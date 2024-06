Envie d'ailleurs ? Voici les plus beaux lacs du monde

6. LE BLUE LAKE, EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Idéal pour : le paddle

Le lac Tikitapu, situé dans la Baie de l’Abondance près de la ville de Rotorua sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, est connu sous le nom de Blue Lake (« lac bleu ») en raison de sa jolie teinte vert d’eau, provenant de la pierre ponce et de la rhyolite reposant sur son lit. Bordé par le bush et les séquoias exotiques de la forêt de Whakarewarewa, ce lac de cratère volcanique est imprégné de l’histoire des Māori. Leur lien spirituel avec la terre est profond et, pendant des siècles, Tikitapu a été un lieu de révérence spirituelle, car ils y célébraient des rituels et des cérémonies pour honorer leurs ancêtres et demander conseil au monde naturel.

L’eau d'une limpidité cristalline fait de Blue Lake un endroit idéal pour se baigner. Nous vous conseillons également de louer des planches de paddle pour accéder à des zones plus reculées. Des criques isolées parsèment le rivage, de même que des grottes où scintillent des vers luisants une fois la nuit tombée. Depuis votre paddle, amusez-vous à repérer les oiseaux de la région tels que le Méliphage tui et les Rhipidures dissimulés dans les arbres le long du rivage.

7. LE LAC DE CONSTANCE, EN EUROPE

Idéal pour : une balade à vélo

À cheval sur l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, le lac de Constance (ou Bodensee, de son nom allemand) est le troisième plus grand lac d’eau douce d’Europe centrale. Pour une expérience optimale, enfourchez votre vélo : la Bodensee-Radweg (piste cyclable du lac de Constance), longue de 270 kilomètres, fait une boucle spectaculaire autour du lac, passant par des vergers, des fermes, des vignobles, des zones humides abritant de nombreux oiseaux, des églises de pèlerinage baroques et des châteaux médiévaux. Séjournez dans des villes historiques comme Constance, sur la rive nord-ouest, et pensez à poser votre vélo de temps en temps pour aller vous baigner. La plage de Hörnle est particulièrement jolie mais évitez d’y faire une pause en juillet et en août, car elle est alors très fréquentée.

8. LE GRAND LAC D’ALQUEVA, AU PORTUGAL

Idéal pour : l’observation des étoiles

Parmi les oliveraies, les forêts de chênes-lièges, les vignobles et les villes blanches comme neige de l’Alentejo rural repose le Grand Lac d’Alqueva, au Portugal, le plus grand réservoir d’Europe. Situé à proximité de la frontière espagnole, ce lac d’une superficie de 250 kilomètres carrés présente des plages et des îlots qu’il est possible de rejoindre en kayak, ainsi que des villages et leurs châteaux construits à flanc de colline, accessibles à pied. Première destination au monde de l’astrotourisme et réserve officielle de ciel étoilé, Alqueva brille de mille feux la nuit venue. Vous pourrez, à l'aide d'une paire de jumelles, admirer constellations, galaxies lointaines et autres pluies de météorites. Nous conseillons enfin aux plus passionnés d’entre vous d’utiliser les télescopes de l’observatoire de Monsaraz ou d’opter pour une excursion en canoë à la lueur des étoiles.

9. LA LAGUNA COLORADA, EN BOLIVIE

Idéale pour : l’observation de la faune et de la flore