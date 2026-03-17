Culture du pourboire aux États‑Unis : petit guide pour s’y retrouver

Lorsqu’elle s'est rendue aux États‑Unis pour la première fois en huit ans, en 2025, Jordan Kastelic a été choquée par l'évolution des attentes en matière de pourboires. « Dans la plupart des pays, le pourboire sert à dire “merci”. C’est facultatif, limité et lié à la qualité du service », explique cette game designeuse de vingt-huit ans, originaire de Londres. « Aux États‑Unis, j’avais l’impression que c’était obligatoire, comme une taxe cachée. » À un moment, on lui a demandé de laisser un pourboire pour un muffin préemballé dans un café en libre‑service. « Il n'y a eu aucun service, aucune interaction, juste un écran qui me demandait d’ajouter un pourboire. »

Le pourboire est ancré dans la culture américaine depuis plus d’un siècle, et il a toujours été un peu controversé. Historiquement, il s’agissait d’un geste symbolique des classes aisées pour montrer leur appréciation d’un bon service. Cela avait l’avantage de compléter le revenu des employés, mais ce n’était jamais l’objectif initial.

Lorsque le Fair Labor Standards Act de 1938 est entré en vigueur, les employeurs ont été autorisés à payer leur personnel en dessous du salaire minimum, à condition que les pourboires complètent la différence. Dans certains États, les travailleurs dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration peuvent être payés 2,13 $ de l'heure (environ 1,85 €), avec l’idée que les pourboires leur permettront d’atteindre le salaire minimum fédéral de 7,25 $ (environ 6,26 € de l'heure). En théorie, le pourboire est donc resté facultatif, mais en pratique, il est devenu indispensable, et certains clients estiment que la situation a désormais atteint un point de rupture.

Récemment, la culture du pourboire américaine est passée à la vitesse supérieure, un phénomène que d'aucuns désignent comme la « tipflation ». Pendant la pandémie de Covid-19, alors que de nombreux établissements fermaient, les clients ont été encouragés à se montrer plus généreux ; si des pourboires de 15 % à 20 % constituaient la norme auparavant, les pourboires de 30 % sont devenus courants dans certains endroits. Après la pandémie, les attentes sont restées élevées en raison de l’augmentation spectaculaire du coût de la vie.