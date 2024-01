Égypte : voyage à Assouan, porte d’entrée historique vers l’Afrique

Après avoir raconté l’histoire du temple, Mohamed nous invite à nous approcher de son entrée principale, où un pylône de 20 mètres s’élève sur l’avant-cour baignée de soleil. Dessus est sculpté un relief plus grand que nature représentant le roi Ptolémée II en compagnie du dieu Horus et des déesses Isis, Nephtys et Hathor. Deux lions de granit en ruine, à leur emplacement depuis l'époque romaine, gardent la porte en contrebas.

Une famille de chats, qui ne semble pas impressionnée par notre présence, nous accueille dès l’entrée du temple. Les deux plus grands félins sont étendus sur le sol en pierre ombragé et prennent la pose du Grand Sphinx de Gizeh, veillant sur les chatons, juste à côté. Je passe devant un homme en tenue traditionnelle, qui semble lui aussi fuir le soleil impitoyable de midi dans la fraicheur du temple.

Alors que nous poursuivons notre promenade, une délicieuse odeur se répand sur mon chemin. S'approchant d'un buisson qui pousse à côté du temple, Mohamed cueille une fleur jaune sur la plante verte et filandreuse et me l'offre.

« L'île regorge de jasmin de Nubie et de henné », explique-t-il. « Le parfum du henné est incroyable et on le sent partout ici. Les habitants l'utilisent dans leurs maisons et se servent du jasmin comme parfum. »

L’île est semblable à la déesse Isis, connue pour émettre elle-même du parfum.

« On peut même acheter des flacons de parfum inspirés des fleurs que l'on trouve autour du temple. Le parfum Secret of the Desert en est un exemple très populaire, dont on dit qu’il attire les admirateurs », sourit Mohamed.