Italie : ces destinations méconnues rivalisent avec les plus célèbres lacs du pays
Si la région des lacs italiens attire par son glamour depuis longtemps, les lacs et rivières méconnus du pays offrent une expérience plus intime et un aperçu de la vraie vie des locaux.
La région des lacs italiens est devenue populaire auprès de l’aristocratie dès le 19e siècle.
La région des lacs italiens attire les visiteurs depuis l’époque romaine, lorsque la noblesse se réfugiait au bord des eaux calmes du lac de Côme et du lac de Garde pour échapper à la chaleur du sud du pays. C’est à la fin du 19e siècle que les artistes et aristocrates aisés ont commencé à passer leurs vacances dans la région, la transformant en l’une des destinations les plus prestigieuses d’Europe. Aujourd’hui, les visiteurs affluent par millions chaque année pour découvrir les lacs les plus populaires d’Italie. Mais le pays regorge aussi de lacs, lagons, rivières et cascades méconnus, qui permettent aux voyageurs de se rafraîchir, de passer du temps dans la nature et de décompresser à l’écart de la foule.
1. LA RIVIÈRE MINCIO, LOMBARDIE
POINT FORT : DES ITINÉRAIRES CYCLABLES PANORAMIQUES
Affluant au sud du lac de Garde, la rivière Mincio serpente sur quelque 74 kilomètres à travers la Lombardie avant de former trois lacs autour de Mantoue, ville de la Renaissance. Les cyclistes apprécieront l’itinéraire panoramique de 45 kilomètres qui suit le cours de la rivière au départ de Peschiera del Garda (la ville est située à l’embouchure du lac de Garde, à environ une heure et demie de route de l’aéroport de Vérone). Sinuant à travers les champs de coquelicots, les fortifications anciennes et quelques-uns des plus beaux villages d’Italie, cette voie cyclable est connue comme « l’autoroute verte » la plus longue du pays. Faites étape à Valeggio sul Mincio pour reprendre des forces autour d’une assiette de la spécialité locale : des tortellinis à la viande, servis dans un bouillon clair. À Mantoue, partez à la découverte des somptueux palazzos, des piazzas pavées et des trois lacs voisins (Superiore, Mezzo et Inferiore). Créées au 12e siècle pour protéger la ville, ces étendues d’eau permettent aujourd’hui de s’adonner à la plaisance et au kayak.
2. LE LAGON DU NORD, VÉNÉTIE
POINT FORT : SES CANAUX TRANQUILLES
La ville de Venise se compose de 118 îles dispersées à travers le lagon de Venise, situé dans la mer Adriatique. Si les îles de Murano et de Lido sont très fréquentées, d’autres un peu plus au nord offrent une expérience à mille lieues des sites touristiques tels que la place Saint-Marc à Venise. Là-bas, les canaux étroits donnent sur le lagon, où les pêcheurs attrapent des crabes en mue et des goby, un petit poisson local souvent servi dans le risotto, sur les bancs de vase. Sur l’île de Torcello, facilement accessible en vaporetto depuis Venise, les visiteurs peuvent déambuler le long de la passerelle pour visiter la basilique Santa Maria Assunta. Celle-ci abrite une représentation du Jugement dernier sur son mur ouest ainsi que de précieuses mosaïques byzantines. Datant de 639 après Jésus-Christ, il s’agit de l’édifice religieux le plus ancien du lagon de Venise.
Les lacs de Porcile, en Lombardie, sont encerclés par de spectaculaires sommets montagneux.
3. LES LACS DE PORCILE, LOMBARDIE
POINT FORT : DES RANDONNÉES EN HAUTE ALTITUDE
Nichés dans les Alpes bergamasques de Lombardie, ces trois lacs pourraient bien être le secret le mieux gardé d’Italie. Ils ne se trouvent qu’à une heure et demie de route au nord-est du lac de Côme, et pourtant, ils permettent une déconnexion bien plus intense. Situés à plus de 2 000 mètres d’altitude, ces lacs de montagne offrent des panoramas magnifiques sur les sommets enneigés qui encerclent leurs eaux couleur émeraude. Plusieurs sentiers de randonnée, de difficulté variable, font le tour de chaque lac. Le village alpin de Tartano est la base idéale pour découvrir la région. Il est connu pour son décor champêtre, mais aussi pour son pont tibétain long de 234 mètres, le Ponte nel Cielo (« le pont dans le ciel »), qui s’élève à 140 mètres au-dessus de la vallée. Les touristes peuvent traverser le pont toute l’année pour admirer le col de Campo, les Alpes rhétiques et la vallée bergamesque.
4. TORRENTE FER, VALLÉE D’AOSTE
POINT FORT : SES ACTIVITÉS PROCURANT DES SENSATIONS FORTES
Situé à la frontière avec le Piémont, dans le nord-ouest de l’Italie, ce torrent forme des cascades et des piscines naturelles entre les rochers lisses et les roches dentelées. Il s’agit d’un spot populaire où s’adonner à la nage en eau libre et au canyoning. En été, les visiteurs peuvent longer la berge pour trouver des endroits plus calmes. Avec ses canyons hauts et profonds, Torrente Fer est également apprécié des plongeurs en falaise (il est recommandé de faire appel à un guide). Utilisez le village voisin de Donnas comme base ; après une journée passée au grand air et dans l’eau, vous pourrez y déguster les célèbres vins barolo ou barbaresco de la région, issus du nebbiolo, cépage emblématique du nord-ouest de l’Italie.
5. LE LAC DE BOLSENA, ALTO LAZIO
POINT FORT : POUVOIR NAGER SANS ÊTRE DÉRANGÉ
Situé à moins de deux heures de route au nord de Rome, le lac de Bolsena est le plus grand lac volcanique d’Europe. Pourtant, il semble à peine connu. S’étendant sur plus de 12 kilomètres de long et 11 kilomètres de large, il est bordé par des rives de sable noir et des villages historiques. Le lac de Bolsena est très apprécié des Romains en quête de fraîcheur le week-end, et ses eaux figureraient parmi les plus propres d’Italie. Il doit sa beauté à ses eaux limpides et à ses plages paisibles, dont celle de Capodimonte. Depuis cette ville, les visiteurs peuvent prendre un ferry pour l’île désormais inhabitée de Bisentina, mentionnée dans la Divine Comédie de Dante. Des visites guidées sont proposées aux voyageurs pour leur permettre de découvrir la topographie volcanique unique de l’île et ses chapelles anciennes.
6. LE LAC D’IDRO, BRESCIA ET TRENTE
POINT FORT : SES PLAGES PAISIBLES
Bordant les provinces de Brescia et de Trente, ce lac glaciaire de 12 kilomètres se trouve à l’ouest du lac de Garde et est facilement accessible depuis les aéroports de Milan et de Vérone. Entouré de montagnes verdoyantes et de prairies bucoliques, le lac d’Idro est une invitation à un moment hors du temps et paisible. L’application de limitations de vitesse aux canots à moteur sur le lac en fait le lieu idéal pour s’adonner aux activités nautiques, comme le stand-up paddle et la planche à voile. Les plages naturelles qui entourent le lac, comme celle de Vesta, attirent les nageurs dans leurs eaux turquoise. Sur sa rive ouest, les visiteurs peuvent visiter Rocca D’Anfo, une forteresse militaire érigée par les Vénitiens au 15e siècle. Le nord du lac abrite la réserve naturelle provinciale de Baitoni, qu’il est possible de découvrir à pied en empruntant des passerelles. Levez les yeux si vous voulez voir des oiseaux migrateurs !
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Une version de cet article a initialement paru dans le numéro de septembre 2026 dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.