Où partir au mois de juillet ?
Alors que l’été bat son plein dans l’hémisphère nord, les festivités culturelles et les feux d’artifice animent les séjours à la plage comme en ville.
Le mois de juillet est idéal pour se balader dans les champs de lavande emblématiques en Provence.
Ce mois-ci, la vie se déroule en plein air. Les champs de lavande emblématiques en Provence se parent de mille couleurs et les porteurs de fleurs traditionnels colombiens se préparent pour le festival des fleurs qui a lieu tous les ans à Medellín. Ailleurs, les eaux de crues déferlent sur le delta de l'Okavango, attirant les animaux vers ses marécages luxuriants, tandis qu'une multitude de festivals célèbrent le pic de la saison du homard en Nouvelle-Angleterre et que la météo idéale pour la plage dans des destinations dans les Balkans telles que le Monténégro promet une myriade d'activités de plein air. Voici comment profiter pleinement de votre été.
FRANCE
Température moyenne : 25-29 °C
Pourquoi rester en France : pour le calme des grandes villes et les festivités
En juillet, les célèbres champs de lavande en Provence fleurissent, se transformant en une mer violette dans des lieux comme le plateau de Valensole, le village de Sault ou encore la vallée du Luberon. De leur côté, les rues pavées de Paris accueilleront les célébrations de la fête nationale le 14 juillet, où des feux d'artifice illumineront la tour Eiffel pour commémorer le début de la Révolution française. Vous pouvez également vous rendre à Carcassonne, une cité médiévale fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et située en Occitanie. Le festival éponyme, qui se déroulera du 1er au 31 juillet, y fait son retour avec une programmation qui inclut notamment des concerts de Tom Odell et des Sex Pistols. Pour voir passer les coureurs du Tour de France, consultez l'itinéraire en ligne.
NOUVELLE-ANGLETERRE, ÉTATS-UNIS
Température moyenne : 24-29 °C
Pourquoi y aller : Festivités annuelles
Un calendrier bien rempli vous attend en Nouvelle-Angleterre au mois de juillet. Le Nantucket Show rassemblera plus de vingt-cinq antiquaires venus du monde entier à Bartlett’s Farm dans le Massachusetts du 17 au 20 juillet, tandis que dans le Maine on célèbrera le pic de la saison du homard lors du 79e Festival annuel du homard du 29 juillet au 2 août. Les mélomanes auront l'embarras du choix, entre le festival de folk de Newport, qui rassemblera de nombreuses stars du 24 au 26 juillet, et Harborwalk Sounds à Boston, un événement gratuit où les talents émergents du Berklee College of Music donneront des concerts sur la baie au coucher du soleil chaque jeudi à partir du 9 juillet. Un événement annuel phare : le Boston Pops Fireworks Spectacular, qui se déroulera le 4 juillet, marquera cette année le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Des artistes tels que Chance the Rapper et Lainey Wilson se produiront sur scène avant qu'un spectacle de drones et des feux d'artifice n'illuminent le ciel.
Comme les locaux : Les transports en commun de Boston sont très pratiques pour se déplacer dans la ville. Différents types de titres de transport sont proposés à la vente, notamment des forfaits valables plusieurs jours, et vous avez la possibilité de payer directement en sans contact.
En juillet, la saison du homard bat son plein dans l'État du Maine, aux États-Unis.
Le delta de l'Okavango est une destination prisée pour les safaris au mois de juillet.
BOTSWANA
Température moyenne en journée : 25-28 °C
Pourquoi y aller : Période idéale pour les safaris
Les températures élevées dans le sud du pays poussent toutes sortes d'animaux sauvages, des léopards aux bisons, en passant par les éléphants et les lycaons, une espèce menacée, à se diriger vers les marécages fertiles du delta de l'Okavango, situé dans le nord du pays. Là, le relief plat et herbeux, parsemé de lacs et de cours d'eau saisonniers, offre une vue imprenable sur ses résidents sauvages. Le mois de juillet se situe dans la période de pointe des safaris, il est donc préférable de réserver votre hébergement et vos excursions à l'avance. Pour éviter les foules, rendez-vous dans le marais de Savuti, situé dans le parc national de Chobe, où vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des lions, ou partez en excursion en quad à travers les immenses salines du parc national de Makgadikgadi.
