Expérience inoubliable : une nuit en paroi à 60 mètres du sol

Titulaire d’un Diplôme d’État (DE) d'escalade en milieu naturel, Vincent, natif de Roanne, dans la Loire, s’est installé dans la région des Grands Causses il y a dix ans. Il a d’abord travaillé dans un club d’escalade, avant de monter son auto-entreprise. Escalade, via ferrata (itinéraires rocheux équipés de câbles, d'échelons, ou encore de passerelles) canyon, spéléologie, kayak et vélo tout-terrain (VTT) : les activités proposées par Vincent sont nombreuses. Il y a six ans, il a ajouté à cette liste la nuit en paroi. « Très rapidement j’ai mis en place un projet que j’avais en tête depuis longtemps : rendre une pratique (dormir en tente de paroi) jusqu'alors élitiste et réservée à des professionnels, accessible au plus grand nombre, et ce dans ce magnifique décor des Causses. »

L'appellation Grands Causses désigne un ensemble de hauts plateaux calcaires situés dans le sud du Massif Central. Au nombre de quatre, ils s’étalent sur les départements de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Hérault et du Gard, et sont parsemés de vallées et de gorges qui rappellent certains paysages grandioses d’Amérique du sud. C’est dans le Causse dit « noir », qui s’étend sur 200 km², que je passerai la nuit.