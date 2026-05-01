Espagne : les plus beaux parcs nationaux

Les voyageurs affluent vers l’Espagne pour profiter de ses merveilles d’origine humaine : cathédrales imposantes, art ancien et gastronomie d’avant-garde étoilée au Michelin. Mais avant que des ouvriers ne pavent les rues, les paysages naturels de l’Espagne permirent à ses habitants de prospérer ; les montagnes les protégeaient des envahisseurs, les denses forêts de chênes leur fournissaient de quoi s’abriter et l’océan leur offrait son réservoir de poissons comestibles.

De nos jours, le pays préserve sa beauté naturelle et sa riche biodiversité grâce à seize parcs nationaux. « Le Réseau des parcs nationaux veille à faire en sorte que les écosystèmes espagnols, dans leur grande diversité, soient représentés », explique Dolores Rollán Monedero, directrice du Service de gestion du Réseau des parcs nationaux d’Espagne. « Cela donne à chaque parc du réseau un caractère unique. »

Outre des sentiers pittoresques et des pistes de ski, les parcs abritent l’une des plus grandes populations d’oiseaux migrateurs du monde, et des fleurs sauvages y poussent en abondance. Plus de soixante espèces d’orchidées sauvages s’épanouissent dans les Pyrénées.

David Gomez et Jeremy Dack, fondateurs de Pyrenees and More, agence spécialisée dans les voyages d’aventure, soulignent que la singularité des parcs réside en partie dans le naturel avec lequel ils se sont intégrés à la population qui vit là depuis des milliers d’années. « [Les parcs] font partie de nos vies à cet égard », affirme David Gomez. Une visite dans un parc national favorise les rencontres avec l’histoire et la tradition, qu’il s’agisse de refuges de bergers reculés ou de villages enchanteurs. Cela signifie également que la plupart des parcs sont ouverts toute l’année et gratuits pour les visiteurs (ils sont financés par les contribuables).

Pour profiter au mieux de votre expérience, Dolores Rollán Monedero recommande chaudement une halte au syndicat d’initiative (ou centro de interpretación) avant d’entrer dans un parc. Là, les visiteurs peuvent mieux comprendre et apprendre à respecter les systèmes écologiques variés des parcs. Voici sept des meilleurs parcs nationaux espagnols.

À cheval sur les communautés autonomes des Asturies, de la Cantabrie et de Castille-et-Léon, le parc national des Pics d’Europe est le premier parc national à avoir vu le jour dans le pays (en 1918). Les visiteurs peuvent s’aventurer sur le Descenso del Sella, un parcours de kayak qui descend la Gueña, et faire des haltes dans des cahutes en bord de rivière pour boire des bouteilles de cidre local. On peut aussi prendre le bus pour monter jusqu’aux lacs de Covadonga et jusqu’au sanctuaire voisin où aurait commencé la Reconquista espagnole. Ce parc abrite également en son sein certaines des meilleures parois d’escalade du pays, comme le flanc sud de la Peña Santa de Castilla. En plus des sommets entourant la télécabine de Fuente Dé, les randonneurs ne peuvent se permettre de passer à côté de la Ruta de Cares, un sentier de 24 kilomètres aller-retour qui les conduira des Asturies à la province de Castille-et-Léon.

Bienvenue au cœur des Pyrénées espagnoles. Quatre vallées composent ce parc : Ordesa, Pineta, Añisclo et Escuaín. Au centre du parc, les 3 348 mètres de calcaire du Mont-Perdu dominent la frontière espagnole comme un rempart protecteur. Ce parc, reconnu comme réserve de biosphère de l’UNESCO en 1997, se distingue par ses formations géologiques et ses paysages pastoraux préservant un mode de vie et d’organisation agricole unique. Les sentiers bien balisés sont légion ; le Cola de Caballo (19,7 km) peut être particulièrement fréquenté l’été mais n’en est pas moins magnifique. David Gomez et Jeremy Dack recommandent de parcourir un itinéraire moins emprunté, le sentier circulaire de Faja Racón (11 km), une randonnée de cinq heures le long de la corniche du canyon.

Le long du versant catalan des Pyrénées, les sommets irréguliers et les lacs glaciaires d’Aigüestortes ont des activités à proposer toute l’année. L’hiver, les pistes ouvrent en périphérie du parc, dans le val d’Aran. À l’automne les forêts rousses éclatent de couleurs vives ; au printemps, les orchidées sauvages fleurissent dans les prés alpins. L’été, des bus sont en service tout autour d’Aigüestortes. « Il est possible de traverser le parc d’un bout à l’autre et d’utiliser le bus pour revenir à son point de départ », explique Jeremy Dack. Pour les familles, il recommande de démarrer à Espot et de monter en taxi (des 4x4) jusqu’au lac Saint-Maurice. « C’est une bonne base pour les randonnées ou simplement pour une belle expérience de montagne. » Les randonneurs plus chevronnés peuvent opter pour un circuit sur plusieurs jours, de refuge en refuge, sur la Ruta de Carros de Foc.