Ibiza en famille : guide de la ville

Au-delà de la vie nocturne animée à San Antonio et à la Playa d’en Bossa, Ibiza recèle un côté merveilleusement calme et rustique. Il ne faut qu'une heure pour traverser l'île d'un bout à l'autre en voiture, ce qui en fait la destination idéale à explorer avec des enfants. Que vous cherchiez à découvrir la scène musicale d’Ibiza en famille, à parcourir des étendues de sable ou à vivre une aventure en pleine nature, cette merveille des Baléares est une destination de choix.

EXCURSION À VÉLO DANS LA CAMPAGNE

Aventurez-vous dans l'arrière-pays d'Ibiza lors d'une balade à vélo tranquille, en admirant les orangers et les oiseaux locaux sur votre chemin. Kandani propose des balades guidées de deux heures en vélo électrique destinées aux adultes et aux enfants, avec des remorques et des sièges pour les plus petits si nécessaire. L'itinéraire relie Santa Eulària des Riu à Sant Carles de Peralta, à l'est de l'île.

Conseil : Après votre balade, il ne vous faudra que quinze minutes de marche le long de la promenade de Santa Eulària pour rejoindre une plage de sable fin aux eaux calmes et peu profondes.

IMMERSION DANS L'HISTOIRE

Il existe plusieurs façons d'accéder à Dalt Vila, la vieille ville fortifiée d'Ibiza classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est l'entrée par le pont-levis qui est la plus amusante. Une montée sinueuse le long de ruelles pavées étroites mène à la cathédrale, au sommet de la ville, d'où vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur le port. On y trouve également un château, où les enfants s’amuseront à repérer des canons et des tunnels. Terminez votre visite dans les boutiques et les cafés bohèmes situés en contrebas. Offrez-vous une glace chez Vivi’s Creamery, où vous pourrez ajouter des guimauves ou des vermicelles sucrés à votre cornet.

Conseil : Les pavés polis de Dalt Vila peuvent être glissants, alors portez des chaussures antidérapantes plutôt que des sandales ou des tongs.

BALADE AU MARCHÉ

Les marchés hippies animés d'Ibiza vendent de tout : des vêtements aux bijoux en passant par l'artisanat. À Punta Arabí, le plus ancien de l'île, situé au nord-est, vous trouverez des étals proposant des vêtements tie-dye, des attrapes-soleil colorés et de la citronnade maison. À Las Dalias, l'un des seuls ouverts tout au long de l'année, il y a un espace réservé aux enfants où sont proposés des activités et des sessions de maquillage, ainsi qu'un large choix de restauration.

Conseil : Bien que le parking de Las Dalias soit très spacieux, il est plus avantageux de réserver à l'avance via le site internet.