Japon : le guide pratique pour collectionner les tampons eki

Maintenant présents dans les 9 000 gares du Japon, les premiers tampons eki sont apparus en 1931, dans la station de Fukui près du littoral qui borde la mer du Japon. C’est là que le directeur de la gare, Kanichi Tominaga a eu l’idée d’un tampon souvenir, au détour d’une conversation anodine avec son équipe. Une fois mis en place, le tampon qui figurait l’image du temple d’Eiheiji, un important lieu de culte Sōtō Zen, est devenu une attraction locale.

Bien plus tard, dans les années 1970, l’Exposition universelle battait son plein à Osaka et attirait plus de touristes qu’à l’accoutumée au Japon. Les familles étaient encouragées à explorer le pays en train et à collectionner les nouveaux tampons eki « Découverte du Japon ». On pouvait les retrouver dans toutes les grandes gares du pays. À la fin de la décennie cependant, le pic de tourisme était retombé, et la compagnie ferroviaire nationale japonaise faisait face à des difficultés financières. Cela les a poussés à faire la promotion d’une autre vague de tampons eki, partie intégrante de leur campagne « Mon voyage », qui encourageait la découverte du charme régional japonais, et poussait à voyager hors des sentiers battus.

Mais les origines de la collection de sceaux ou de tampons au Japon pourrait remonter à plus de 800 ans, lorsque les pèlerins bouddhistes rassemblaient des « tampons », nokyoin, en échange de copies de sutras offertes aux temples qu’ils visitaient. Dans les années 1930, les sceaux de calligraphie en encre faits à la main, les goshuin, se collectionnaient dans une sorte de livret en accordéon, un goshuincho. Il s’agissait de la preuve d’un pèlerinage accompli et du mérite accumulé. Les goshuin sont restés populaires parmi les communautés de pèlerins modernes, ainsi qu’auprès des voyageurs, et peuvent toujours être obtenus pour un petit prix dans des lieux dédiés au sein des temples et sanctuaires.

Souvent disponibles dans la couleur vermeille des sceaux goshuin des temples, les tampons eki sont exclusifs à chaque gare du Japon. Fréquemment ronds avec le nom de la gare qui court autour de son périmètre, son design associe des lieux mémorables à des personnages japonais et des meibutsu, des spécialités locales, et le tout leur donne un indéniable sentiment japonais. Par exemple, le tampon de la gare Ryōgoku, à Tokyo, comporte un lutteur sumo, clin d’œil à la connexion vieille de 1 500 ans du lieu à ce sport national. Le tampon de la gare la plus fréquentée du monde, Shinjuku, qu’utilisent quotidiennement trois millions d’usagers, associe les images des gratte-ciels de sa sortie ouest à un portrait décalé d’un Naito togarashi, un piment ancestral d’Edo Tokyo. Les tampons peuvent être collectionnés dans les gares du réseau national, dans les gares appartenant au secteur privé, ainsi que sur beaucoup de sites touristiques du Japon.

« Le train est la meilleure manière de se déplacer au Japon, et collectionner des tampons eki est à la portée de tous », explique Archie Peters, un avide collectionneur et consultant en voyage au sein l’agence InsideJapan Tours. « J’ai commencé à collectionner les tampons eki dans un petit carnet washi et ma collection s’est agrandie à partir de là. Trouver les tampons dans les gares fait partie de l’aventure mais c’est aussi un bon souvenir. » COMMENT COLLECTIONNER LES TAMPONS EKI ?