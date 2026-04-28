Europe : ces sept randonnées ont pour destination des panoramas à couper le souffle
L’Europe regorge d’itinéraires courts mais magnifiques, des Highlands écossais aux Dolomites italiennes en passant par les fjords norvégiens. Ces sept itinéraires peuvent être parcourus en une journée et laissent le temps de profiter d’un bon pique-nique.
Le parc national des lacs de Plitvice est célèbre pour ses cascades pittoresques et ses seize lacs turquoise.
Sur le continent européen et sur les îles qui y sont associées, la splendeur paysagère est partout au rendez-vous, tandis que les animaux effrayants et les insectes pénibles le sont bien moins qu’ailleurs. On pourrait même dire qu’on y trouve le meilleur réseau de sentiers de randonnée du monde. Et qu’importe que l’on recherche une marche exigeante ou une promenade de santé, il existe un itinéraire pour chacun. En voici sept, qui mettent en valeur certains des paysages les plus spectaculaires du continent sans exiger beaucoup d’efforts physiques et que l’on peut parcourir en une demi-journée seulement. Toutefois, ils vous feront découvrir des régions dont la visite pourrait facilement occuper des vacances complètes avec d’autres randonnées tout aussi spectaculaires. Ainsi, veillez à traiter chacun de ces parcours comme un point de départ et donnez-vous le temps de rendre justice à chaque paysage.
1. MULLACH COIRE MHIC FHEARCHAIR, WESTER ROSS, ÉCOSSE
Voilà un parfait exemple d’euphémisme à l’écossaise : nommer les trois massifs au nord de Glen Torridon les « Torridon Hills ». Car en effet, il existe peu de sommets plus escarpés et montagneux ailleurs dans les îles Britanniques. Dentelés, abrupts sur les flancs et abandonnés dans un océan de bruyère, Liathach, Beinn Eighe et Beinn Alligin recèlent chacun des parcours décoiffants lorsque l’on vise leurs étroites arêtes sommitales.
Il est cependant possible d’apprécier leur puissance et leur beauté sans les gravir. Garez-vous près du Lochan an Iasgair sur l’A896 et marchez vers le nord à travers la gorge qui sépare Liathach et Beinn Eighe. Maintenez la droite là où le sentier bifurque, commencez à monter et au bout de 2,5 km, vous voici sur le Mullach Coire Mhic Fhearchair où se niche un petit loch au pied de falaises et contreforts imposants. Il faut compter deux heures de marche dans chaque sens. Prévoyez une heure supplémentaire au milieu pour l’un des plus beaux pique-nique que vous ferez dans votre vie.
2. LACS DE PLITVICE, PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE, CROATIE
Ce ne sont pas tant ses seize lacs turquoise qui donnent à Plitivice un air irréel que les cascades qui relient ceux-ci. Bordés de mousse, de fougères et d’herbes, ils ont davantage l’air de décors d’animation numériques tout droits sortis d’un film de James Cameron que d’une invention de la nature, et il n’est pas étonnant que les sentiers qui les relient soient si fréquentés l’été.
Prévoyez une visite en mai pour profiter de la verdure printanière et de températures plus fraîches. Pré-réservez vos billets pour huit heures du matin, l’heure d’ouverture du parc. Apportez un pique-nique, entrez par la porte 2 plutôt que par la porte 1 (qui est plus porche de Zagreb) et dirigez-vous directement vers la cascade Veliki Prstavac afin d’en profiter avant que les passerelles ne se remplissent d’autres visiteurs émerveillés. D’autres randonnées balisées vous attendent dans les forêts du parc. Elles valent la peine d’être explorées aux plus chaudes du midi avant de revenir vers la cascade juste avant la fermeture des portes en fin de journée.
Le sentier de Geldingadalir se trouve à heure seulement de Reykjavik et frôle d’un volcan actif.
3. SYSTÈME VOLCANIQUE DE FAGRADALSFJALL, REYKJANES, ISLANDE
Depuis 2021, la péninsule de Reykjanes est entrée dans une période d’activité volcanique intense et ne montre aucun signe d’apaisement. Actuellement, la zone des éruptions les plus récentes est interdite d’accès et devrait le rester dans un avenir proche, car l’on attend de nouvelles éruptions. Mais il est généralement possible de marcher près du premier volcan qui s’est formé à Geldingadalir, et de son champ de lave, le Fagradalshraun. Heureusement, cela ne nécessite pas toute une expédition, le trajet depuis Reykjavik dure une heure environ, tandis que la randonnée balisée depuis le parking P2 de Geldingalir fait 2,5 km environ et s’effectue sur un sentier large et régulier. Il est saisissant de s’approcher autant des entrailles de la Terre, fraîchement déversée sur le paysage. Veillez toutefois à ne pas partir à l’aventure sans avoir d’abord consulté les dernières informations et alertes volcaniques.
