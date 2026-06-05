Ibiza en famille : guide de la ville
Oubliez tous vos préjugés sur Ibiza : cette île des Baléares a également un côté merveilleusement calme et rustique, idéal pour les enfants de tous âges.
Que vous soyiez à la recherche d'un aperçu familial de la scène musicale d'Ibiza, d'étendues de sable ou d'une aventure en pleine nature, cette merveille des Baléares vous offrira tout cela à profusion.
Au-delà de la vie nocturne animée à San Antonio et à la Playa d’en Bossa, Ibiza recèle un côté merveilleusement calme et rustique. Il ne faut qu'une heure pour traverser l'île d'un bout à l'autre en voiture, ce qui en fait la destination idéale à explorer avec des enfants. Que vous cherchiez à découvrir la scène musicale d’Ibiza en famille, à parcourir des étendues de sable ou à vivre une aventure en pleine nature, cette merveille des Baléares est une destination de choix.
EXCURSION À VÉLO DANS LA CAMPAGNE
Aventurez-vous dans l'arrière-pays d'Ibiza lors d'une balade à vélo tranquille, en admirant les orangers et les oiseaux locaux sur votre chemin. Kandani propose des balades guidées de deux heures en vélo électrique destinées aux adultes et aux enfants, avec des remorques et des sièges pour les plus petits si nécessaire. L'itinéraire relie Santa Eulària des Riu à Sant Carles de Peralta, à l'est de l'île.
Conseil : Après votre balade, il ne vous faudra que quinze minutes de marche le long de la promenade de Santa Eulària pour rejoindre une plage de sable fin aux eaux calmes et peu profondes.
IMMERSION DANS L'HISTOIRE
Il existe plusieurs façons d'accéder à Dalt Vila, la vieille ville fortifiée d'Ibiza classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est l'entrée par le pont-levis qui est la plus amusante. Une montée sinueuse le long de ruelles pavées étroites mène à la cathédrale, au sommet de la ville, d'où vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur le port. On y trouve également un château, où les enfants s’amuseront à repérer des canons et des tunnels. Terminez votre visite dans les boutiques et les cafés bohèmes situés en contrebas. Offrez-vous une glace chez Vivi’s Creamery, où vous pourrez ajouter des guimauves ou des vermicelles sucrés à votre cornet.
Conseil : Les pavés polis de Dalt Vila peuvent être glissants, alors portez des chaussures antidérapantes plutôt que des sandales ou des tongs.
BALADE AU MARCHÉ
Les marchés hippies animés d'Ibiza vendent de tout : des vêtements aux bijoux en passant par l'artisanat. À Punta Arabí, le plus ancien de l'île, situé au nord-est, vous trouverez des étals proposant des vêtements tie-dye, des attrapes-soleil colorés et de la citronnade maison. À Las Dalias, l'un des seuls ouverts tout au long de l'année, il y a un espace réservé aux enfants où sont proposés des activités et des sessions de maquillage, ainsi qu'un large choix de restauration.
Conseil : Bien que le parking de Las Dalias soit très spacieux, il est plus avantageux de réserver à l'avance via le site internet.
Les marchés hippies animés d'Ibiza vendent de tout : des vêtements aux bijoux en passant par l'artisanat.
BEACH CLUB ADAPTÉ AUX ENFANTS
Pour avoir un aperçu familial de la célèbre scène musicale d'Ibiza, nous vous conseillons le beach club El Chiringuito, situé dans le parc naturel de Ses Salines avec des chaises longues doubles, des DJ sets d'ambiance et un club pour enfants proposant des activités manuelles. Le parc naturel tire son nom de ses marais salants, qui méritent un détour. Un sentier balisé traverse les dunes jusqu’à la plage de Ses Salines, une autre longue étendue de sable située juste après le cap. Il y a de nombreuses chaises longues et de charmants petits bars de plage où se rafraîchir.
Conseil : À la fin de l'été et au printemps, vous pouvez emmener vos enfants faire un safari ornithologique improvisé pour découvrir les flamants migrateurs qui affluent à Ses Salines.
LA VIE À LA FERME
Ouverte tout au long de l'année, la ferme biologique Can Muson est l'endroit idéal pour une sortie avec des enfants plus jeunes. Le billet d'entrée comprend un panier rempli de légumes verts pour nourrir les animaux, parmi lesquels on peut citer des chèvres et des moutons d'Ibiza, des cochons noirs et des ânes des Baléares. On y trouve plusieurs aires de jeux et des sentiers bordés d'herbes aromatiques et de légumes, tous étiquetés afin que les enfants puissent apprendre comment on cultive chaque ingrédient. Au café, le menu met à l'honneur des aliments provenant de la ferme avec des plats frais tels que de l'avocat, du fromage de chèvre et des tomates disposés sur un pain moelleux fait maison.
Conseil : De larges zones de la ferme ne sont pas ombragées, alors prévoyez de venir tôt le matin à l'ouverture pour éviter le soleil brûlant.
VIRÉE EN KAYAK SUR LA CÔTE
Devant la jetée rocheuse de la plage d'Es Figueral, Kayak-Ibiza propose des kayaks et des planches de paddle à la location depuis la plage pour des virées d'une heure ou d'une journée. Nous conseillons aux vrais explorateurs d'opter pour le kayak et de s'aventurer autour du cap, en passant devant la cabane d'un pêcheur, jusqu'à une crique isolée accessible uniquement par la mer. Une fois de retour à Es Figueral, installez-vous à l'extrêmité droite de la plage où les eaux peu profondes et les petites vagues sont idéales pour les enfants plus jeunes et où l’ambiance est plus paisible.
Conseil : Achetez de quoi pique-niquer dans le petit supermarché situé en haut du parking avant de commencer la longue marche le long de la plage.
OÙ SÉJOURNER ?
Dans le centre de l'île, Can Lluc propose vingt-cinq chambres et villas nichées au milieu d'un jardin, ainsi qu'une piscine. On y trouve également un restaurant proposant un menu enfant. À partir de 445 € pour une villa avec une chambre, petit-déjeuner compris. Pour une expérience plus luxueuse, rendez-vous à l'hôtel Nobu Ibiza Bay. À partir de 1 200 € pour une suite familiale, petit-déjeuner compris.
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Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.