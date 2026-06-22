Où partir au mois de juillet ?

Ce mois-ci, la vie se déroule en plein air. Les champs de lavande emblématiques en Provence se parent de mille couleurs et les porteurs de fleurs traditionnels colombiens se préparent pour le festival des fleurs qui a lieu tous les ans à Medellín. Ailleurs, les eaux de crues déferlent sur le delta de l'Okavango, attirant les animaux vers ses marécages luxuriants, tandis qu'une multitude de festivals célèbrent le pic de la saison du homard en Nouvelle-Angleterre et que la météo idéale pour la plage dans des destinations dans les Balkans telles que le Monténégro promet une myriade d'activités de plein air. Voici comment profiter pleinement de votre été.

FRANCE

Température moyenne : 25-29 °C

Pourquoi rester en France : pour le calme des grandes villes et les festivités

En juillet, les célèbres champs de lavande en Provence fleurissent, se transformant en une mer violette dans des lieux comme le plateau de Valensole, le village de Sault ou encore la vallée du Luberon. De leur côté, les rues pavées de Paris accueilleront les célébrations de la fête nationale le 14 juillet, où des feux d'artifice illumineront la tour Eiffel pour commémorer le début de la Révolution française. Vous pouvez également vous rendre à Carcassonne, une cité médiévale fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et située en Occitanie. Le festival éponyme, qui se déroulera du 1er au 31 juillet, y fait son retour avec une programmation qui inclut notamment des concerts de Tom Odell et des Sex Pistols. Pour voir passer les coureurs du Tour de France, consultez l'itinéraire en ligne.

NOUVELLE-ANGLETERRE, ÉTATS-UNIS

Température moyenne : 24-29 °C

Pourquoi y aller : Festivités annuelles

Un calendrier bien rempli vous attend en Nouvelle-Angleterre au mois de juillet. Le Nantucket Show rassemblera plus de vingt-cinq antiquaires venus du monde entier à Bartlett’s Farm dans le Massachusetts du 17 au 20 juillet, tandis que dans le Maine on célèbrera le pic de la saison du homard lors du 79e Festival annuel du homard du 29 juillet au 2 août. Les mélomanes auront l'embarras du choix, entre le festival de folk de Newport, qui rassemblera de nombreuses stars du 24 au 26 juillet, et Harborwalk Sounds à Boston, un événement gratuit où les talents émergents du Berklee College of Music donneront des concerts sur la baie au coucher du soleil chaque jeudi à partir du 9 juillet. Un événement annuel phare : le Boston Pops Fireworks Spectacular, qui se déroulera le 4 juillet, marquera cette année le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Des artistes tels que Chance the Rapper et Lainey Wilson se produiront sur scène avant qu'un spectacle de drones et des feux d'artifice n'illuminent le ciel.

Comme les locaux : Les transports en commun de Boston sont très pratiques pour se déplacer dans la ville. Différents types de titres de transport sont proposés à la vente, notamment des forfaits valables plusieurs jours, et vous avez la possibilité de payer directement en sans contact.