4. LE SENTIER DES DIEUX, CÔTE AMALFITAINE, ITALIE
Cet ancien sentier muletier long de 6,5 km borde les monts Lattari entre Bomerano et Nocelle avant de rallier Positano, sur la côte amalfitaine, au bas de 1 700 marches. Et bien qu’on ne l’ait rouvert qu’à la fin des années 1990 (et de nouveau en 2024 à la suite d’un glissement de terrain et d’importants travaux de rénovation), il est rapidement devenu l’un des parcours de randonnée les plus célèbres d’Italie.
Envahi par les touristes l’été et au début de l’automne et parcouru par des groupes organisés de marcheurs entre les deux, il mérite absolument sa réputation, notamment grâce à son panorama quasi vertical, d’une altitude de 610 mètres environ, d’où le regard plonge dans l’étincelante mer Tyrrhénienne. Partez avant 9h30 par une matinée ensoleillée de printemps, quand le sentier est encore désert et que les terrasses cultivées abruptes en contrebas se parent de vert : vous aurez comme l’impression d’être vous-même un dieu.
Le Vereda do Areeiro relie deux des plus hauts sommets de Madère grâce à 6,4 km de sentier pavés.
5. VEREDA DO AREEIRO, MADÈRE, PORTUGAL
Si vous avez le vertige, restez loin du sentier PR1, à Madère. Les 6,5 km du Vereda do Areeiro, relient deux des plus hauts sommets de l’île en se balançant le long d’arêtes en lame de rasoir sur une série de sentiers et d’escaliers pavés si instables qu’ils transformeront toute personne au tempérament nerveux en gélatine. Tous les autres, en revanche, seront grisés. Rarement un environnement de haute montagne aussi exaltant n’a été si accessible et n’a offert ses panoramas sidérants avec autant de générosité.
Le sentier vient de rouvrir après qu’un incendie a forcé sa fermeture en 2024. Attendez-vous donc à ce qu’il soit particulièrement fréquenté cette année (il faut également payer un permis quotidien). Vérifiez bien la météo pour éviter la pluie et les vents forts et démarrez au point du jour. Il vous faudra faire preuve de patience également. Le sentier est étroit et la plupart des randonneurs font un aller-retour depuis le parking du Pico di Areeiro. Vous risquez donc d’être ralenti par des embouteillages humains.
6. VAL VENEGIA, TRENTIN, ITALIE
Au Val Venegia, le principe est simple : une récompense maximale pour un minimum d’efforts. Une simple randonnée de 3,2 km mène à l’un des panoramas les mieux cadrés des Dolomites italiennes. Du parking du Passo Rolle, une douce ascension en forêt s’amorce avant que soudain les arbres ne s’écartent et révèlent une vallée verdoyante en forme de fer à cheval ceinte par la façade occidentale du massif des Pale di San Martino. Même au regard des normes extraordinaires de cette région en partie inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il s’agit d’un massif montagneux majestueux où des pics rocheux effrités joutent pour se faire une place, comme des dents le long de la mâchoire d’un requin, et dont aucune contemplation n’épuisera jamais la grandeur.
Prévoyez un long déjeuner au restaurant de montagne Malga Venegiota di Tonadico, à l’extrémité de la vallée. Le sentier va au-delà de ce point, jusqu’au Rifugio Volpi al Mulaz, à une altitude de 2 770, mais c’est une entreprise plus exigeante.
7. LA ROUTE POSTALE ROYALE, NÆRØYFJORD, NORVÈGE
Pour profiter d’un fjord norvégien, nul besoin de randonner pendant huit heures, ni d’aller très haut. Leurs paysages, qui s’élèvent de la mer vers le ciel, sont tout aussi impressionnants au bord de l’eau qu’au sommet d’une montagne, comme en atteste ce sentier de 4,8 km qui file sur la rive orientale de Nærøyfjord. Accesible en ferry électrique au départ de Gudvangen ou de Flåm, il suit la route postale du 18e siècle qui relie les hameaux de Styvi et de Bleiklindi, et réserve des vues sur des prairies luxuriantes, des jolis hameaux et des forêts de feuillus. Près de Styvi, un détour par la tonitruante cascade d’Odnefossen accentuera cette splendeur, de même qu’une nuit passée à bivouaquer dans l’une des praires de Styvi, si le cœur vous en dit.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.