Comme les locaux : N'hésitez pas à découvrir le delta à bord d'un mokoro, une pirogue traditionnelle dirigée et guidée par un « poler » local.
les plus populaires
C'est en juillet que les eaux sont les plus claires et les plus chaudes en Polynésie française.
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Température moyenne : 27-29 °C
Pourquoi y aller : Aventures marines
Dans cet archipel tropical, le mois de juillet offre une excellente visibilité dans le lagon, où des eaux cristallines accueillent la haute saison de plongée. Les eaux environnantes du Pacifique Sud atteignent également des températures douces, juste à temps pour la saison des baleines à bosse, qui s'y rassemblent pour se reproduire et mettre bas au cours de leur migration annuelle depuis l'Antarctique. Ne manquez pas le Heiva i Tahiti, le festival culturel le plus attendu de Tahiti. Des groupes de danse se produisent en costumes traditionnels au son des battements de tambours jusque tard dans la nuit.
Comme les locaux : Les sentiers de randonnée classés au patrimoine culturel, comme dans la vallée de Fautaua, nécessitent une autorisation qui peut être délivrée en mairie. Pour certaines randonnées, il est recommandé de faire appel à un guide.
En juillet, les lacs du Monténégro offrent de nombreuses opportunités d'observation des oiseaux.
MONTÉNÉGRO
Température moyenne : 28-31 °C
Pourquoi y aller : Le soleil et les plages
Au début du mois de juillet, un ensoleillement constant a réchauffé les eaux cristallines de la mer Adriatique, transformant le littoral monténégrin, des criques de galets des bouches de Kotor aux dunes de sable d'Ulcinj, en terrain de jeu estival. À l'intérieur des terres, le lac Skadar offre d'excellentes possibilités d'observation des oiseaux : 280 espèces différentes, notamment le pélican frisé (Pelecanus crispus) et le héron, se nourrissent de nénuphars en fleurs. Par ailleurs, le festival annuel Purgatorije se déroule à Tivat et transforme la ville en théâtre en plein air jusqu'à la fin du mois d'août.
Comme les locaux : Au Monténégro, la plupart des magasins sont fermés le dimanche : assurez-vous donc de bien prévoir à l'avance. Veillez également à toujours avoir un peu d'argent liquide sur vous.
En Colombie, la rivière Caño Cristales se pare des couleurs de l'arc-en-ciel grâce à la combinaison d'algues, de minéraux et d'une espèce de plante à fleurs endémique.
COLOMBIE
Température moyenne : 18-27 °C
Pourquoi y aller : Saison sèche, aventures en plein air
Ce mois-ci, la Colombie entre dans la période du veranillo. Cette courte période de temps sec estival offre des conditions idéales pour explorer les nombreux pics et parcs nationaux de ce pays d'Amérique du Sud : le ciel est généralement dégagé pour la randonnée dans les Andes, tandis que Caño Cristales, une rivière située dans le parc national Sierra de la Macarena, se transforme en arc-en-ciel liquide, remplissant des bassins naturels et dévalant des cascades en terrasses. Pendant ce temps, à Medellin, les préparatifs de la Feria de las Flores (festival des fleurs), qui se déroulera du 31 juillet au 9 août, battent leur plein. Participez à un atelier dans une ferme locale comme la Finca Silletera El Pensamiento, pour découvrir la tradition historique des porteurs de fleurs et la manière dont les immenses compositions florales sont réalisées avant le défilé.
Comme les locaux : Le menú del día (menu du jour) est souvent l'option de déjeuner la plus authentique et abordable dans les restaurants locaux. Il inclut généralement une soupe et un plat à base de viande et de riz.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.