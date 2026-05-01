Espagne : les plus beaux parcs nationaux
S’il est une chose capable de rivaliser avec les imposantes cathédrales d’Espagne, ce sont les merveilles naturelles disséminées dans l’époustouflant système de parcs nationaux du pays.
Le sentier du Cares est un sentier spectaculaire, découpé dans le calcaire d’une gorge, qui longe la rivière Cares dans le parc national des pics d’Europe.
Les voyageurs affluent vers l’Espagne pour profiter de ses merveilles d’origine humaine : cathédrales imposantes, art ancien et gastronomie d’avant-garde étoilée au Michelin. Mais avant que des ouvriers ne pavent les rues, les paysages naturels de l’Espagne permirent à ses habitants de prospérer ; les montagnes les protégeaient des envahisseurs, les denses forêts de chênes leur fournissaient de quoi s’abriter et l’océan leur offrait son réservoir de poissons comestibles.
De nos jours, le pays préserve sa beauté naturelle et sa riche biodiversité grâce à seize parcs nationaux. « Le Réseau des parcs nationaux veille à faire en sorte que les écosystèmes espagnols, dans leur grande diversité, soient représentés », explique Dolores Rollán Monedero, directrice du Service de gestion du Réseau des parcs nationaux d’Espagne. « Cela donne à chaque parc du réseau un caractère unique. »
Outre des sentiers pittoresques et des pistes de ski, les parcs abritent l’une des plus grandes populations d’oiseaux migrateurs du monde, et des fleurs sauvages y poussent en abondance. Plus de soixante espèces d’orchidées sauvages s’épanouissent dans les Pyrénées.
David Gomez et Jeremy Dack, fondateurs de Pyrenees and More, agence spécialisée dans les voyages d’aventure, soulignent que la singularité des parcs réside en partie dans le naturel avec lequel ils se sont intégrés à la population qui vit là depuis des milliers d’années. « [Les parcs] font partie de nos vies à cet égard », affirme David Gomez. Une visite dans un parc national favorise les rencontres avec l’histoire et la tradition, qu’il s’agisse de refuges de bergers reculés ou de villages enchanteurs. Cela signifie également que la plupart des parcs sont ouverts toute l’année et gratuits pour les visiteurs (ils sont financés par les contribuables).
Pour profiter au mieux de votre expérience, Dolores Rollán Monedero recommande chaudement une halte au syndicat d’initiative (ou centro de interpretación) avant d’entrer dans un parc. Là, les visiteurs peuvent mieux comprendre et apprendre à respecter les systèmes écologiques variés des parcs. Voici sept des meilleurs parcs nationaux espagnols.
1. PARC NATIONAL DES PICS D’EUROPE
À cheval sur les communautés autonomes des Asturies, de la Cantabrie et de Castille-et-Léon, le parc national des Pics d’Europe est le premier parc national à avoir vu le jour dans le pays (en 1918). Les visiteurs peuvent s’aventurer sur le Descenso del Sella, un parcours de kayak qui descend la Gueña, et faire des haltes dans des cahutes en bord de rivière pour boire des bouteilles de cidre local. On peut aussi prendre le bus pour monter jusqu’aux lacs de Covadonga et jusqu’au sanctuaire voisin où aurait commencé la Reconquista espagnole. Ce parc abrite également en son sein certaines des meilleures parois d’escalade du pays, comme le flanc sud de la Peña Santa de Castilla. En plus des sommets entourant la télécabine de Fuente Dé, les randonneurs ne peuvent se permettre de passer à côté de la Ruta de Cares, un sentier de 24 kilomètres aller-retour qui les conduira des Asturies à la province de Castille-et-Léon.
2. PARC NATIONAL D’ORDESA ET DU MONT-PERDU
Bienvenue au cœur des Pyrénées espagnoles. Quatre vallées composent ce parc : Ordesa, Pineta, Añisclo et Escuaín. Au centre du parc, les 3 348 mètres de calcaire du Mont-Perdu dominent la frontière espagnole comme un rempart protecteur. Ce parc, reconnu comme réserve de biosphère de l’UNESCO en 1997, se distingue par ses formations géologiques et ses paysages pastoraux préservant un mode de vie et d’organisation agricole unique. Les sentiers bien balisés sont légion ; le Cola de Caballo (19,7 km) peut être particulièrement fréquenté l’été mais n’en est pas moins magnifique. David Gomez et Jeremy Dack recommandent de parcourir un itinéraire moins emprunté, le sentier circulaire de Faja Racón (11 km), une randonnée de cinq heures le long de la corniche du canyon.
