Italie : ces destinations méconnues rivalisent avec les plus célèbres lacs du pays

3. LES LACS DE PORCILE, LOMBARDIE

POINT FORT : DES RANDONNÉES EN HAUTE ALTITUDE

Nichés dans les Alpes bergamasques de Lombardie, ces trois lacs pourraient bien être le secret le mieux gardé d’Italie. Ils ne se trouvent qu’à une heure et demie de route au nord-est du lac de Côme, et pourtant, ils permettent une déconnexion bien plus intense. Situés à plus de 2 000 mètres d’altitude, ces lacs de montagne offrent des panoramas magnifiques sur les sommets enneigés qui encerclent leurs eaux couleur émeraude. Plusieurs sentiers de randonnée, de difficulté variable, font le tour de chaque lac. Le village alpin de Tartano est la base idéale pour découvrir la région. Il est connu pour son décor champêtre, mais aussi pour son pont tibétain long de 234 mètres, le Ponte nel Cielo (« le pont dans le ciel »), qui s’élève à 140 mètres au-dessus de la vallée. Les touristes peuvent traverser le pont toute l’année pour admirer le col de Campo, les Alpes rhétiques et la vallée bergamesque.

4. TORRENTE FER, VALLÉE D’AOSTE

POINT FORT : SES ACTIVITÉS PROCURANT DES SENSATIONS FORTES

Situé à la frontière avec le Piémont, dans le nord-ouest de l’Italie, ce torrent forme des cascades et des piscines naturelles entre les rochers lisses et les roches dentelées. Il s’agit d’un spot populaire où s’adonner à la nage en eau libre et au canyoning. En été, les visiteurs peuvent longer la berge pour trouver des endroits plus calmes. Avec ses canyons hauts et profonds, Torrente Fer est également apprécié des plongeurs en falaise (il est recommandé de faire appel à un guide). Utilisez le village voisin de Donnas comme base ; après une journée passée au grand air et dans l’eau, vous pourrez y déguster les célèbres vins barolo ou barbaresco de la région, issus du nebbiolo, cépage emblématique du nord-ouest de l’Italie.

5. LE LAC DE BOLSENA, ALTO LAZIO

POINT FORT : POUVOIR NAGER SANS ÊTRE DÉRANGÉ

Situé à moins de deux heures de route au nord de Rome, le lac de Bolsena est le plus grand lac volcanique d’Europe. Pourtant, il semble à peine connu. S’étendant sur plus de 12 kilomètres de long et 11 kilomètres de large, il est bordé par des rives de sable noir et des villages historiques. Le lac de Bolsena est très apprécié des Romains en quête de fraîcheur le week-end, et ses eaux figureraient parmi les plus propres d’Italie. Il doit sa beauté à ses eaux limpides et à ses plages paisibles, dont celle de Capodimonte. Depuis cette ville, les visiteurs peuvent prendre un ferry pour l’île désormais inhabitée de Bisentina, mentionnée dans la Divine Comédie de Dante. Des visites guidées sont proposées aux voyageurs pour leur permettre de découvrir la topographie volcanique unique de l’île et ses chapelles anciennes.

6. LE LAC D’IDRO, BRESCIA ET TRENTE

POINT FORT : SES PLAGES PAISIBLES

Bordant les provinces de Brescia et de Trente, ce lac glaciaire de 12 kilomètres se trouve à l’ouest du lac de Garde et est facilement accessible depuis les aéroports de Milan et de Vérone. Entouré de montagnes verdoyantes et de prairies bucoliques, le lac d’Idro est une invitation à un moment hors du temps et paisible. L’application de limitations de vitesse aux canots à moteur sur le lac en fait le lieu idéal pour s’adonner aux activités nautiques, comme le stand-up paddle et la planche à voile. Les plages naturelles qui entourent le lac, comme celle de Vesta, attirent les nageurs dans leurs eaux turquoise. Sur sa rive ouest, les visiteurs peuvent visiter Rocca D’Anfo, une forteresse militaire érigée par les Vénitiens au 15e siècle. Le nord du lac abrite la réserve naturelle provinciale de Baitoni, qu’il est possible de découvrir à pied en empruntant des passerelles. Levez les yeux si vous voulez voir des oiseaux migrateurs !