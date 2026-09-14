Les cinq incontournables du Grand Musée égyptien

Le Grand Musée égyptien aura nécessité plus de vingt ans de travaux, un exploit de patience qui invite à la comparaison avec sa voisine, la Grande Pyramide de Gizeh. Son inauguration récente prouve, une fois encore, que cette patience n'était pas vaine.

Ouvert intégralement au public en novembre 2025, cet établissement dont la construction a coûté l'équivalent de plus d'un milliard d'euros, situé à la périphérie du Caire, abrite la plus vaste collection au monde d’objets qui nous sont parvenus de l’Égypte antique. Avec une superficie environ deux fois supérieure à celle du Louvre et quelque 50 000 artefacts exposés dans douze galeries couvrant l’histoire, de la préhistoire jusqu’à l’époque romaine, il est quasiment impossible d’en faire le tour en une seule journée.

Mieux vaut donc prendre son temps et se concentrer sur quelques œuvres majeures qui révèlent les merveilles de l’Égypte ancienne au sein de ce musée résolument moderne. Voici les incontournables à ne pas manquer, selon le guide et égyptologue Andrew Shnouda.

1. LA STATUE DE RAMSÈS II

Dès qu’ils franchissent la façade du musée ornée de hiéroglyphes et pénètrent dans l’immense hall d’entrée qui s'emplit rapidement des bruits de pas et d'éclats de voix, les visiteurs se trouvent face à la figure colossale de Ramsès II.

Cette statue vieille de 3 200 ans, représentant l’un des pharaons les plus puissants de l’histoire de l’Égypte, mesure 11 mètres de haut. Découverte en 1820 brisée en six morceaux, elle a été restaurée puis exposée pendant des décennies dans le centre du Caire.

Lorsque la construction du Grand Egyptian Museum a commencé, elle a été le tout premier objet transféré sur le site, le musée ayant ensuite été conçu autour d’elle.

2. LE MASQUE DE TOUTÂNKHAMON

La découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922 a déclenché dans le monde entier un immense engouement pour l’histoire et l’art de l’Égypte antique. Plus de 5 000 objets provenant de la sépulture du jeune pharaon sont aujourd’hui exposés au Grand Musée égyptien.

La pièce maîtresse incontestée est son masque funéraire aux yeux soulignés de khôl, déposé auprès de sa momie et réalisé en or massif. Après avoir été accidentellement endommagée en 2014, lorsque sa barbe tressée s’est détachée, cette œuvre a fait l’objet d’une restauration minutieuse. Elle resplendit désormais dans une vitrine devant laquelle serpente une longue file de visiteurs.