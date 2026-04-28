Europe : ces sept randonnées ont pour destination des panoramas à couper le souffle

Sur le continent européen et sur les îles qui y sont associées, la splendeur paysagère est partout au rendez-vous, tandis que les animaux effrayants et les insectes pénibles le sont bien moins qu’ailleurs. On pourrait même dire qu’on y trouve le meilleur réseau de sentiers de randonnée du monde. Et qu’importe que l’on recherche une marche exigeante ou une promenade de santé, il existe un itinéraire pour chacun. En voici sept, qui mettent en valeur certains des paysages les plus spectaculaires du continent sans exiger beaucoup d’efforts physiques et que l’on peut parcourir en une demi-journée seulement. Toutefois, ils vous feront découvrir des régions dont la visite pourrait facilement occuper des vacances complètes avec d’autres randonnées tout aussi spectaculaires. Ainsi, veillez à traiter chacun de ces parcours comme un point de départ et donnez-vous le temps de rendre justice à chaque paysage.

1. MULLACH COIRE MHIC FHEARCHAIR, WESTER ROSS, ÉCOSSE

Voilà un parfait exemple d’euphémisme à l’écossaise : nommer les trois massifs au nord de Glen Torridon les « Torridon Hills ». Car en effet, il existe peu de sommets plus escarpés et montagneux ailleurs dans les îles Britanniques. Dentelés, abrupts sur les flancs et abandonnés dans un océan de bruyère, Liathach, Beinn Eighe et Beinn Alligin recèlent chacun des parcours décoiffants lorsque l’on vise leurs étroites arêtes sommitales.

Il est cependant possible d’apprécier leur puissance et leur beauté sans les gravir. Garez-vous près du Lochan an Iasgair sur l’A896 et marchez vers le nord à travers la gorge qui sépare Liathach et Beinn Eighe. Maintenez la droite là où le sentier bifurque, commencez à monter et au bout de 2,5 km, vous voici sur le Mullach Coire Mhic Fhearchair où se niche un petit loch au pied de falaises et contreforts imposants. Il faut compter deux heures de marche dans chaque sens. Prévoyez une heure supplémentaire au milieu pour l’un des plus beaux pique-nique que vous ferez dans votre vie.

2. LACS DE PLITVICE, PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE, CROATIE

Ce ne sont pas tant ses seize lacs turquoise qui donnent à Plitivice un air irréel que les cascades qui relient ceux-ci. Bordés de mousse, de fougères et d’herbes, ils ont davantage l’air de décors d’animation numériques tout droits sortis d’un film de James Cameron que d’une invention de la nature, et il n’est pas étonnant que les sentiers qui les relient soient si fréquentés l’été.