Les cinq incontournables du Grand Musée égyptien
Après plus de vingt ans d’attente, le Grand Egyptian Museum dévoile ses trésors. Tour d’horizon des œuvres incontournables de cette nouvelle institution culturelle aux portes des pyramides de Gizeh.
Le Grand Musée égyptien aura nécessité plus de vingt ans de travaux, un exploit de patience qui invite à la comparaison avec sa voisine, la Grande Pyramide de Gizeh. Son inauguration récente prouve, une fois encore, que cette patience n'était pas vaine.
Ouvert intégralement au public en novembre 2025, cet établissement dont la construction a coûté l'équivalent de plus d'un milliard d'euros, situé à la périphérie du Caire, abrite la plus vaste collection au monde d’objets qui nous sont parvenus de l’Égypte antique. Avec une superficie environ deux fois supérieure à celle du Louvre et quelque 50 000 artefacts exposés dans douze galeries couvrant l’histoire, de la préhistoire jusqu’à l’époque romaine, il est quasiment impossible d’en faire le tour en une seule journée.
Mieux vaut donc prendre son temps et se concentrer sur quelques œuvres majeures qui révèlent les merveilles de l’Égypte ancienne au sein de ce musée résolument moderne. Voici les incontournables à ne pas manquer, selon le guide et égyptologue Andrew Shnouda.
1. LA STATUE DE RAMSÈS II
Dès qu’ils franchissent la façade du musée ornée de hiéroglyphes et pénètrent dans l’immense hall d’entrée qui s'emplit rapidement des bruits de pas et d'éclats de voix, les visiteurs se trouvent face à la figure colossale de Ramsès II.
Cette statue vieille de 3 200 ans, représentant l’un des pharaons les plus puissants de l’histoire de l’Égypte, mesure 11 mètres de haut. Découverte en 1820 brisée en six morceaux, elle a été restaurée puis exposée pendant des décennies dans le centre du Caire.
Lorsque la construction du Grand Egyptian Museum a commencé, elle a été le tout premier objet transféré sur le site, le musée ayant ensuite été conçu autour d’elle.
2. LE MASQUE DE TOUTÂNKHAMON
La découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922 a déclenché dans le monde entier un immense engouement pour l’histoire et l’art de l’Égypte antique. Plus de 5 000 objets provenant de la sépulture du jeune pharaon sont aujourd’hui exposés au Grand Musée égyptien.
La pièce maîtresse incontestée est son masque funéraire aux yeux soulignés de khôl, déposé auprès de sa momie et réalisé en or massif. Après avoir été accidentellement endommagée en 2014, lorsque sa barbe tressée s’est détachée, cette œuvre a fait l’objet d’une restauration minutieuse. Elle resplendit désormais dans une vitrine devant laquelle serpente une longue file de visiteurs.
3. LA BARQUE SOLAIRE DE KHÉOPS
Datée d’environ 2500 av. J.-C. et construite en bois de cèdre, la barque du pharaon Khéops a été découverte en 1954 à côté de la Grande Pyramide de Khéops, en 1 200 fragments.
Aujourd’hui exposée dans une vaste galerie de deux étages dotée de plateformes d’observation surélevées, elle a été minutieusement réassemblée à l’aide des archives archéologiques. Les anciens Égyptiens croyaient que le pharaon rejoindrait le dieu solaire Rê dans son voyage cosmique à travers les cieux après sa mort ; c’est pourquoi les archéologues lui ont donné le nom de « barque solaire ».
4. LA STATUE D’HATCHEPSOUT
L’histoire qui se cache derrière cette statue de granit est véritablement remarquable. Hatchepsout, l’une des rares femmes à avoir exercé pleinement le pouvoir pharaonique, a régné durant la XVIIIe dynastie, vers 1470 av. J.-C., à une époque où la royauté était considérée comme un domaine exclusivement masculin.
Afin de légitimer son autorité, Hatchepsout se faisait représenter dans l’art officiel et les inscriptions comme un souverain masculin, adoptant des titres masculins et allant jusqu’à porter une barbe postiche, comme le montre cette statue. Elle est aujourd’hui principalement connue pour avoir régné sur une période largement pacifique.
5. OSTRACA, TÉMOINS DE LA VIE QUOTIDIENNE
Si les souverains les plus célèbres de l’Égypte occupent généralement le devant de la scène, les histoires des ouvriers qui travaillaient dans l’ombre des grandes pyramides restent souvent méconnues. Les galeries consacrées au Nouvel Empire renferment pourtant des vitrines remplies d’ostraca, des éclats de poterie brisés couverts d’inscriptions ressemblant à des graffitis.
Bien moins coûteux que les feuilles de papyrus, les ostraca servaient à consigner les événements de la vie quotidienne. Découverts près de Louxor, nombre de ceux conservés au GEM datent de plus de 3 000 ans. La collection comprend des documents administratifs courants, comme des registres signalant l’absence d’ouvriers pour cause de maladie. Elle contient même un fragment sur lequel quelqu’un se plaint de sa belle-mère.
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Cet article a initialement paru dans l'édition d'octobre 2026 du magazine National Geographic Traveller en langue anglaise.