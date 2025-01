Japon : cette ville perpétue la tradition des geishas

La plupart des touristes visitent Nara pour ses cerfs sacrés. Ils sont présents sur ces terres depuis au moins un millénaire, broutant dans le parc, protégés parmi les immenses temples qui retracent l’illustre passé de la ville, capitale du Japon au 8e siècle. Même si des foules se pressent pour des excursions d’une journée, sa popularité n’est en rien comparable à celle de Kyoto, ville située non loin qui lui a succédé à ce titre en 794.

Seules quelques personnes flânent sur le chemin que j’emprunte autour de l’étang de Sarusawa. La plupart viennent pour prendre des photos de la salle octogonale et de la pagode à cinq étages du temple Kofuku-ji qui surplombe les arbres bordant la ville. Les érables sont déjà couverts d’un rouge profond et les feuilles de saule qui flottent à la surface de l’eau sont colorées d’un jaune pâle mais l’air est encore empreint de la chaleur humide de l’été. Il ne me faut pas longtemps pour trouver la porte que je cherche, ornée de lanternes rouges à pampilles sur lesquelles est inscrit le mot « Ganrin-in » en kanji, caractères d’origine chinoise utilisés dans l’écriture japonaise. Une autre porte le nom « Tsuruya ».

Alors que Ganrin-in était autrefois le quartier animé des geishas de Nara, Tsuruya est désormais la seule maison de geishas qu’il reste en ville. Je suis venu rencontrer sa dernière maîtresse afin de découvrir de quelle manière celle-ci s’évertue à préserver la tradition. Au début du 20e siècle, au moment de l’apogée de la notoriété de Nara, près de deux cents geishas et maiko, leurs apprenties, vivaient et travaillaient dans la ville. Au cours des décennies qui ont suivi, leur nombre a diminué ; une tendance visible dans tout le Japon, les jeunes femmes étant à la recherche d’emplois plus flexibles et s’étant imposées des formes de divertissements considérées comme plus modernes, plus à la mode et plus abordables.

Lorsque je sonne, la porte en bois s’ouvre en coulissant et une petite main écarte avec douceur le rideau jaune, dévoilant le visage souriant de Kikuno-san, la geisha qui régente Tsuruya. Vêtue d’un kimono de soie bleu pâle et de tabi d’un blanc immaculé, chaussettes traditionnelles, elle s’incline et me fait signe d’entrer. Elle me conduit jusqu’à la salle principale de Tsuruya, un espace éclairé de manière chaleureuse par la lumière traversant des shôjis coulissants, panneaux composés d’un cadre en bois et de papier translucide, et meublé d’une longue table basse encadrée d’assises au sol de part et d’autre. Elle me sert une délicate tasse de thé oolong, dont l’arôme fumé se mêle au parfum frais et herbacé du tatami recouvrant le sol. Chacun de ses mouvements semble faire partie d’une danse, du gracieux positionnement de son doigt au sommet de la théière lorsqu’elle verse l’odorant breuvage, en passant par son regard baissé jusqu’à la légère inclinaison de sa tête tandis qu’elle m’écoute parler.