Nouveau-Mexique : l'écrin sauvage de l'ouest américain

Nous avions installé notre campement dans un bosquet de pins ponderosas et avions allumé un feu avec du bois mort. Les chevaux étaient attachés pour la nuit, le dîner avalé, et nous étions assis sur nos tapis de selle, la tête rentrée dans les épaules pour lutter contre le froid de novembre, en attendant que le café chauffe.

Joe, un guide apache et, comme ses ancêtres, un familier de ce pays, a commencé à nous raconter l’histoire d’un loup, tué non loin d’ici. Il parlait lentement, pesant chaque mot, quand le hurlement d’un loup déchira la nuit, comme provoqué par son récit. Ce cri nous surprit d’autant plus que, depuis quelques jours, nous n’avions presque rien entendu. À mesure que nous nous enfoncions dans le paysage, on aurait dit que les forêts et les canyons engloutissaient presque tous les sons, réduisant notre monde à la rivière, au vent, aux chevaux et à nos voix.

Nous avons levé les yeux, tentant d’apercevoir l’animal sur la ligne de crête. Mais nous ne distinguions que les arbres se profilant sur un pâle faisceau d’étoiles. Nous avons attendu que le loup hurle à nouveau, ou qu’un congénère lui réponde. Mais tout est resté silencieux.

L’histoire que racontait Joe s’est passée en 1909. Un jeune garde forestier effectuait un travail de reconnaissance des terres dans le sud-ouest du Territoire du Nouveau-Mexique, non loin de là où nous campions. Alors qu’il déjeunait avec quelques-uns de ses hommes, ils aperçurent une louve et ses petits dans le canyon, saisirent leurs fusils et les abattirent. Les loups étaient alors considérés comme de la vermine, la terreur du bétail, des wapitis et des cerfs ; on pensait que leur élimination, comme celle de tous les prédateurs, créerait un meilleur environnement.