavillon, un restaurant aménagé pour ressembler à une station spatiale et qui propose des plats à thème tel que le « calamar étoilé ». En 2022, le parc a également ouvert une zone appelée Guardians of the Galaxy : Cosmic Rewind où l’on trouve des personnages du film, les premières montagnes russes du parc et des animations faites pour donner vie aux voyages dans l’espace.