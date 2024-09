Foulez le chemin de pèlerinage le plus sacré du Japon

Plus de mille-deux-cents ans d’histoire shintoïste et bouddhiste imprègne ces montagnes, l’une des raisons pour laquelle le Kumano Kodo s’est vu inscrire au patrimoine mondial. Nous sillonnons une grande partie du Nakahechi, le plus emprunté des six chemins, qui nécessite près de trois jours pour être parcouru dans son intégralité. Il passe par les trois principaux sanctuaires, à savoir Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha et Kumano Nachi Taisha, l’ensemble étant connu sous le nom de Kumano Sanzan.

Bien que le chemin soit très fréquenté, nous nous sommes rendus plus tôt ce matin-là au point de départ de la randonnée, un sanctuaire appelé Hosshinmon-oji, dont le nom se traduit par « porte de l’éveil spirituel », ou en d’autres termes « aspiration à l’illumination ». Il s’agit de l’un des quatre-vingt-dix-neuf petits sanctuaires qui jalonnent le Kumano Kodo et sont dédiés à des divinités descendues sur Terre, des esprits shintoïstes et bouddhistes incarnés dans des éléments naturels, tels que les chutes d’eau et les arbres. Le simple fait de passer sous son torri, portail sacré en bois, est considéré comme un signe de renaissance spirituelle. Après l'avoir franchi, je me suis incliné avant de procéder à un simple acte de culte dans le petit sanctuaire rouge qui se trouvait devant moi. Hatsumi Sato m’a enseigné la gestuelle : s’incliner légèrement, faire tinter la cloche à l’extérieur du sanctuaire, s’incliner de nouveau, s’incliner deux fois plus en avant, frapper doucement dans les mains et s’incliner une nouvelle fois. « Tu as marché sur les traces de beaucoup d’autres avant toi, y compris l’empereur actuel », m’indique-t-elle à cet instant. Me suis-je senti renaître ? Pas tout à fait. Il nous reste cependant du chemin à parcourir.