Les plus beaux endroits pour observer des aurores boréales en Europe

La fascination pour les aurores boréales est aussi ancienne que la civilisation. En 30 000 avant notre ère déjà, on représentait ces lueurs dansantes et colorées sur les parois d’une grotte française. De manière générale, elles ne sont visibles que dans les régions septentrionales de l’hémisphère nord, près du cercle arctique, lors de nuits d’automne et d’hiver sombres et dégagées. Les aurores boréales sont dues à d’imprévisibles éruptions solaires qui éjectent des particules chargées qui entrent ensuite en collision avec des gaz présents dans l’atmosphère. Ainsi, toute excursion pour aller voir les aurores boréales comporte en elle le risque de n’assister à aucun spectacle du tout.

Cependant, ces dernières années, ces éruptions solaires sont devenues plus fréquentes, car le cycle solaire atteint son pic d’activité, et on a pu apercevoir des aurores jusque dans les États baltes, dans le nord des Pays-Bas et même dans le sud-est de l’Angleterre, soit bien au-dessous du cercle arctique. Voici les endroits d’Europe où vous avez le plus de chances d’assister à ce phénomène captivant.

1. TROMSØ, NORVÈGE

Située dans une zone solaire active au centre de l’ovale auroral, la ville norvégienne de Tromsø est une destination prisée des chasseurs d’aurores, et ce pour une bonne raison : la ville se trouve à l’intérieur du cercle arctique et les probabilités d’y d’apercevoir des aurores boréales sont donc parmi les plus élevées au monde. De septembre à la mi-avril, les chances de voir des aurores boréales sont assez élevées, car la pollution lumineuse et la couverture nuageuse sont minimales. Ici, le meilleur pari pour apercevoir ces lueurs dansantes est de prendre part à un circuit spécialisé dans les aurores boréales en compagnie de spécialistes des aurores qui se fient aux derniers bulletins de météo solaire pour essayer de les apercevoir. Certains tour-opérateurs proposent même une seconde excursion au cas où les aurores boréales seraient trop timides pour se montrer lors de la première tentative.

2. LAC PROGLACIAIRE DE JÕKULSÁRLÓN, ISLANDE

Si vous êtes en quête de photographies d’aurores boréales spectaculaires, cette lagune glaciaire islandaise offre un cadre époustouflant. Située sur le littoral méridional de l’Islande, cette lagune parsemée d’icebergs imposants où la pollution lumineuse est quasiment inexistante a une atmosphère irréelle. Si l’on peut y voir des aurores d’octobre à mars, c’est en décembre qu’on a le plus de chances de les apercevoir, mois où les jours sont plus courts et le ciel nocturne plus sombre. Ceux qui partent seuls à la chasse aux aurores devraient télécharger l’application hello aurora pour avoir accès à des prévisions météorologiques précises et aux signalements des autres chasseurs.

3. ILULISSAT, GROENLAND