3. PARC NATIONAL D’AIGÜESTORTES ET LAC SAINT-MAURICE
Le long du versant catalan des Pyrénées, les sommets irréguliers et les lacs glaciaires d’Aigüestortes ont des activités à proposer toute l’année. L’hiver, les pistes ouvrent en périphérie du parc, dans le val d’Aran. À l’automne les forêts rousses éclatent de couleurs vives ; au printemps, les orchidées sauvages fleurissent dans les prés alpins. L’été, des bus sont en service tout autour d’Aigüestortes. « Il est possible de traverser le parc d’un bout à l’autre et d’utiliser le bus pour revenir à son point de départ », explique Jeremy Dack. Pour les familles, il recommande de démarrer à Espot et de monter en taxi (des 4x4) jusqu’au lac Saint-Maurice. « C’est une bonne base pour les randonnées ou simplement pour une belle expérience de montagne. » Les randonneurs plus chevronnés peuvent opter pour un circuit sur plusieurs jours, de refuge en refuge, sur la Ruta de Carros de Foc.
Les visiteurs peuvent admirer le lac Saint-Maurice dans le parc national d’Aigüestortes et s’offrir une vue imprenable sur les sommets jumeaux d’Els Encantats. C’est une zone de randonnée populaire aux paysages spectaculaires qui compte près de 200 lacs glaciaires.
4. PARC NATIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
À une heure de route environ de Madrid, Guadarrama séduit les amateurs de ski l’hiver et les randonneurs l’été. David Gomez, originaire de la région, fait observer que la faible altitude permet d’y crapahuter tout au long de l’année et que l’on y trouve « certains des meilleurs sites d’escalade d’Espagne ». En raison de sa proximité avec la capitale et avec des villes historiques telles que Ségovie, il peut y avoir une forte affluence le week-end, mais cette accessibilité fait aussi partie de son charme. Il recommande également le sentier du Puerto de Navacerrada. Grimpez jusqu’au Bola del Mundo, puis redescendez en suivant les eaux du Manzanares, pour aboutir aux rares formations géologiques de La Pedriza.
5. PARC NATIONAL DES ÎLES ATLANTIQUES DE GALICE
À l’ouest au large de la Galice, les îles Cies, qui font partie du parc national des îles atlantiques de Galice, forment un archipel intact tout en sentiers océaniques, plages vierges et forêts luxuriantes. Marchez de Monteagudo à Do Faro, îles reliées par un cordon littoral, et passez l’après-midi à vous prélasser sur la plage. Si les sables blancs et les eaux turquoise ont l’air aussi accueillants que ceux des Caraïbes, l’eau outrageusement froide rappelle vite que l’on est ailleurs. Le parc est ouvert uniquement pour des visites autoguidées de juin à la mi-septembre, ainsi que durant la semaine de Pâques. On y accède facilement en ferry (45 minutes de trajet) depuis la ville de Vigo. Il faudra veiller à se procurer le billet pour le ferry (il existe d’ailleurs d’autres options de ferry) et l’autorisation d’entrée dans le parc à l’avance. Il n’existe pas de solution d’hébergement sur l’île, mais des sites de camping sont disponibles pour passer la nuit.
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Facilement observables depuis des points de vue comme Alto do Principe ou Faro, les îles Cies sont un archipel protégé situé au large de la Galice, en Espagne. On y trouve trois îles accidentées aux plages de sable blanc, comme Playa de Rodas.
6. PARC NATIONAL DE LA SIERRA NEVADA
Fort des sommets enneigés qui lui donnent son nom (Sierra Nevada signifie « montagnes enneigées »), ce parc national est la principale destination de ski du sud de l’Espagne. À 45 minutes de route de Grenade, les skieurs et les snowboardeurs peuvent se procurer un forfait pour 67 euros et dévaler plus de 110 kilomètres de pistes de décembre à avril ou mai. Le reste de l’année, on peut entreprendre une randonnée exigeante vers les deux plus hauts sommets de la péninsule ibérique : le Mulhacén (3 479 mètres) et le Veleta (3 396 mètres). Selon Raúl Lora del Cerro, président de l’Association espagnole des guides de montagne, il est préférable de les gravir par temps exceptionnellement dégagé afin d’apercevoir l’Afrique au loin.
7. PARC NATIONAL DE MONFRAGÜE
Les amateurs d’ornithologie ne se lasseront jamais des parcs nationaux espagnols, mais Monfragüe, dans la région de l’Estrémadure, dans le sud-ouest du pays, est devenu une référence dans ce milieu. Le Salto del Gitano est le point de vue le plus populaire pour observer des espèces indigènes telles que le vautour moine (Aegypius monachus) et l’aigle ibérique (Aquila adalberti). Les non-ornithologues peuvent profiter de perspectives à flanc de falaise le long du Tage tout en randonnant sur la Ruta Roja, mais également découvrir les vestiges des tours maures du 9e siècle du château de Monfragüe situées à l’opposé d’un panorama avec vue à 360° sur le parc.
Megan Lloyd est journaliste gastronomique et voyage. On a pu la lire dans Condé Nast Traveler, Hemispheres, Bon Appétit, Outside, le Fodor’s et Rough Guides. Elle vit en Espagne. Retrouvez-la sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.