Spéléologie : une aventure au centre de la Terre

La grotte des Eaux Chaudes accueille de nombreux visiteurs. Au début du 19 e siècle déjà, des touristes aisés venaient s’y balader. Dans les années 1860, des passerelles et autres aménagements en bois y ont même été érigés pour en faciliter l’accès. Tout au long du 20 e siècle, les spéléologues se sont succédés pour explorer la grotte en profondeur, et ce jusqu’en 2016. D’une longueur totale de 11 kilomètres, elle abrite une rivière et plusieurs cascades.

De prime abord, l'exploration de la grotte des Eaux Chaudes ne paraît pas difficile. L’entrée est vaste, et les premiers mètres ne comportent aucun obstacle particulier. C’est plus loin que les choses se corsent, lorsque l’obscurité se fait totale, et le terrain plus technique. Très vite, il faut grimper, s’accrocher ou même se faufiler à l'horizontale entre rochers et parois. À nos pieds, l'eau est si claire qu’on ne la voit pas, et à plusieurs reprises je marche dans des flaques, parfois jusqu’à la cheville.