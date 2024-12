Les "parcs silencieux", ces espaces naturels épargnés par la pollution sonore

Le calme naturel se définit non pas par un silence de plomb, mais par la présence de sons naturels non pollués par des bruits d’origine humaine. L’objectif de QPI est d’accorder la certification « parc silencieux » à une cinquantaine de parcs urbains dans le monde, en plus des « Wilderness Quiet Parks » ou « parcs silencieux sauvages ».

Cette année, QPI a reconnu le parc naturel de NambiRand à Windhoek, en Namibie, comme le premier parc silencieux sauvage d’Afrique, soulignant ainsi l’engagement de cette réserve de 2000 kilomètres carrés à préserver son environnement naturel vierge et à rester un sanctuaire paisible pour les humains comme pour les animaux.

L’organisation envisage d’accorder leur certification à des parcs situés dans des villes telles que New York, la Nouvelle-Orléans, Paris et Brisbane, en Australie.

Bien qu’il n’y ait plus d’endroits naturellement silencieux sur Terre, puisque les bruits d’origine humaine, généralement sous la forme de transports autoroutiers, ferroviaires, aériens et maritimes, sont omniprésents dans le monde selon Hampton, QPI utilise différentes normes pour certifier la tranquillité de ses parcs silencieux urbains et sauvages.

Soulignons par ailleurs que des études acoustiques sont régulièrement réalisées après la certification d’un parc pour s’assurer qu’il répond toujours aux normes de QPI.

Les sons naturels émettent évidemment leur propre quantité de décibels (pensez au bruit du ressac sur une plage ou au chant des grenouilles) mais l’objectif, explique Ulf Bohman, directeur exécutif d’Urban Quiet Parks, est que ce bruit de fond ne dépasse pas les 45 décibels. Cela équivaut au volume des chuchotements dans une bibliothèque.

QUAND LE SILENCE EST SYNONYME DE GUÉRISON

Les effets de la pollution sonore sur l’être humain ont été largement étudiés et associés à des problèmes de santé divers comme du stress, des troubles du sommeil, de l’hypertension artérielle ou encore des maladies cardiaques.

Selon Jesse Barber, professeur au département des sciences biologiques de l’université d’État de Boise, le calme naturel est également capital pour les animaux.

« Les bruits d’origine humaine interfèrent avec la capacité des animaux à entendre des sons cruciaux, comme le chant des oiseaux, et modifient fondamentalement leur lieu de vie et leur capacité à se reproduire », explique-t-il.

« Même les parcs nationaux américains subissent une exposition importante à la pollution sonore à des niveaux connus pour avoir un impact sur la faune », ajoute Barber. Dans le cadre d’une étude sur la réduction du bruit dans le monument national des bois Muir, en Californie, où des panneaux invitaient les visiteurs à ne pas faire de bruit dans l’une des zones du parc, le nombre d’oiseaux à proximité des sentiers de ladite zone a augmenté.

Selon Les Blomberg, fondateur et directeur exécutif du Noise Pollution Clearinghouse, une organisation à but non lucratif ayant dressé la carte des derniers lieux de tranquillité naturelle sur le territoire continental des États-Unis, les lieux les plus silencieux correspondent aux zones les moins survolées par les avions et les plus éloignées des axes de transport.